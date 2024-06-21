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粉紅花樹盛開期！ 中部最美校園「歐風圓頂+粉紅紫薇花」異國風情免費拍 彷彿一秒置身歐洲
最美粉紅花即將盛開！繼鮮黃阿勃勒跟豔紅鳳凰花之後，初夏時節「粉紅紫薇花」也進入最美花期，位於台中霧峰的亞洲大學校園，有值得朝聖的紫薇花異國風美景，趁著週末快來賞花去！
每年盛夏6月到9月，正好是紫薇花的花期，亞洲大學校園擁有希臘古羅馬式建築，銅綠色的巴洛克式圓頂，正襯托著賣力綻放的紫薇花樹，異國情調十足，簡直一秒出國到了歐洲美拍。
爆量盛開的紫薇花美景搭配歐風宮殿，讓亞洲大學成為網美拍攝美照、熱門婚紗取景地，趁著暑假人潮往來較稀少，快欣賞美不勝收的紫薇花，正是賞花的好時機！
亞洲大學
地址：台中市霧峰區柳豐路500號
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