跟著「媽祖熱氣球」起飛！ 「2024冬山熱氣球嘉年華」最後2天升空繫留體驗、最後1天夜間光雕秀快追

全台唯一「媽祖」造型熱氣球最新現身！宜蘭冬山鄉公所舉辦的「2024冬山熱氣球嘉年華」上週開幕，本週末還有2天共16場次的機會，能搭乘熱氣球繫留體驗，以及6/15最後一場光雕秀，快快把握囉！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

熱氣球嘉年華是冬山鄉最重要的觀光活動之一，今年特別邀請到由臺東縣政府及台東天后宮聯手打造，全台唯一的「媽祖」造型熱氣球，首次在宜蘭亮相！

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

展出地位於冬山舊河港旁的農地，現場有3顆小型熱氣球供遊客拍照，另外2顆會開放載客升空，讓遊客可以在離地60公尺、約20層樓的的高空處，俯瞰冬山百年舊河道、冬山車站及生態綠洲美景。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

除了搭乘「熱氣球繫留升空體驗」，下午場也有「熱氣球walk in地面體驗」，民眾可到「幸福冬山」臉書按讚，出示給工作人員即可兌換體驗券，能親自走進熱氣球中，聽專業解說員講解熱氣球的構造，每回舉辦3場，每場開放60人參加。另外，6/15還有最後一場的夜間「熱氣球光雕秀」。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

今年冬山火車站橋下有雙市集，由「愛德恩市集」與「承靜市集」共同舉辦，6/15及6/16上午11:00至下午18:00，現場有說故事、魔術表演及手作文創工藝師展售。來到冬山車站除了看熱氣球、逛市集，舊河道旁景色優美，還能搭電動小船，進入生態綠舟園區，穿過神秘水道，沿途欣賞冬山河岸的美景。

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

★熱氣球 繫留(升空) 體驗

※繫流升空體驗時間：【上午】05:30-07:30 (05:00開始售票)【下午】16:30-18:30 (15:30開始售票)每場次體驗人數約120人(將視天氣情形增減)，採現場叫號。※售票地點：熱氣球區 (冬山舊河道碼頭乘船處)※費用：不分年齡每人500元，每人限購2張，採現場排隊購票※搭乘時間：5~7分鐘，1顆熱氣球可供4人搭乘，定點升降，未滿110公分禁止搭乘，110公分以上兒童需有成人陪同，孕婦禁止搭乘。※搭乘熱氣球要跨越籐籃，建議穿著褲裝

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

★熱氣球地面體驗

※體驗時間：15:30-15:40、15:40-15:50、15:50-16:00分三梯次，每場次60人參與，體驗10分鐘15:00於熱氣球區現場發放號碼牌，需於『幸福冬山』粉絲頁按讚，並出示給在場工作人員即可兌換，每人限領2張，過號取消資格

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

★熱氣球光雕秀

6/15 晚上18:45-19:00 (遇雨延至6/16)#因天候不佳(下雨或風太大)延後體驗或取消活動，將於活動會場公告或於幸福冬山粉絲專頁公告

圖／宜蘭ㄚ欣的美食日誌授權

【2024冬山熱氣球嘉年華】

活動日期：6/8、6/9、6/15、6/16

活動地點：宜蘭縣冬山鄉中正路1號(冬山車站舊河道旁的農地，靠近碼頭乘船處)