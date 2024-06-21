揭開夏天的序幕！ 大佳河濱兒童戲水區開FUN囉

大地酒店再次出奇招，延續去年備受歡迎的「水中精靈」表演秀，今年以全新美人魚主題隆重推出「仲夏人魚夢」住房專案。這次專案提供三天兩夜的住宿選擇，周末期間入住價格僅需19,580元起。入住的賓客不僅可以在美麗的露天泳池邊觀賞美人魚表演，還可以近距離與美人魚合影留念，享受一段夢幻而難忘的住宿體驗。

2024-06-20 14:01