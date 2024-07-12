出國前要做什麼？精選出國必做的 8 件事，拍好證件照、做好美甲去旅行！

嗨大家好，這裡是七分之二的探索，活動界的米其林指南！寒暑假是出國最佳時機，你想好要去哪裡玩了嗎？但要離開家鄉幾天，勢必有許多要做出準備的事情，今天七分之二的探索就整理出出國前必做的準備，讓你能放心出國、盡興歸來！





1. 拍證件照

圖 / HOLO+FACE

圖 / HOLO+FACE

HOLO+FACE

🏠台北仁愛店：台北市大安區仁愛路四段345巷4弄25號

🕰營業時間：週一至週日，11:00-20:00，預約制

💰價格：證件照精緻妝髮：$1,200，職業肖像照(含妝髮)：$2,200

要出國前最重要的就是要準備好護照，而護照內最重要的就是證件照！因此找一間專業的證件照相館，在出國前拍一張好看的證件照就是首要的必做事項。在全台皆有分店的 HOLO+FACE 照相館，主打「1 對 1 妝髮造型」、「專業攝影」和「精緻修圖」一站式明星級體驗，台北仁愛店就位於東區明曜百貨後方巷弄內，交通十分便利。除了用於護照的證件照，也有提供形象照、各式寫真照、或是專業訂製照片等服務。

現場提供多種色系的基本套裝、襯衫、學士服、西裝外套等服裝供客人使用，可以免費借用，通常用於護照的證件照會選擇較為端莊暗色的衣服，可以參考拍攝。每個項目皆含妝髮服務，會提供客人專屬的全新化妝粉撲，預約可直接透過店家官網，時段價位清晰透明。拍攝完畢後會有一對一的修圖討論，修圖師會根據客人需求仔細調整，整體服務過程流暢且方便，能讓護照上留下美麗的照片！





2. 做美甲、除毛

圖 / 擁抱美甲

圖 / 擁抱美甲

擁抱美甲

🏠地址：台中市北屯區東山路一段152-9號

🕰營業時間：週一至週日，11:00-21:00

💰價格：$900 起

通常出國時都希望呈現自己最美的樣子，而做美甲、除毛就是一種打理好自己的方式，甚至能根據該地的風情做出符合特色的美甲。位於台中北屯區的 HugNail 擁抱美甲，離 74 號快速道路僅五分鐘車程，能一次滿足美甲和除毛的需求。店內明亮精緻，裝潢寬敞高級，配上數張舒適的美容椅更顯雅緻。

擁有十年實戰經驗的美甲師能提供完全客製化的服務和需求，更能根據顧客的喜好手繪各種複雜的圖案，呈現出獨一無二、符合國外風情的美甲藝術品！此外，熱蠟除毛的服務更使用純淨天然的美體產品，能夠有效保護肌膚及降刺激感，打造除毛後光滑柔嫩的肌膚，在國外也彷彿全身都在發光！





3. 做臉

圖 / KWASH-韓風科技潔膚

圖 / KWASH-韓風科技潔膚

KWASH-韓風科技潔膚

🏠地址：台中市南屯區京展街239號

🕰營業時間：週一至週日，11:30-19:30

💰價格：臉部保養課程 $800 起

長期在外風吹日曬，在室內當社畜累積了不少臉部雜質，就是要趁出國前好好打扮一下自己，還給肌膚清新的狀態，並煥然一新地出國！位於台中捷運南屯站附近的韓風科技護膚，就是有 20 年專業經驗的台中臉部管理品牌，主打臉部及背部的深層清潔、保濕等服務。店家內呈現簡約清晰、舒適療癒的氛圍，能趁機在出國前好好放鬆一下。

做臉全程會在沙發床進行，一開始會先進行臉部卸妝及洗淨，依據先前的肌膚檢測結果，潔膚師也會選用不同的保養品來搭配接下來的療程，相當客製化。臉部去角質的過程中沒有強行擠壓感，之後再搭配保濕導入、電波等步驟，能讓肌膚乾淨又透亮，帶著容光煥發的臉蛋出國！





4. 牙齒美白

圖 / BRIGHTEETH-牙齒淨白美學中心

圖 / BRIGHTEETH-牙齒淨白美學中心

BRIGHTEETH-牙齒淨白美學中心

🏠地址：台中市西區台灣大道二段492號

🕰營業時間：週一至週日，11:00-21:00，預約制

💰價格：體驗價 $1,000

出國一定會要拍很多照片，這時若露出一口黃牙，一定相當尷尬吧！因此做牙齒美白也是出國前的必做項目之一，讓牙齒重新找回健康，拍照也能自信露齒笑。全台共有四家分店的Brighteeth 遍布北中南，台中店位於台灣大道靠近 Sogo 附近， 店內裝潢以黑白兩色為主，美白牙齒服務的座位共有四張，相當寬敞。

在牙齒美白之前，會先跟美齒諮詢師進行諮詢，確切了解牙齒狀況之後才開始。諮詢師在相當仔細地說明過後，便會塗上獨家研製的保養品，同時講解美白牙齒的原理及牙齒護理的小撇步。整個療程結束後，可清楚看到牙齒美白了 4-6 階，更會送上手抄的祝福小卡，讓你出國前就收穫好心情，拍照也能露出自信美麗的一口白牙。





5. 健身重訓扛行李

圖 / Wero-Fitness-混合健身中心

圖 / Wero-Fitness-混合健身中心

Wero-Fitness-混合健身中心

🏠地址：臺中市西屯區黎明路三段1210號

🕰營業時間：週一至週五，9:00-22:00，週六 9:00-15:00，週日公休

💰價格：30 點：4,000 元，半年內用完

出國就雖然愉快，但想必從機場登機開始就消耗了不少體力，到當地後更可能要拿著行李跑上跑下，相當累人。所以在出國前培養好體力也是必要事項，不僅能保持健康身心深度體驗當地，也能在扛行李時正確使用肌群，不至於受傷。位於台中的 Wero Fitness 混合健身中心是一間以 CrossFit 訓練以及 TRX 懸吊為主的健身房，教室是兩間兩層樓的透天厝，一間的課程為 TRX 懸吊訓練、壺鈴和速率燃脂，另一間一樓是 CrossFit 訓練課程，二樓則是固定式重訓器材。

在這間健身房運動時，針對沒有健身習慣的健身新手們，教練會從最基礎的呼吸方式、健身基本姿勢教起，進而循序漸進，以符合個人身體組成的方式教學。而小班制的壺鈴、TRX 等課程，在每個動作開始進行前教練也都會先示範，讓學員清楚知道動作細節後再開始動作。整體不會造成過大壓力，也能達到健身效果最佳化，練就好身體出國扛行李。





6. 毛小孩寄宿

圖 / 旺憂寵物

圖 / 旺憂寵物

旺憂寵物

🏠地址：台中市南屯區東興路二段265號

🕰營業時間：週一至週日，10:00-20:00，預約制

💰價格：臉部保養課程 $800 起

家有毛孩的家長們一定都會擔心出國的話，毛寶貝們究竟該怎麼辦？現在有許多寵物美容店也都有毛小孩寄宿服務，就算是出國好幾天，也不用擔心寶貝餓肚子或沒人顧，鄰近南屯七期市中心的旺憂寵物 WANTU，進門即可看到透明開放的寵物美容室，更有專有貓狗住宿與遊戲室，彷若溫暖的家呵護著每位毛小孩。

一進店裡，店員就會先與毛寶貝親近玩耍，以降低寶貝的緊張感。喵星人房型內部設有超大垂直空間和多元化貓跳台，讓貓貓可以盡情伸展身體，享受自由活動；而汪星人的房間大小也各有不同，皆經過精心設計，適合入住不同個性的狗狗。最棒的是，入住這裡還有提供專車接送服務，就算是趕飛機也不用怕，放心把毛寶貝交給旺憂就對了。





7. 整骨

圖 / 陽昇運動整復

圖 / 陽昇運動整復

陽昇運動整復

🏠地址：高雄市左營區文上路58號

🕰營業時間：09:00-21:00，採預約制

💰價格：局部調理 $750，基礎調理 $1,650，進階調理 $2,050

平常壓力大、生活步調快，相信大家都常常會有身體痠痛的問題，此時就很適合趁出國前整骨一番，讓身體回歸正位，帶著舒適的心情與身體出國。高雄的陽昇運動整復內部簡潔明亮，店內有一位整復師、多位推拿師。完整的整復推拿除了提供全身的喬骨外，也包含 30 分鐘的推拿按摩，還會特別加強客人覺得不舒服的地方，實在是好貼心

陽昇的整復方案也包含筋膜放鬆，以提高整復調理的效果。一開始與整復師的溝通，到筋膜紓解及整復推拿，每個流程都會詳細解說，並會針對顧客不舒服的地方對症處理，過程中也會適時詢問力度及是否有需要加強的部分，能改善長期肩頸痠痛、腰背不適的部分，這樣出國坐飛機也不會再這麼辛苦了！





8. 按摩

圖 / 澤也東方養生莊園

圖 / 澤也東方養生莊園

澤也東方養生莊園

🏠地址：桃園市桃園區中正路979號

🕰營業時間：週一至週日 10:00-02:00

💸價格：腳底按摩 $900-$1,850 ，指壓 $900-$2,300，油壓 $1,950-$2,500

出國前要做的最後一項事情就是按摩！能夠舒緩平日緊繃的精神，讓自己能帶著愉悅舒適的身心出國。位於桃園藝文特區的澤也東方養生莊園，整體裝潢氣派、寬敞舒適。服務項目包括腳底按摩、指壓、油壓、臉部美容、耳燭舒壓等。另外也有推出優惠的全身按摩加腳底按摩套餐，建議前往先打電話預約。

其中指壓按摩套餐包含 50 分鐘的腳底按摩和 60 分鐘的全身指壓，還有送 10 分鐘的肩頸按摩，總共 2 小時非常划算！泡腳水會加入海鹽及木酢液，腿部按摩的躺椅也可調整椅背；全身按摩時，除了手指的按壓和揉捏，師傅還搭配拍打、拉筋等手法，讓人一次體驗從頭到尾的滿足，推薦給想要同時享受腳底和全身按摩的人，一定能在出國前好好放鬆，出國後更能盡情享受。





以上就是七分之二的探索整理的出國必做清單，這 8 件事項都能讓你的出國更加順暢美好，不僅能安心寄放毛小孩，也能將自己打扮美麗，以最美好的狀態出國，在國外留下幸福的回憶！

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