名勝世界壹號海上藝術季 獨家航程6天5晚涵蓋日本三大目的地 最後召集藝起啟航

【旅奇傳媒/編輯部報導】名勝世界壹號，讓您「藝」「郵」未盡！豪華郵輪國際品牌—名勝世界郵輪，暑假推出世界名勝壹號—基隆出發獨家航程，6天5晚遊覽日本九州和沖繩，探索3個目的地。

名勝世界壹號秉持初衷，不僅提供美食與優質服務，更注入最貼近台灣人心的多元藝文活動，讓您可以在旅途中品味舌尖上的美好，享受一場充滿文化魅力和美食樂趣的海上之旅。

▲7／12開始的夏季航程將精心安排一系列海上藝文活動，有海上藝廊、畫家現場作畫、藝術公益拍賣會等活動，知名藝人包偉銘擔任8／4拍賣會主持人。 圖：名勝世界郵輪、波翼藝術／來源

名勝世界壹號將於7／14至8／11期間提供豐富多彩的海上藝術季活動，您可以在船上體驗海上藝廊、觀賞藝術家現場作畫，以及參加藝術公益拍賣會等精彩活動。特別是8／4航次，更有知名藝人包偉銘擔任拍賣會主持人，為您帶來免費的拍賣會體驗。此外，還有海上占星等多樣化的活動等待您的參與，這將是獨一無二旅程，深度體驗充滿藝術品味的愉悅海上假期。

豐富多彩的藝文活動 一同啟航藝術之旅

名勝世界壹號「海上藝術季」匯集了國際藝術家，包括日本的村木紀之、古巴的雷岱爾，以及台灣的游幸姍等，展示超過二十幅優秀的當代藝術作品，打造海上藝廊供乘客欣賞。此外，將邀請藝術家登船，在海上進行現場作畫，讓乘客親身見證創作過程，與藝術家共同探索無限可能的藝術世界。

▲豪華星座劇院將舉辦藝術品拍賣會活動，歡迎乘客免費入場自由選購。 圖：名勝世界郵輪／提供

星座劇院還將舉辦「藝術公益拍賣會」，該活動將介紹每位優秀藝術家及其拍賣作品，讓您親身體驗有趣的藝術品拍賣過程。這場拍賣會免費入場，您可以自由選購作品，其中波翼藝術拍賣所得的20%將用於公益用途。

此外，還有深受台灣人喜愛的「海上占星」活動。專業的占星師將在船上為您提供占星解析和諮詢服務，同時舉辦免費的神秘學講座，這些活動將幫助您更深入地了解星象，進一步認識自己的內在世界，千萬不要錯過這個豐富而獨特的海上藝術盛會！

▲名勝世界郵輪的新成員：「Pinpin娉娉」初登場。 圖：名勝世界郵輪／提供

歡慶雙週年 生日快樂 新成員「PinPin娉娉」初登場

名勝世界郵輪歡慶雙週年，向大家介紹名勝世界郵輪的新成員：「Pinpin娉娉」。這個角色是由定位圖式概念創造的，她的個性充滿冒險、好奇、友善和樂觀，喜歡參加各種戶外活動，如游泳、攀岩和繩索挑戰。娉娉是一位充滿熱情的探險家和航行者，最喜歡在名勝世界郵輪上結交新朋友，一同探索前往新目的地的旅程，並共同體驗各種精彩愉快的活動。

▲預定六天五晚的獨家航程，即贈送每房300港幣的餐飲抵用金，可自由挑選船上的付費餐廳享用精緻美食。 圖：名勝世界郵輪／提供

驚喜雙週年慶 八千元回饋大放送

名勝世界壹號推出驚喜回饋，市場獨家航程5晚玩日本九州和沖繩3個目的地。即日起至6月30日，限時優惠送出價值8,000元的大禮包，包括以下四大好禮：

好禮1：每艙房立減5,000元，同艙房第3人、第4人4,900元起，每天不到1,000元。

好禮2：加贈海陸漫遊Wi-Fi，價值逾1,800元（包括海上全航程標準型Wi-Fi，每航次限量80間、每間限一個裝置；陸地漫遊每人送eSIM 1GB流量）。

好禮3：每房贈送郵輪餐飲抵用金港幣300元，價值逾台幣1,200元，可品嚐船上多元的特色付費美食餐廳，享受火鍋、日本料理、中西餐等精緻美食。

好禮4：岸上觀光買2送1，一次訂購2個九州岸上觀光行程，即贈送那霸指定岸上觀光，名額有限售完為止。

▲在付費特色餐廳「海馬日本料理」，一邊享用美味鐵板燒，一邊欣賞師傅大秀廚藝。 圖：名勝世界郵輪／提供

暢享日本海陸假期 市場獨家5晚遊覽3個城市 即將售罄

名勝世界壹號是亞太地區航速最快的郵輪，今年夏季推出基隆出發的獨家航程，為期6天5晚，規劃了多個行程選擇，包括「熊本-鹿兒島-那霸」、「佐世保-鹿兒島-那霸」以及「熊本-長崎-那霸」等路線。這些行程將讓您體驗九州獨特的異國藝文風情和壯麗的海港風光，最後一站則是廣受喜愛的沖繩那霸，感受琉球文化的魅力。

這是市面上唯一能夠在5晚內遊覽最多目的地的郵輪行程，如果您想在今年夏季體驗獨特的日本之旅，請把握最後的名額！快來一場遊輪旅行吧！

▲名勝世界壹號的露台房設計優雅舒適，讓您能在舒適的環境中享受郵輪旅行。 圖：名勝世界郵輪／提供

【名勝世界郵輪】FB：https://reurl.cc/gGZaMz

提供海內外旅遊最新消息，「旅奇傳媒」專業旅遊新聞‧豐富你的視野