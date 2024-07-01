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顛覆傳統！桃園電競旅館推出全新模式「入住方式由你決定」 出國前後憑機票享優惠，順便蒐集桃園必遊景點

聯合新聞網／ ReadyGo出發前
圖 /ReadyGo
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依交通部觀光署統計顯示，2024年第一季台灣出入境旅客已達六百萬人次，幾乎重返2018年疫情前國門繁忙的榮耀時光。疫情封閉期的漫長經歷讓許多人深刻體會到出門旅行的珍貴，因此在旅遊過程中分秒必爭，選擇深夜或清晨的航班成為常態，連夜趕車也成為旅客出國或歸國的標配。

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桃園住宿推薦

從容出發！桃園 i hotel 與你同行，深夜早晨航班無憂無慮

為了更貼近出入境旅客的需求，桃園中壢電競旅館 i hotel 大膽推出全新模式『入住方式由你決定』，打破傳統住宿限制，旅客可依自己的航班或行程彈性預訂入住時間與時數，主動告知訂房人員確認後即可安排，且不會酌收額外費用！此外，i hotel 中壢館距離桃園機場捷運站僅需步行十分鐘，旅客甚至可以順道遊覽周邊景點，如中壢觀光夜市、XPark水族館、華泰名品城等，讓出國前後不再只是舟車勞頓，即使搭紅眼班機也能從容旅遊，i hotel 的創新服務模式重新定義了「完美的旅遊住宿」！

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i hotel 創新例！憑機票享 32 折住宿超狂優惠，在桃園多玩一天

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為鼓勵出入境旅客嘗鮮體驗全新住宿模式 — 24小時全天候時段任選Check-in時間與入住時數，桃園中壢電競旅館i hotel 創新首推「多住桃園一晚」的超狂32折住宿優惠！即日起至7月31日，凡透過電話預訂並出示入住日前後兩天機票，即能享平日每人平均799元入住15小時電競雙人房的超值優惠！針對房價通常最貴的週五、週六，飯店也佛心祭出52折優惠，每位旅客只需1,299元即可入住15小時電競雙人房，同樣可自由選擇 Check-in 時間，打破過往出國旅遊前後疲憊的常態！i hotel 桃園館同樣推出系列優惠專案，活動詳情請參考 i hotel 官網最新公告。

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i hotel 電競旅館 中壢館

地址：320 桃園市中壢區中美路一段18號5樓

訂房專線：03-280-6888

i hotel電競旅館 桃園館

地址：330 桃園市桃園區中正路56號8樓

訂房專線：03-337-3131

周邊桃園景點推薦

近年來桃園機場周邊的觀光發展迅速，華泰名品城、Xpark水族館等知名景點成為出入境旅客熱門打卡地點。i hotel 中壢館地理位置優越，鄰近捷運機場線和中壢火車站，步行僅需約5至10分鐘。無論是往返桃園機場，還是前往桃園各大熱門景點，旅客都能輕鬆抵達，不必為交通煩惱。中壢火車站作為全台第四繁忙的車站，周邊聚集中壢觀光夜市、威尼斯影城等眾多觀光旅遊勝地，為旅客提供豐富的旅遊選擇。

探索桃園最大夜市，盡享美味與歡樂「中壢夜市」之旅！

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中壢夜市是桃園最大的夜市，位於中壢區的新明路與中平路交叉口附近，距離中壢火車站僅需步行幾分鐘，交通相當便利。夜市裡匯集了各種美食，不論是甜點還是鹹食，都應有盡有。走進中壢夜市，五光十色的攤位和熱鬧的人群馬上會讓你感受到濃厚的夜市氛圍。無論你是想品嘗當地的特色小吃，還是想尋找經典的台灣美食，這裡都能滿足你的味蕾。夜市中有各式各樣的美食攤位，從香酥可口的鹹酥雞到甜而不膩的龍鬚糖，應有盡有。

地 址：桃園市中壢區新明路

開放時間：17：00-00：00

情侶約會聖地！漫步「虎頭山環保公園」俯瞰璀璨市景

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有星星公園美名的「虎頭山環保公園」，擁有無遮蔽的寬廣視野，標高僅251公尺，卻是市區至高點。坐在觀景台或涼亭，就能俯瞰桃園的璀璨燈火，一睹360度全景視野的絕美景致，是情侶欣賞夜景的約會聖地！公園還有超好拍的裝置藝術桃機一號，是知名裝置藝術家王文志打造的大型藝術作品，也是不能錯過的打卡熱點呢！

地 址：桃園市桃園區成功路三段

電 話：03-394-6061

開放時間：06：00-00：00

i hotel 推出的革命性新住宿模式『入住方式由你決定』，重新定義完美的旅遊住宿，讓出入境旅客可以充分利用瑣碎時間，不再舟車勞頓，甚至能在桃園多享受一份閒適，逛夜市、品嚐在地美食、探訪景點等，都將讓旅行更輕鬆愉快，也帶來全新的旅遊體驗！

延伸閱讀>>桃園景點｜到龍岡忠貞新村品嚐道地米干、體驗眷村文化！

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中壢夜市 桃園機場 觀光夜市

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