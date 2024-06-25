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來一場老派約會吧！「他人視角市集」7月限定2日南紡購物中心登場，拍賣會、街頭藝人與府城約會統統有

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／他人視角提供
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探索關係的全新體驗！「他人視角」市集活動來襲

喜歡逛市集的讀者千萬不要錯過！「他人視角 EP.2」市集活動將於7月6日與7月7日限時2日於南紡購物中心盛大舉行。現場以「活動 X 市集 X 關係」為主題，充滿多樣化的元素，包括市集、免費體驗活動、有趣拍賣會和街頭藝人表演，甚至還有「老派約會」一對一活動。希望帶給大家一個獨特且充滿互動的全新體驗，一起探索全新的人際關係。

圖／他人視角提供
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「他人視角」介紹

「他人視角」是一場探索關係的市集活動，致力於在建立良好關係的過程中，強調「做自己」的重要性。同時，主辦方希望大家能停下腳步，思考自己在他人眼中的形象。「他人視角」不僅僅是關於個人的自我認識，更是探索「自己」與「在別人眼中的自己」之間的平衡。主辦方希望每個人能真正展現自我，不是活在他人的眼光底下，而是在他人的視角中展現最好的自己。

圖／他人視角提供
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「一對一老派約會」報名中，招商活動同步火熱進行中

貫徹這樣的理念，「他人視角 EP.2」將於7月6日和7月7日在南紡購物中心隆重登場。除了市集與體驗活動外，目前最狂的就是現場將舉辦「老派約會」活動，於7月6日當日14:30至18:00舉行，將進行兩場一對一約會行程，費用每人540元，詳情報名請上官方IG查詢。其他目前活動同步招商中，歡迎至「他人視角」官方IG報名參與。名額有限，誠邀各式文化創意攤商共襄盛舉，一起打造一個充滿創意與關係探索的市集活動吧！

圖／他人視角提供
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IG 市集 購物中心

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