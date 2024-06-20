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大地酒店推夏日「仲夏人魚夢」住房專案！入住看人魚秀再送人魚尾巴

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／大地酒店提供
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大地酒店再次出奇招，延續去年備受歡迎的「水中精靈」表演秀，今年以全新美人魚主題隆重推出「仲夏人魚夢」住房專案。這次專案提供三天兩夜的住宿選擇，周末期間入住價格僅需19,580元起。入住的賓客不僅可以在美麗的露天泳池邊觀賞美人魚表演，還可以近距離與美人魚合影留念，享受一段夢幻而難忘的住宿體驗。

圖／大地酒店提供
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美人魚活動和美食體驗，盡享夏日浪漫

即日起至9月1日活動期間，每週六下午16:30至17:30，大地酒店將在露天泳池畔舉行長達一小時的美人魚真人表演秀。入住旅客可以親臨池畔，與美人魚共度奇幻時刻，甚至可以親自跳入水中，與人魚共舞。酒店還推出多樣化的活動和美食，包括主廚特製的美人魚雙人下午茶、免費手作DIY課程、可愛造型魚尾巴及美人魚繪圖比賽，讓每一位賓客都能沉浸在美妙的夏日氛圍中。

住宿全方位服務，打造完美住宿體驗

住宿期間，賓客可享用酒店精心準備的豐盛早餐；午後時光則有特製的美人魚主題雙人下午茶，至晚上酒店準備了獨特的Happy Hour時光，讓賓客盡情放鬆，共度美好時光。此外，酒店的休閒部特別安排了手作DIY課程，專人協助下大小朋友可以發揮創意，親手打造獨一無二的手工藝品。更多詳情請上官網查詢。

圖／大地酒店提供
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