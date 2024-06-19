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對中「5、凱、旋」免費續住！ 全台凱撒7飯店推暑假優惠 1人每晚1250元起

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／凱撒飯店連鎖提供
圖／凱撒飯店連鎖提供

迎接暑假，吸睛的優惠住房專案出爐！凱撒飯店連鎖聯合台灣高鐵推出「搭高鐵．住凱撒」優惠活動，即日起至9/30，凡預訂凱撒飯店旗下「台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達、內湖凱旋、台北趣淘漫旅及台南趣淘漫旅」七間飯店客房，享加購平日高鐵車票7折起，住宿每晚則是最低2500元起，不同館別還加碼優惠！

板橋凱撒32樓高空戶外泳池。圖／凱撒飯店連鎖提供
板橋凱撒32樓高空戶外泳池。圖／凱撒飯店連鎖提供

其中，台北凱撒大飯店每晚2,999元起入住精緻客房，加贈冰淇淋兌換券，連住兩晚以上再加贈全家便利商店100元禮物卡，出示高鐵TGo會員或高鐵票根享Checkers平日自助晚餐75折、周六日8折；板橋凱撒飯店每晚4,299元起入住豪華客房，贈送聯名精釀啤酒禮盒組，以及27樓行政酒廊禮遇使用權。

台北凱撒大飯店精緻客房。圖／凱撒飯店連鎖提供
台北凱撒大飯店精緻客房。圖／凱撒飯店連鎖提供

台北凱達飯店精緻客房。圖／凱撒飯店連鎖提供
台北凱達飯店精緻客房。圖／凱撒飯店連鎖提供

台北凱達大飯店推每晚2,500元起入住精緻客房，出示TGo會員贈漢方養身沐浴包，同日預訂兩間客房或連住兩晚則再加贈凱達手腕帶；內湖凱旋酒店則推每晚2,999元起入住精緻雙人房，同時歡慶迎來五週年、凡是入住者身份證內有「5、凱、旋」，中1字享品牌矽膠杯、中2字享免費早餐1客、3字全中可免費續住第2晚！

內湖凱旋酒店精緻雙人房。圖／凱撒飯店連鎖提供
內湖凱旋酒店精緻雙人房。圖／凱撒飯店連鎖提供

還有台北趣淘漫旅推出三天兩夜專案內容，每房6,199元起享聯名精釀啤酒、油潑辣子辣椒醬及手感乾麵火辣趣味伴手禮；台南趣淘漫旅則是每晚2,500元起入住豪華景觀客房，可享園內六大項冒險活動，活動詳請可至凱撒官網查詢。

擎空塔台設施─翱翔漫旅。圖／趣淘漫旅提供
擎空塔台設施─翱翔漫旅。圖／趣淘漫旅提供

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