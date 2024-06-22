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暑假快開逛！ 7大「人氣IP快閃店」必打卡 我不是胖虎.鯊魚先生.吉伊卡哇.卡娜赫拉.貓福珊迪 超療癒週邊快收藏

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各家登供
圖／各家登供

暑假逛街就逛這些超療癒IP人物快閃展，無論你喜歡的是憨憨的鯊魚先生、靈活的我不是胖虎、萌萌粉紅P助與卡娜赫拉、間諜家家酒的安妮亞、還是可愛療癒系奶油家族們，快來一起關注，把握展出的朝聖機會哦！

《鯊魚先生快閃店

圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

鯊魚先生和小夥伴揹好行李，拿好登山拐杖等你一起去露營！主視覺打卡點有

「鯊魚先生烤肉中」、「鯊魚先生砍柴去」、「鯊魚先生樂自拍」，還有多種療癒小物，居家好夥伴有鯊魚先生「按摩梳、心型化妝盒」；實用的廚房好物有鯊魚先生「點心盤、圓形木盤、方形木盤」；讓你上班不厭世有「流沙鏡、馬克杯」等。

夏天衣櫃必備「短T」，臉紅的鯊魚先生和坐公車的鯊魚先生等三款設計隨手一抓就能出門；「小肩背包、大肩背包」各有兩款設計，「大斜布包」共三款設計，出門shopping揹鯊魚先生就對了！

圖／鯊魚先生快閃店提供
圖／鯊魚先生快閃店提供

日期：即日起至2024年7月8日

時間：11:00-22:00（週五-週六）、11:00-21:30（週日-週四）

地點：新光三越南西店一館 9F

《我不是胖虎-胖虎圖鑑》

圖／我不是胖虎-胖虎圖鑑提供
圖／我不是胖虎-胖虎圖鑑提供

進入快閃店遠遠就能看到「胖虎圖鑑大集合主視覺」，胖虎化身美人魚坐在湖中央、還有抱著竹筍的熊貓胖虎、掛在樹上的樹懶胖虎等，在山林間迎接你的到來！

上班來點胖虎？四款「ID卡套」搭配立體的胖虎裝飾，讓你上班都有好心情；三款「PU 面紙盒」實用又好看；「多功能磁吸掛架」幫你掛在牆上輕鬆收納。

家裡也要胖虎！「長門簾、短門簾」為家中增添活力；首次現身胖虎美人魚造型「抱枕」，看胖虎婀娜多姿的身形、配上傻呼呼的表情好反差萌；讓胖虎幫你找樂子吧；胖虎肥龍「500 片拼圖」共兩款，快把拼圖拼起來掛在牆上吧！

圖／我不是胖虎-胖虎圖鑑提供
圖／我不是胖虎-胖虎圖鑑提供

日期：即日起至2024年7月8日

地點：新光三越 台北南西店一館 9F

營業時間：週日-週四：11:00-21:30；週五-週六及例假日前一天：11:00-22:00

《吉伊卡哇》

圖／吉伊卡哇華山快閃店提供
圖／吉伊卡哇華山快閃店提供

「吉伊卡哇」是由日本人氣插畫家nagano所繪製並發布於X平台的漫畫作品，主要描述主角「吉伊卡哇」與朋友小八貓、兔兔的生活。他們的日子時而開心時而難過，充滿酸甜苦辣。

除了超合適拍照打卡的角色牆之外，吉伊卡哇與夥伴們將化身高達2公尺的圓滾滾巨型氣球，現身展場與大家會面，讓粉絲們能零距離感受到震撼級的可愛。

日期：即日起至2024年7月28日

時間：11:00-20:00

地點：華山1914文化創意產業園區 中2館(台北市八德路一段1號)

《卡娜赫拉的小動物－萌萌甜點屋》

圖／卡娜赫拉的小動物－萌萌甜點屋提供
圖／卡娜赫拉的小動物－萌萌甜點屋提供

卡娜赫拉的小動物《萌萌甜點屋》在草悟廣場等著大家，一抵達就會看到可以坐進去與小動物們合照的「甜點製作中」，還有一整面P助與粉紅兔兔在屋內、喵喵喵咪與那那喵咪在一旁開心享用甜點的「森林甜點屋開張」等七大拍照打卡點。

外出與居家都要有Ｐ助和粉紅兔兔陪在身邊，除了最新台中限定商品 飾品盒、側背包、滑鼠墊，必買商品還有台中限定萌萌甜點屋「短袖T恤」，將草莓小蛋糕與清涼飲品穿身上。

圖／卡娜赫拉的小動物－萌萌甜點屋提供
圖／卡娜赫拉的小動物－萌萌甜點屋提供

日期：即日起至2024年7月28日

時間：週一至週五 11:30-20:00 週末及例假日 10:30-20:00

地點：PARK2 草悟廣場(台中市西區英才路534號)

《SPY×FAMILY間諜家家酒》

圖／SPY×FAMILY間諜家家酒提供
圖／SPY×FAMILY間諜家家酒提供

於誠品生活武昌店開設《SPY×FAMILY間諜家家酒》快閃店，現場推出九大打卡點，以及近90款的各式實用週邊商品。

一到店就看到西裝筆挺的洛伊德、穿上洋裝的安妮亞和約兒，一家人優雅地正在享受「下午茶時刻」；座位區裡還有「安妮亞閃亮亮」以及「佛傑一家大掃除」，另一邊則是換上藍色服裝的「佛傑一家出遊去」以及「主視覺打卡牆」、「動畫回憶牆」等拍照打卡處。

圖／SPY×FAMILY間諜家家酒提供
圖／SPY×FAMILY間諜家家酒提供

週邊商品有安妮亞喜歡的花生包裝和彭德化身「化妝包」，還有四色「拉繩飲料提袋」佛傑一家跟企鵝幫你照顧飲料，而安妮亞、彭德或花生將化身為三款「項鍊」與「手鍊」，「磁扣鑰匙包」則有安妮亞、彭德等四種款式。

日期：即日起至2024年9月8日

時間：11:30-22:00

地點：誠品生活武昌店(台北市萬華區武昌街二段77號2樓)

《The Butters奶油家族》

圖／The Butters奶油家族提供
圖／The Butters奶油家族提供

THE BUTTERS奶油家族快閃店再度登陸華山園區，必拍的檸檬小子、可露露和吐司先生都在現場擺好pose等著大家；必玩的有多款主題姓名貼機、角色同框拍貼機、驚喜兌換扭蛋機，讓大家趣味留念；必吃首推華山午茶組，有造型雞蛋糕＋漂浮冰淇淋紅茶、奶油餅乾香草冰淇淋。

圖／The Butters奶油家族提供
圖／The Butters奶油家族提供

另外，LINE加入好友，新客戶可獲得1000元折價券(官網消費使用)，再祭出快閃店限定滿額贈，只要單筆消費滿1500儿，即贈「Butter奶油水壺」，數量有限、贈完為止。

圖／The Butters奶油家族提供
圖／The Butters奶油家族提供

日期：即日起至2024年9月17日

時間：11:00－21:00(最後入場時間20:30)

地點：華山1914文化創意產業園區 中7A館

《貓福珊迪》期間限定店

圖／《貓福珊迪》期間限定店提供
圖／《貓福珊迪》期間限定店提供

日本人氣療癒貓咪「貓福珊迪」期間限定店，前進高雄捷運站，現場共推出全新八大打卡點，從門外「萌喵立體大集合」就可看到 8 組立體的萌喵，還有化身熊貓的「熊貓喵三劍客」以及「貓喵抱球大扭蛋」等待大家光臨。

除了有陸地上版萌喵，再來看海裡的超級萌獸鯊魚喵，有各種姿勢排排站的鯊魚喵「小提袋」、鯊魚喵圍成圈的「小掛鐘」、站著就能睡翻的鯊魚喵「滑鼠墊」。

圖／《貓福珊迪》期間限定店提供
圖／《貓福珊迪》期間限定店提供

還有可愛跟可口一起擁有炸蝦版萌貓，有炸蝦喵圍繞著鐘面的「掛鐘」，喵喵抱炸蝦的「無線充電盤」，炸蝦兔和炸蝦喵一起現身的「小提袋」等；還有更多小動物造型生活小物，如喵喵和企鵝玩耍的「皮革鏡」，「車用套組」有兔兔喵的靠枕、頭枕，和立體白兔喵安全帶套，讓你開車也超有精神！最後還有小鳥和喵喵一起放空的「小滑鼠墊」、貓喵大集合的「隔熱墊」，都是超實用生活小物。

日期：即日起至2024年9月22日

時間：每日12:00-20:00

地點：高雄車站編號2028 販賣部D(高雄市三民區建國二路320號 南側站體B2)

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