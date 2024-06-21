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揭開夏天的序幕！ 大佳河濱兒童戲水區開FUN囉

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大佳河濱兒童戲水區6月起開放。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
大佳河濱兒童戲水區6月起開放。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】大佳河濱兒童戲水區配合週末期間每日10:00、11:00與15:00三場次開放噴水，讓大、小朋友過癮玩。光玩水小朋友電還沒放完？沒關係，旁邊就有海洋遊戲場，可以瘋玩一整天，玩水、玩沙、盪鞦韆一次滿足！

▲6至9月的週末，大佳河濱兒童戲水區開放戲水。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲6至9月的週末，大佳河濱兒童戲水區開放戲水。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

台北市政府工務局水利工程處（簡稱水利處）表示，大佳河濱兒童戲水區6月到9月每逢週六、日及國定假日開放，噴水時間共3個場次，分別是10:00~10:40、11:00~11:40、15:00~18:00；7、8月暑假期間，還加碼開放平日場次。今年戲水區已於6月開始正式開放，夏日來大佳河濱公園，保證讓你由內而外，透心涼心飛揚。

▲暑假期間可以帶小朋友到大佳河濱兒童戲水區放電。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲暑假期間可以帶小朋友到大佳河濱兒童戲水區放電。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

水利處進一步指出，戲水區最受歡迎的就是大型噴水圓圈形成的水霧廊道，其他還有圓柱、巨型花朵等造型噴水設施，完全免費使用，想玩水消暑就到大佳河濱公園。

▲關渡碼頭景觀乾式噴泉。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供
▲關渡碼頭景觀乾式噴泉。　圖：台北市政府工務局水利工程處／提供

此外，甫開幕便超熱門的關渡碼頭貨櫃市集，民眾到此不但可享受美食與悠閒的氣氛，自6月～9月市集旁的乾式噴泉還有夜間展演時間（時段為19:00~19:20、20:00~20:20、21:00~21:20、22:00~22:20），每晚19:00~22:00、整點展演20分鐘，為美麗的夜色增添浪漫的氛圍。

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