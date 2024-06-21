預計2027年完工！ 桃園機場「第三航廈」概念圖曝光 波浪型頂棚、科技感體驗，四大亮點一次看

疫情趨緩，全球出國人潮又復甦，萬眾期盼的「桃園機場第三航廈」進入籌備階段，預計於2027年完工，近期曝光最新模擬設計圖，讓我們看到這不僅是台灣史上最大投資案之一，更將成為台灣全新指標性國際級地標！

由奧雅納、英國Rogers Stirk Harbour + Partners建築師事務所、台灣世曦工程顧問公司和宗邁建築師事務所聯手打造的巨作，依釋出的設計模擬圖來看，第三航廈融入了台灣山脈的壯麗美學，以波浪型頂棚與流動造型的天花板打造，充滿了未來藝術感和自然韻律！

圖／摘自ARUP／Taoyuan Airport Terminal 3

第三航廈專案總樓面面積約54萬平方公尺，是整個桃園航空城計畫的重要組成部分，包括有第三航廈的擴建、第三跑道的興建，還有多功能大樓、停機坪、並設有21個登機門，屆時每年可容納高達4,500萬人次旅客。

圖／摘自ARUP／Taoyuan Airport Terminal 3

在空間規劃方面，設計團隊顛覆傳統形式，將「到達」與「離境」的樓層對調，使其整體結構設計更具靈活性以及創造性；更引入一系列的數位化流程，包括：科技式登機手續、安保掃描、E-通道等等。

圖／摘自ARUP／Taoyuan Airport Terminal 3

目前桃園機場第三航廈的北登機廊廳，預計會於2025年下半年先行啟用，桃園機場公司表示已經與航空公司協商，決定以航線來進行分配，華航、長榮和星宇航空將負責北美、東北亞、東南亞以及紐澳的航線。這些航線每年可以承載超過2,000萬人次的旅客，也讓桃園機場晉升為東亞的重要樞紐機場之一。