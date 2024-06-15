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北台灣「最大水樂園」開了！ 穿藍白拖、秀腹肌「只要399元」 加映六福莊「2天1夜水陸派對」無限暢遊

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／六福村提供
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北台灣「最大水樂園」今(6/15)盛大開園了！ 六福水樂園祭出超殺門票優惠，穿比基尼或三角泳褲來玩，即可享399元票價優惠；此外，六福莊6月底前樂園門票再升等六福村水陸雙樂園兩日入園手環，瘋玩雙樂園每人不用$2,500！

圖／六福村提供
圖／六福村提供

「六福水樂園」自今日起至9/8，活動期間只要穿著比基尼、三角泳褲、藍白拖(同款或夾腳拖，顏色不居），或是勇敢秀出4-6塊腹肌，通通可享水樂園優惠票價399元。

另外，只要穿著露肚臍裝，即可享水陸雙樂園優惠票價899元；鄉親們也有好康！凡設籍桃竹苗的鄉親(或身分證 H、J、O、K 者），出示身分證件，學幼童出示健保卡＋戶口名簿，玩水樂園只要299元。

圖／六福莊提供
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六福莊搭配「Cool Fun 派對」迎接暑假，兩天一夜住房專案含三人份早餐，贈水樂園夜光派對包與水槍，親子家庭三人即可兩日暢遊六福村水陸雙樂園，且於6月底前下訂，還可享暑假平旺日不加價、假日半價的早鳥優惠，平均每人不用$2,500元。

圖／六福莊提供
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