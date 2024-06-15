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標錯價全認賠！ 台東知本金聯飯店「1泊2食僅807元」 上百筆訂單霸氣認賠救觀光

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／知本金聯世紀酒店提供
圖／知本金聯世紀酒店提供

5星級飯店標錯價了！台東「知本金聯世紀酒店」近日出包，民眾在訂房網站意外發現一泊二食竟然只要807元，下訂後並在臉書社團進行分享；而知本金聯世紀酒店董事長楊子嫺回應，大地震後秉持著「只要大家願意來，就歡迎大家」的想法，已售出的房間將全數認賠！

台東知本金聯世紀酒店。圖／摘自知本金聯世紀酒店官網
台東知本金聯世紀酒店。圖／摘自知本金聯世紀酒店官網

網友近日在臉書社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」表示，到台東玩已住過好幾次知本金聯世紀酒店，先前在訂房網站上面看到一泊二食竟然只要807元，馬上訂房安排行程，最後不僅吃到超多原住民料理、欣賞絕美山林景觀，同時大讚「金聯世紀CP值真的超高，就算他們賣正常價格也是超划算的那種，國旅真的不一定都是貴的，然後他們這次真的認賠，該給的東西一樣都沒少，必須給他們一個讚」。

圖／翻攝好想住飯店 好康.踩雷不藏私臉書社團
圖／翻攝好想住飯店 好康.踩雷不藏私臉書社團

這則分享引發網友熱烈討論，留言狂喊「807元？太誇張了吧」、「你確定這不是你的房號嗎」、「自助餐看起來好豐盛」、「也太便宜了啦 真的賺到了」、「風景跟房間設備看起來都不錯，認賠給推」。

露天的四季風呂美人湯。圖／知本金聯世紀酒店提供
露天的四季風呂美人湯。圖／知本金聯世紀酒店提供

知本金聯世紀酒店董事長楊子嫺於事後霸氣回應：「已經售出的房間，我們全部認賠，在這個時節只要旅客來台東旅遊，我們都心懷感激，旅客願意來訪，這些都是值得的。」

同時指出，此次標錯價情況主要來自Agoda訂單，約售出數百間，粗估損失上百萬，同時表示台東所有觀光業者應共體時艱，共同團結找回昔日台東觀光的繁榮景象。

圖／知本金聯世紀酒店提供
圖／知本金聯世紀酒店提供

根據行政院啟動觀光振興方案，推出「自由行住宿優惠措施」，於2024年8月1日至9月30日，凡週一至週四在台東地區住宿，每房每晚最高補助可達1,000元。

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