一起玩花東！知本老爺酒店「不限平假日現折1000元」

一起來花東玩吧！為促進花東地區觀光發展，交通部推出多項國內旅遊補助計畫。花蓮自由行住宿補助自6月1日開始，台東自由行住宿補助則將於8月1日實施。而台東知本老爺酒店推出了「就想玩台東，同步花蓮折1千元」的專屬優惠，即日起至7月底前入住當季專案，每房每晚享1,000元優惠折扣。

圖／知本老爺酒店提供

台東知本老爺酒店限時特惠，不限次數

即日起至7月底，凡入住台東知本老爺酒店的當季專案，每房每晚可享1,000元優惠折扣，且不限使用次數，無論平日或假日皆適用。此優惠旨在吸引更多遊客到台東，體驗獨特的當地風情與景色。

圖／知本老爺酒店提供

最後兩週超值優惠，早晚餐全包專案限時提供

除了1,000元住宿折扣，台東知本老爺酒店還推出了最後兩週的特別優惠：雙人房每晚6,400元，含早晚餐；四人房每晚9,600元，含早晚餐。此外，這些優惠專案適用於2022 ITF老爺聯合住宿券（過期贈送券不適用）、2023 ITF老爺聯合住宿券及2024閃購節老爺聯合住宿券。

圖／知本老爺酒店提供

立即撥打台東知本老爺酒店訂房專線：089-510-666，不僅可以享受台東美景的同時，還能享受超值優惠。詳情請上官網查詢。