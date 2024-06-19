「福隆生活節ｘ國際沙雕藝術季」熱情登場！ 自行車、沙雕、音樂會感受在地生活魅力

【旅奇傳媒/編輯部報導】交通部觀光署東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處為推廣福隆觀光體驗，以福隆為核心，推出「福隆生活節」品牌活動，從自行車騎遊、主題音樂饗宴到在地商家的山海市集，帶領民眾深度體驗福隆的自然風景及生活魅力。

今年「福隆生活節」持續以自行車旅遊為主軸，並以「月月有主題，周末玩透透」的形式，推廣福隆地區主題系列活動，包含自行車主題騎遊、草地浪花音樂會、山海市集等系列活動，活動期間還有福隆國際沙雕藝術季活動「Line Friends」主題沙雕作品（5/31-10/13），遊客可以從福隆開始，感受最美的海岸沙灘風景、最棒的生活體驗回憶！

此外，今年更是結合在地商圈，招募特約店家，凡是於活動期間內至特約店家內進行消費，消費滿500元憑發票或收據即可上網登錄填寫活動表單，即可參加抽獎活動，獎項豐富如 Gogoro 電動摩托車、福容大飯店雙人房及多項在地特色精美禮品等著各位帶回家。

▲本次自行車騎遊旅程規劃安排2條共計10場次騎乘活動。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

自行車主題騎遊

本次自行車騎遊旅程，採網路報名，規劃安排2條共計10場次騎乘活動：初級版－舊草嶺海岸漁村線及進階版－貢寮雙溪小鎮故事線。以自行車騎乘之旅結合導覽解說，沿途欣賞東北角美麗的海岸線、舊草嶺隧道、極東－三貂角燈塔、龍門吊橋，深入在地海線小鎮、享受農村風情、品嚐在地風味，其中初級版－舊草嶺海岸漁村線更推出特別款－海鮮饗宴，透過卯澳漁村協會媽媽們的巧思將海鮮料理以新穎 Buffet 用餐方式呈現，讓民眾體會有別於以往的山珍海味。還有深入到山城小鎮內透過雙溪注腳工作室導覽老師帶領探訪老街人文、找尋特色工作室和在地人文書屋，以悠然漫長的腳步，感受山城小鎮悠長的歷史歲月。

今年更透過甲租乙還自行車服務模式，於雙溪及貢寮兩處台鐵站設立站點，推出半自助式的雙鐵遊程活動，讓民眾可以搭台鐵後轉租賃自行車騎遊，並透過導覽老師帶領騎乘進行小鎮解說，豐富雙溪及貢寮連結至福隆間之轉乘旅遊，讓民眾可以安排多點停留的遊玩規劃。

自行車騎旅結束後不妨留宿於福隆，除了海邊美景還可以到福隆車站旁的星空ｘ藝素村，這裡融合友善環境和純素飲食理念，集結了多位職人老師製作的海廢再生藝術、風格創作小物，手感溫度點心等好物，並以環保、慢活、藝術為主題打造的文創市集，還能透過體驗課程由職人老師以海洋廢棄物再生利用概念，帶領民眾親手創造自己的藝術作品，為旅程留下美好的紀念。

▲匯集各式美食與文創產品的市集活動，歡迎民眾前來玩。 圖：東北角及宜蘭海岸國家風景區管理處／提供

草地浪花音樂會．山海市集

今年延續「草地浪花音樂會」好口碑，於暑假熱潮7/27、7/28、8/31、9/1將於福隆沙雕售票口旁草地舉辦四天的「草地浪花音樂會」，並結合「山海市集」之主題饗宴，7月為美食及啤酒元素打造夏日夜晚微醺風格，音樂會後更有夏季星空導覽體驗；8月則以異國餐車美食，並搭配「海洋」為題之風箏嘉年華營造熱情歡樂風格，現場還設有在地特色DIY體驗活動。本次音樂會邀請精采表演包含金曲樂團－Crispy 脆樂團、相信音樂旗下知名創作女子團體－BOOM！怪物星人、療癒歌手－小球（莊鵑瑛）、知名流行龐克樂團－怕胖團等團體歌手演出，以晚霞下的大地為座席，與民眾一同透過音樂嗨翻整個夏天。

此外，結合現場市集活動推出消費滿額抽好禮活動，在現場攤位消費滿$100即可獲得獲得1張點卡，集滿3張可至服務台兌換摸彩券填寫，每日將抽知名品牌自行車及多項特色精美禮品。以上相關活動資訊請參閱「東北角觀光資訊網」、「東北角之友」臉書粉絲團，活動報名資訊請上「2024福隆生活節」ACCUPASS 活動通。

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