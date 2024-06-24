夏日美人魚真人表演秀！花蓮遠雄海洋公園、北投大地酒店都看得到

今夏來看美人魚表演、與魚同游！花蓮遠雄海洋公園以首創全台唯一「美人魚實境表演秀」聞名，今夏推出全新劇碼「印度洋心之旅」，遠雄悅來「航向太平洋」親子專案，贈送海洋公園門票，潛水團隊帶旅客「魚我同游」；北投大地酒店今夏則推出「仲夏人魚夢」住房專案，延續「水中精靈」表演秀。

花蓮遠雄海洋公園

全新美人魚表演秀

花蓮遠雄海洋公園6/1回歸，海洋公園斥資百萬再升級劇場，全新美人魚劇場，打造全台唯一具燈光舞台效果的水中表演，人魚身上華麗服飾呈現滿滿異國風情，搭上美聲天后莎拉布萊曼優美歌聲，夢幻、華麗的視覺、聽覺盛宴，帶領旅客來趟印度洋之旅。

遠雄悅來飯店「航向太平洋」專案讓父母成孩子玩伴。圖片來源｜遠雄悅來大飯店

遠雄悅來大飯店

「航向太平洋」贈送兒童免費同行

配合花蓮旅遊補助

獲選為「2024 世界旅遊大獎」（World Travel Award 2024）的「亞洲家庭渡假酒店」的遠雄悅來大飯店，今年暑假自6月29日至8月31日推出「航向太平洋」專案，全包型渡假不僅包含美饌、娛樂、海洋公園門票，更響應花蓮補助政策，加碼贈送兒童免費同行(每房一名12歲以下兒童免費)及暑假專案旅客抽獎。

「航向太平洋」祭出8,800起的優惠價，配合花蓮旅遊補助平日一千元、假日五百元的補助，父母帶孩子的小家庭體驗，換算後每人僅需2,600元，相當實惠。

悅來英倫西餐廳海島美食節，百萬烤爐烤製19種島國美饌。圖片來源｜遠雄悅來大飯店

海島美食節

從夏威夷BBQ到新加坡主題餐

悅來英倫西餐廳副主廚林秩田發揮ESG在地深耕的精神，全面運用花蓮”從農地到餐桌”的在地農特產，與太平當季海鮮，像串珍珠一樣、將太平洋各國海島的特色美食串聯包裝出「海島美食節」，包括哥倫比亞燉牛肉、卡魯瓦烤豬及夏威夷BBQ鳳梨烤雞等19道全球海島美食，善用果蔬與辛香調味、百萬烤爐的外脆內嫩燒烤手法，彷彿讓在舌尖上體驗一趟太平洋環島遊！

為了讓悅來旅客品嚐更道地的海島美食，此次特邀高雄洲際酒店新加坡餐廳「好客」主廚擔任客座主廚，於6月與英倫西餐廳主廚群進行交流，並提供一份新加坡主題套餐，例如新加坡麥片蝦、參峇烤中卷及特色甜點炸香蕉佐咖椰醬，更有特調飲品”麥克傑克森”等，讓旅客一次渡假就品嚐雙五星主廚聯手呈現的海島風美饌。

遠雄悅來「航向太平洋」專案邀約親子共同體驗各種親水活動。圖片來源｜遠雄悅來大飯店

探索太平洋的親子同樂

水上SUP x生態導覽DIY

遠雄悅來「航向太平洋」邀約親子共同體驗各種探索太平洋的親水活動，包括無污染的水上SUP立式划槳，或到芬多精充沛的森林湖泊中划行獨木舟，親子共同化身大小船長、體驗征服太平洋般的歡樂航程，感受探險的樂趣；為了讓孩子明白愛護地球的重要性，特別將ESG環保教育融入親子活動中，日間提供「生態徽章」及「手做地球」親子DIY活動，夜間規劃「星空&青蛙導覽」的生態遊育行程，邀孩子感受自然生態的美好，讓心中保育海洋與生態的希望種籽萌芽，成為守護地球的小小保衛隊。

悅來探索親子房成家庭旅客指定體驗房型。圖片來源｜遠雄悅來大飯店

浮潛海底拍攝是海島渡假最熱門項目，今年夏天，悅來娛樂部派遣考取潛水證照的專業團隊，帶領旅客赴海洋公園體驗像潛入太平洋的「魚我同游」，跟著教練潛入大洋池水族館中，當海中飛行的魟魚與繽紛海洋魚群在身邊環游，所有煩憂瞬間消失，不必費時考證、不受天氣影響，每位旅客都能化身人魚，留下家人與魚同游的絕美合影，成為仲夏的獨家回憶。

大地酒店大今年夏日周末期間，在露天泳池畔進行美人魚真人表演秀。圖片來源｜大地酒店

大地酒店

今夏周末與美人魚有約

特製美人魚下午茶

大地酒店為今年夏日增添一抹奇幻色彩，推出「仲夏人魚夢」住房專案，三天兩夜的住房專案，周末期間入住售價僅需19,580元起，延續去年大受好評的「水中精靈」表演秀，今年再度邀請3位美麗的美人魚，每週六下午16:30至17:30，在露天泳池畔進行長達一小時的美人魚真人表演秀，讓入住旅客均可親臨池畔，近距離與美人魚合影留念，甚至可以親自跳入水中，享受與人魚共舞的奇幻時刻。除此之外，專案中還贈送主廚特製的美人魚雙人下午茶、免費手作DIY課程、可愛造型魚尾巴、美人魚繪圖比賽等豐富內容，提供今年夏天親子活動選擇。

特製美人魚主題雙人下午茶。圖片來源｜大地酒店

「仲夏人魚夢」專案提供三天兩夜的舒適住宿，每天早晨可盡情享用精心準備的翌日早餐，開啟美好的一天，午後時光可至喜歡廳品嘗特製美人魚主題雙人下午茶，在可愛的餐點中，品味出專屬於夏日的浪漫。而晚上，飯店準備了獨特的Happy Hour時光，與家人徹底享受放鬆的時光，並回味一天的美好。此外，飯店的休閒部特別安排了手作DIY課程，在專人的協助下，讓大小朋友發揮創意，親手打造獨一無二的手工藝品。所有小小驚喜和愉悅的累積，將為這趟旅程增添濃濃的夏日情懷。

大地酒店露天泳池。圖片來源｜大地酒店

大地酒店表示：暑假期間最適合安排親子夏日小旅行，「仲夏人魚夢」不僅是一次住宿，更是一場奇幻又浪漫的夏日體驗，飯店在官方粉絲團亦舉辦了美人魚繪圖比賽，參賽者可以至櫃台領取繪圖紙，透過豐富的想像力，描繪出心目中人魚世界的模樣後再上傳社群，贏得最多讚數的前三名，將可獲贈雙人下午茶一套。

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301452