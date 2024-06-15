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Xparty夢幻升級！ 桃園水族館「Xpark x 唐老鴨90週年」聯名 10個迪士尼可愛拍照點快打卡
迪士尼經典角色「唐老鴨」90周年囉！ 2024夏天桃園Xpark水族館與唐老鴨重磅聯名，推出迪士尼主題特展【Let’s Xparty！九十要派對！】，特別打造10個精心打卡點，還能透過AR擴增實境與唐老鴨及好朋友們一起慶祝哦！
由日本西武集團親自來台灣打造的「全台都市型水生公園」Xpark，為了歡慶唐老鴨誕生90周年，Xpark在今年暑假7/1至9/30期間，將充滿迪士尼的設計元素融入Xpark的各個角落，從入口處的唐老鴨派對迎賓，到館內的各種迪士尼角色裝飾，更精心挑選迪士尼經典歌曲播放，唐老鴨與好友們主題造景陪伴在周圍，帶給大家獨特的感官享受。
除精心設置了10個夢幻派對拍照點，每個拍照點都融合了迪士尼經典元素，其中，4個拍照點還特別設置了AR濾鏡，遊客只需使用手機加入Xpark官方LINE帳號，即可看到唐老鴨和他的朋友們與自己合影，留下時刻精彩，並可馬上透過社群媒體作最炫分享。
活動專案套票為成人990元、學生790元、孩童590元、博愛590元，購買套票即可獲得「22公分 唐老鴨派對系列娃娃證件零錢包」乙只，以唐老鴨穿著經典服裝手持Xpark生日禮物為造型設計，實用且兼具收藏價值，是迪士尼迷們不可錯過的珍藏品。
Xpark也特別設計一系列有趣的館內任務，完成指定任務挑戰可獲得限量「唐老鴨90周年系列香氛片」乙片；而無論有無購買套票，只要在社群媒體上分享你的唐老鴨派對精彩瞬間，即可換取同款「唐老鴨90周年系列防水貼紙」乙枚，絕對要讓迪士尼粉絲們帶回最棒的暑期歡樂回憶，Let’s Xparty！
【Let’s Xparty！九十要派對！】活動連結：https://www.xpark2024.com/
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