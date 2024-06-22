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西門今日秀泰吹熄燈號！官方曝「租約到期」證實將歇業
西門今日秀泰影城要熄燈了！開業18年，位於西門町峨眉街的今日秀泰影城將於8月31日說掰掰。
雖然隨著疫情解禁，人們早已恢復外出消費，但仍有不少商家受大環境影響，宣布熄燈。而此次西門今日秀泰影城傳吹熄燈號，據《中國時報》報導，影城公關回應原因為「租約到期不予續約」，也證實西門今日秀泰影城即將歇業的消息。不過早前秀泰集團已宣布斥資3億進駐台北大巨蛋商圈，預計會於2025年第二季開幕。
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