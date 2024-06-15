出國行前準備帶什麼？ 超實用「出國旅遊物品藥品」必備清單 懶人免煩惱！

暑假即將到來，又是出國旅遊高峰。外出遊玩要玩的盡興，事前準備不可少。出國要帶什麼？行前準備事項有哪些？《元氣網》為您整理必備物品清單。

常備及備用藥品

1.上呼吸道疾病：綜合感冒藥、解熱止痛藥

出去玩最怕身體突然出狀況，尤其如果是老人或小孩隨行，情況可能又更麻煩。而且出國就醫不方便又貴，所以最好自備一些備用藥品，如果有小問題吃點藥可以緩解症狀。

2.腸胃疾病：胃酸抑制劑、腸胃藥、止瀉劑

旅遊疾病中以吃壞肚子最常見，因此常聽見「旅遊者腹瀉」的名詞。人體到了新環境，會因為當地的水質、土質不同而出現反應，症狀輕微，只需要多休息補充水分，若是嚴重到嘔吐、水瀉，一定要盡速到醫院就醫。

3.蕁麻疹或過敏性鼻炎等過敏病症：抗組胺劑、吸入劑…

有過敏史民眾，到國內外旅遊的過敏病症，分為食物過敏、花粉過敏、環境過敏。食物過敏通常會呈現在皮膚，出現紅疹、皮膚癢等狀況；花粉過敏則會出現鼻塞、流鼻涕、胸悶等問題；環境過敏可能是天氣太冷或是環境太髒，同樣會有皮膚癢、流鼻涕等症狀。建議民眾攜帶抗組胺劑、吸入劑和腎上腺素注射器，可在問題發生後立即用藥。

4.失眠、時差問題：習慣的枕頭、安眠藥

有些人出去住飯店旅館會認床而失眠，若有認床問題的民眾，可以攜帶習慣的枕頭一起旅遊，或是睡前泡熱水澡。若是長期有失眠問題，事前記得找尋醫師開立安眠藥的處方。

5.暈車藥

容易暈車、暈船、暈機的人，應在上車、上船前半個小時到一小時先吃藥預防。

6.慢性病用藥：長期控制病情的慢性病，尤其像高血壓、心臟病、糖尿病等患者，出國前須備足夠藥量，建議可多帶幾天份藥量，以免遺失或其他突然狀況。

7.高山疾病：丹木斯、威而鋼

如要去國外爬高山，一定注意預防高山症發作。常見用藥有丹木斯(Acetazolamide)、類固醇(Dexamethasone)、鈣離子阻斷劑(Nifedipine)和威而鋼(Sildenafil)等。以上藥品皆須由醫師謹慎評估後處方，建議行前先掛醫院旅遊醫學門診，確實依醫囑指示服用。

8.登革熱：如果到衛生條件比較差的國家，止瀉藥、防蚊液備著比較安心。

旅遊保險

旅途中狀況難料，一般都會建議行前購買保險。建議的旅遊險包括：

1.旅行險：最基本的就是旅行平安保險。

2.旅平險+傷害醫療費用附加條款：保障旅遊期間受傷就醫衍生的醫療費用支出風險。

3.旅平險+海外突發疾病醫療健康保險附約：保障在海外因突發疾病住院、門診或急診診療所需之費用風險。

4.旅行不便險：保障因旅程取消、班機延誤、旅程更改、行李延誤、行李損失及旅行文件損失等相關風險。

防疫用品

近期新冠疫情再度捲土重來，Omicron變異株流行；而國人最常去的日本，最近「鏈球菌中毒休克症候群」患者也大增，致死率高達30%至70%。因此出遊若到人多的地方，仍要注意，口罩、酒精、乾洗手等用品最好隨身帶著。特別要提醒的是，酒精棉片或是濕紙巾如果要放到手提行李中，一樣受液體限制規定，建議只要帶會使用的數量就好，其他的需放入託運行李中。

打疫苗

如果你要到非洲國家，如肯亞觀賞動物大遷徙，可能需要先接種黃熱病疫苗、腦脊髓膜炎疫苗、傷寒疫苗、瘧疾預防用藥，通常人體需要大約二週的時間才能產生完整的抵抗力，建議提前做好準備。

如不清楚欲前往的國家是否有流行疾病或疫情，是否需要施打疫苗，可先至疾管署查詢「國際旅遊疫情建議等級」，再評估是否前往，及行前注意事項。

個人衛生用品

近來環保意識盛行，有些旅館不提供衛生用品，因此牙刷、牙膏、刮鬍刀等最好備齊。還有免洗褲、個人慣用的化粧用品也不要忘記。

個人安全防護用具

去治安較差的國家，別忘了帶著個人安全警報器、防狼噴霧器，以備不時之需。

其他

防曬乳、曬後修復霜、行動電源、小型急救包、雨具等，不要漏了。務必注意，行動電源或鋰電池不可託運，請放隨身行李攜帶！

出去玩還是有許多無法預期的事可能發生，出去國外也總是不像在國內方便，做最周全的準備，才能快快樂樂出門，平平安安回家。

【參考資料及實用旅遊資訊】

．《疾管署》國際旅遊與健康

．《疾管署》國際旅遊保健資訊

．《外交部領事局》旅外安全

．《桃園國際機場》出國便利貼

．聯合報系新聞資料庫