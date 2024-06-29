開箱2024 NCL挪威郵輪奮進號！主打免費餐廳、最真實評價與船上體驗不藏私大揭密

首度來台開設航線的NCL挪威郵輪奮進號，從今年6月開始就如火如荼的啟航了前往澎湖、沖繩等地的航線。而今天要和大家分享的正是熱騰騰的挪威郵輪奮進號沖繩首航心得，要帶大家一起看看這艘豪華郵輪主打的免費餐廳和各項娛樂活動的看點到底在哪？也希望透過今天的分享能讓大家更有衝勁迅速開啟屬於自己的郵輪首航之旅。

NCL挪威郵輪奮進號 圖:AsiaYo提供

⛴ NCL挪威郵輪奮進號—登船流程

線上報到頁面 圖:AsiaYo提供

這艘郵輪比較特別的是在正式登船日前，需要先到挪威郵輪的網站事先完成線上報到手續。報到手續大致上是要求大家填寫個人資訊、郵輪上的支付方式以及當日的登船時間。完成資料填寫後，只要在一天後回到網站確認審核是否通過就完成這部分的程序了。

基隆港大廳 圖:AsiaYo提供

一進到基隆港大廳後就有工作人員會引到你至左側的通道進行行李托運，這個程序幾乎不用花太多時間，只要五分鐘內就能搞定，完成後就可以到二樓進行接下來的登船手續。

登船報到起點

登船手續的流程其實也如行李托運不會太過複雜，主要就是核對先前線上報到的資訊，並核發房卡給大家。特別提醒大家因為房卡已經綁定好信用卡了，所以務必要將這張卡保管好。

登船報到起點

整個登船手續都處理好後，就是一連串的出境關卡，流程與搭飛機出國大致相同。整個程序都跑完後，這次的郵輪之旅就要正式展開啦！

👑【小筆記】

📍 拿到房卡時已經會自動綁定在線上報到時填寫的信用卡，船上大部分的付費皆可使用房卡支付即可

📍 登船後會將護照正本回收，並將影本發放至各房間。但建議旅客可以事前再自行印製一份，以免遺失同時也可作為消費退稅使用。

⛴ 挪威郵輪奮進號—艙房開箱

海景艙房間照 圖:AsiaYo提供

當天一登上船後，就迫不及待的長驅直入進到房間！一打開門後，就被映入眼簾的海景吸住目光了，而這也是這次入住的海景艙房型最有特色的面海玻璃窗，讓你一起床就有蔚藍的海景作伴！想保有個人空間的話也可以拉上窗簾，整個房間也立馬轉換成不一樣的現代風格。

海景艙浴室照 圖:AsiaYo提供

這個房型的浴室也可以說是一應俱全，除了基本的毛巾、沐浴乳、洗髮精外，還有乾溼分離的沐浴空間。浴室內的大小條毛巾房務人員也會每日進行更換，熱水量也相當充足，基本上完全不會因為是在郵輪上而造成太多不方便。

✅ 艙房內重要設備：枕頭（2顆 / 每床）、桌椅（1組）、雙孔插座（1個）、USB插座（2個）、圓形插座（2個）、吹風機（1台）、衣架（12個）、圓形插座（2個）

👑【小筆記】

📍 因環保考量，艙房內不提供一次性牙膏牙刷，需自行攜帶個人洗漱用具

📍 雙人房的艙房內僅有一個雙孔插頭，建議可以攜帶USB線充電器為主

⛴ NCL挪威郵輪奮進號—免費餐廳

挪威郵輪奮進號上的免費餐廳這麼多，到底每家餐廳的差別與特色餐點究竟有哪些呢？別擔心，今天就要和大家分享最完整的免費餐廳享用心得與推薦餐點，讓你可以在這幾天的航程內好好大吃一波。

免費餐廳供應時段 圖:AsiaYo提供

🥪 Windows 主餐廳 ｜ 6F 船尾

Windows 主餐廳 圖:AsiaYo提供

Windows 主餐廳明亮的用餐環境以及寬敞的座位區，讓這裡成為許多人登船後迫不及待要嚐鮮的首選餐廳。除此之外，這裡的許多服務生也是以中文為母語，因此在點餐時也不用害怕有語言不通的問題喔！

Windows 主餐廳早餐 圖:AsiaYo提供

即便不是採用自助式的供餐方式，但Windows 主餐廳早餐最大的亮點是它為了不同的旅客打造了各式份量與口味的料理。習慣吃輕食的朋友可以選擇果醬或是麥片優格，喜歡豐盛一點的也可以挑選美式套餐或貝果套餐！

Windows 主餐廳晚餐 圖:AsiaYo提供

晚餐的點餐方式是需點選一道前菜和兩樣主菜，而在送餐部分真的相當快速，幾乎點完餐後沒多久熱騰騰的菜就送上餐桌。非常值得和大家推薦這次在Windows餐廳點選的香草烤雞，本以為只會有幾個雞肉塊，沒想到餐盤上的是近乎完整的一隻雞，吃完這盤菜後一整個晚上真的都充滿了飽足感😋

Windows 主餐廳甜點

除了具有多種風味的正餐之外，當天用餐時感到相當驚喜的是，竟然還有專為甜點準備的小菜單。每日大約有4~5樣甜點可以做選擇，如果不知道要怎麼做選擇的朋友，非常推薦每樣都各點一份，讓整桌的家人朋友都可以分著品嚐，也不會過於浪費食物。

📍 餐廳位置：6樓船尾

✅ 推薦菜色：草莓優格、香草烤雞、熔岩蛋糕

🥪 Taste 主餐廳 ｜ 6F 船中

Taste 主餐廳 圖:AsiaYo提供

來到Taste餐廳，這裡要帶給你的不只有味覺上的震撼，座位兩側的面海玻璃窗，讓一面品嚐美食的你還有無際的海洋作伴。雖然這個餐廳的菜色雖與Windows相同，但因為坐擁完美賞景區且位置較少，建議大家一定要提早來這裡卡位，才有機會體驗到這麼極致的享受。

南洋咖哩雞 圖:AsiaYo提供

當天用餐時很幸運地遇到前幾天沒有出現在菜單上的南洋咖哩雞，這道菜最讓人驚豔的除了餐盤中央令人懷念的米食之外，將一旁精心調製過的道地咖哩醬淋在飯上，實在是相當開胃，再來上好幾碗飯都不成問題。

📍 餐廳位置：6樓船中

✅ 推薦菜色：南洋咖哩雞、凱撒沙拉、豬肉蔬菜捲

🥪 The Local 餐吧 ｜ 7F 船頭

The Local 餐吧 圖:AsiaYo提供

要在這艘郵輪暢快的大吃大喝當然不能只是說說，七樓的 The Local 餐吧 24小時的供餐模式讓你無時無刻都能夠填飽你的胃！

The Local 餐吧漢堡 圖:AsiaYo提供

在這個餐廳中最推薦的品項當然就是經典的美式漢堡啦！當餐點送上桌時，第一眼就被超有誠意的漢堡份量嚇到，甚至需要兩隻手才能把它拿穩。口感上也一點都不馬虎，肉質Q彈多汁，再搭配上生菜，吃起來爽口不油膩，是來到這個餐廳一定要吃的品項！

📍 餐廳位置：7樓船頭

✅ 推薦菜色：雞肉漢堡、牧人漢堡、雞翅

Garden Café 自助餐廳 ｜ 12F 船尾

Garden Café 自助餐廳 圖:AsiaYo提供

Garden Café 餐廳自助式的用餐形式，非常適合任何美食都想來一點的朋友們。這裡除了提供經典的中西式餐點，熟悉的台式家鄉味料理，像是：豆漿、牛肉麵，都可能成為你的桌上菜。

Garden Café 自助餐廳素食餐點 圖:AsiaYo提供

說到這個餐廳品項的多元度，即便是素食者來到這裡，都會陷入選擇障礙😂不管是清爽的生菜沙拉、酸辣的韓式炒飯，或是帶有滿滿家鄉味的特製台式湯麵這裡都能吃的到。

Garden Café 自助餐廳甜點 圖:AsiaYo提供

除了提供各式風味的料理外，Garden Café 更為甜點控打造了一整個玻璃櫃的甜滋味等著你們來品嚐~如果害怕蛋糕過於甜膩，這裡也有專為特定飲食者打造的無糖巧克力蛋糕，讓你可以放心地大口享受甜點。

📍 餐廳位置：12樓船中

✅ 推薦菜色：歐姆蛋、巧克力可頌、披薩、薯條、冰淇淋（共四種口味）

味蕾在郵輪上被大大滿足之後，當然就是要盡情暢玩郵輪上的各個娛樂設施和活動啦！想知道船上有哪些不可錯過的娛樂活動或是隱藏版景點的話，就快看看下方為大家準備的攻略吧！

🎪 Henry's 酒吧 ｜ ⭐吉他自彈自唱

Henry's 酒吧 圖:AsiaYo提供

Henry's 酒吧可以說是挪威郵輪奮進號上的回憶復刻機！坐在拼接馬賽克圖騰的座椅聽著晚間的吉他鄉村音樂表演，屬於1970年代時的年輕回憶好像都一一湧現了。

📍 位置：7F 大廳旁

📍 推薦活動：晚間吉他自彈自唱表演

🎪 Stardust 劇院 ｜ ⭐每日晚間表演秀

Stardust劇院特技秀

走進Stardust劇院內，這裡擁有共兩層樓滿滿的座位加上每日兩次的表演時間，如果平時鮮少有觀賞表演機會的朋友們，非常推薦可以趁著飯後來到Stardust劇院開啟你的初體驗。

Stardust劇院環境照 圖:AsiaYo提供

這個劇院內的表演非常豐富，在這四天的航程內就看了特技表演、魔術及音樂劇三種不同風格的演出，搭配上院內吸睛的聲光設備，保證大家來到這裡一定能看得目不轉睛。

📍 位置：7F、8F 船尾

📍 推薦活動：鄉村音樂劇表演

🎪 三角帆酒吧 ｜ ⭐隱藏版網美打卡點

三角帆酒吧 圖:AsiaYo提供

位在12樓船頭的三角帆酒吧擁有超豐富的船上娛樂活動，不管是歡迎派對、離船舞會及賓果活動在這裡全都玩得到，玩累了還能到一旁的沙發區小酌一杯喔！

三角帆酒吧熱門打卡點 圖:AsiaYo提供

偷偷和大家分享這裡的一個隱藏版打卡聖地，就在酒吧兩側角落的半圓形座位，這裡可以讓你一次輕鬆取景到背後無邊無際的海洋。這張照片po到社群媒體上，一定會羨煞眾人~

📍 位置：12F 船頭

📍 推薦活動：歡迎舞會、離船舞會

🎪 泳池＆按摩浴缸 ｜ ⭐看的到海的放鬆時刻

泳池＆按摩浴缸 圖:AsiaYo提供

你有想過在全海景的浪漫空間下玩水、體驗SPA嗎？來到12樓甲板滿足你的願望吧~ 這裡擁有超寬敞的泳池，更打造多個舒適的溫水按摩浴缸，建議可以提早來到這裡，才有機會感受到這麼放鬆療癒的體驗。

📍 位置：12F 船中

✅ 設備：泳池、按摩浴缸、休息躺椅、毛巾

⛴ NCL挪威郵輪奮進號—上岸觀光流程

上岸指示方向 圖:AsiaYo提供

上岸前一日將會在日報上公告各樓層開始離船時間，若有購買岸上觀光或是住在較高樓層的朋友可以優先上岸。

若住在低樓層的朋友們也不用擔心，這次體驗的經驗是比日報公告的時間提早了一個多小時下船，大致比有優先順序的乘客晚20~30分鐘，但建議還是可以保留較彈性的上岸時間，免得錯過車班或其他預訂安排。

上岸必備物品 圖:AsiaYo提供

上岸檢查流程需要將規定的護照影本、房卡、海關申報單準備好，檢查流程進行得比預料中的還要快。來到那霸港門口還有專門設置的計程車等候處，若有需求的朋友只要排隊等待即可，非常方便~

👑【小筆記】

✅ 離船必備物品：護照、房卡、海關申報單

📍 請牢記每日上下船時間，建議保留充足回港時間，以免錯過郵輪的搭乘時間

⛴ NCL挪威郵輪奮進號—基隆港離船流程

離船程序公告 圖:AsiaYo提供

快樂的時光總是過得特別快，其實在航程的倒數第二天晚上就陸續開啟離船的準備程序。在這天需要提前先將需要托運的行李依照當日日報的公告至大廳領取相對應顏色的行李條，並在日報公告的指定行李收集時間將預計託運的個人物品放置到房間門口。

行李依照顏色分區 圖:AsiaYo提供

和上岸的流程大致相同，只要等待廣播在至大廳準備就行，大家可以悠閒地享用在船上最後一頓的早餐。整個離船程序大約在15~20分鐘內就可以結束，完全不用擔心會讓接送的親友等太久或錯過車班。

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