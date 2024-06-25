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買花蓮機票任選「送住宿、體驗、租車、一日遊」 每人1781元起

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KKday 攜手立榮航空推出「飛趣花蓮 FUN 暑假」活動。　圖：KKday／提供
KKday 攜手立榮航空推出「飛趣花蓮 FUN 暑假」活動。　圖：KKday／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】為響應政府振興花東觀光，旅遊電商平台 KKday 攜手立榮航空，即日起至9/30獨家推出「飛趣花蓮 FUN 暑假」活動，主打購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，就可任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案，每人售價1,781元起。班機於周四到周日期間每天兩班，出發日期可選擇至9/30。此外，同步推出花蓮在地旅遊優惠，包含賞鯨船、溯溪、抓溪蝦等特色體驗第二人半價，以及熱門水上 SUP 立槳體驗8折起、租車5折起，可以趁暑假安排一趟花蓮遊！

▲喜愛戶外活動則可選擇「清水斷崖獨木舟SUP」、「溯溪冒險」等體驗。　圖：KKday／提供
▲喜愛戶外活動則可選擇「清水斷崖獨木舟SUP」、「溯溪冒險」等體驗。　圖：KKday／提供

針對「飛趣花蓮 FUN 暑假」住宿方案，KKday 主打坐落於花蓮縣光復鄉的「台糖花蓮旅館」，擁有濃厚的日式風格，鄰近馬太鞍休閒農業區、瑞穗牧場、金針花海等景點，雙人房含早餐，也可選擇位於花蓮市中心的「鮪魚家族飯店」，交通便利，鄰近東大門夜市，雙人即可成行，搭配機票每人只要1,781元。一日遊方案，則推薦搭配「花蓮緃谷一日遊」、「花蓮微山海一日遊」，可遊覽鯉魚潭、光復糖廠、石梯坪、北迴歸線、瑞穗牧場等知名景點，或是選擇「花蓮一日包車」，自行安排景點及停留時間，玩樂一整天！

▲暑假遊花蓮，賞鯨船第二人半價、SUP立槳8折起、租車最低5折起。　圖：KKday／提供
▲暑假遊花蓮，賞鯨船第二人半價、SUP立槳8折起、租車最低5折起。　圖：KKday／提供

體驗類型商品，則推薦熱門的親子行程，「賞鯨船」、「抓溪蝦」、「馬拉桑獵人學校體驗」，喜愛戶外活動則可選擇「清水斷崖獨木舟 SUP」、「溯溪冒險」等體驗。若想要自駕遊花蓮，同步推出租車方案，買機票即贈花蓮租車二日，每人都只要1,781元。另外，以上體驗行程同步推出第二人半價優惠，每人最低售價只要280元起，機車及汽車租借也有5折起的優惠，每日售價230元起，期盼吸引更多旅客回到花蓮旅遊，欣賞當地迷人風貌！ 

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