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粉紅花樹盛開期！ 中部最美校園「歐風圓頂+粉紅紫薇花」異國風情免費拍 彷彿一秒置身歐洲

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／IG@molly888666授權
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最美粉紅花即將盛開！繼鮮黃阿勃勒跟豔紅鳳凰花之後，初夏時節「粉紅紫薇花」也進入最美花期，位於台中霧峰的亞洲大學校園，有值得朝聖的紫薇花異國風美景，趁著週末快來賞花去！

圖／Martin Chen授權
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每年盛夏6月到9月，正好是紫薇花的花期，亞洲大學校園擁有希臘古羅馬式建築，銅綠色的巴洛克式圓頂，正襯托著賣力綻放的紫薇花樹，異國情調十足，簡直一秒出國到了歐洲美拍。

圖／IG@molly888666授權
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爆量盛開的紫薇花美景搭配歐風宮殿，讓亞洲大學成為網美拍攝美照、熱門婚紗取景地，趁著暑假人潮往來較稀少，快欣賞美不勝收的紫薇花，正是賞花的好時機！

圖／Martin Chen授權
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亞洲大學

地址：台中市霧峰區柳豐路500號

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