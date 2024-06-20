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限時促銷！濟州航空「會員週」開跑 台北飛仁川、釜山單程1,070元起

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濟州航空即日起推出「會員週」促銷活動。　圖：濟州航空／提供
濟州航空即日起推出「會員週」促銷活動。　圖：濟州航空／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】韓國 No.1 LCC（Low Cost Carrier）－濟州航空今天起推出「會員週」促銷活動！以會員為對象，每月提供一次優惠機票；自 6/19 起，推出台北－仁川／釜山單程機票台幣1,070元起的促銷價，快把握「飛」常優惠的票價，揪親友、閨密、戀人、同學一起去韓國玩！

▲濟州航空舉辦「會員週」的限時促銷活動。　圖：濟州航空／提供
▲濟州航空舉辦「會員週」的限時促銷活動。　圖：濟州航空／提供

濟州航空會員週促銷期間為6/19 9:00 ~ 6/25 16:00，出發日期為10/1-10/26，提供最低台幣1,070元起的台北－仁川／釜山航線單程票價；唯機票價格可能會隨著預訂日期和匯率浮動而發生變動，且根據預訂情況，可能會提前結束促銷活動。此外，計畫搶票出遊的旅客也須留意，僅限於「濟州航空」官網、手機APP或網頁購買。

▲搭乘濟州航空台北－仁川航線，前往網美最愛的首爾聖水洞。　圖：shutterstock／來源
▲搭乘濟州航空台北－仁川航線，前往網美最愛的首爾聖水洞。　圖：shutterstock／來源

透過濟州航空會員週促銷活動預訂 FLYBAG 機票之旅客，享有15公斤的免費託運服務，若行李超重時，可以使用「預先加購託運行李服務」。濟州航空的預先加購託運行李服務，可以在航班出發24小時前，透過濟州航空的官網、手機APP或網頁購買。提前在線上預先加購，將能以低於機場櫃檯的優惠價格加購。

▲搭乘濟州航空台北－釜山航線，可以在甘川洞文化村和小王子一起合影、俯瞰色彩繽紛的街道。　圖：shutterstock／來源
▲搭乘濟州航空台北－釜山航線，可以在甘川洞文化村和小王子一起合影、俯瞰色彩繽紛的街道。　圖：shutterstock／來源

「我們將會持續開拓連接台韓的航線，為旅客提供舒適的韓國旅遊。」濟州航空相關人員表示，「希望可以藉由濟州航空獨有的合理機票價格、多元的行程和舒適的機上服務，讓旅客體驗到幸福的韓國之旅。」

▲搭乘濟州航空，體驗幸福的韓國之旅。　圖：濟州航空／提供
▲搭乘濟州航空，體驗幸福的韓國之旅。　圖：濟州航空／提供

成立於2005年的濟州航空，是韓國首屈一指以合理之機票價格落實旅行普及化的廉價航空。目前在47座城市營運66條航線，台北－仁川／釜山航線每週各營運7個、12個班次。

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