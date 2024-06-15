「天成文旅-蜂巢」限時1泊2食每人1,250元起超划算！還有24小時自助吧爽吃日韓泡麵

台北車站周邊一向是中南部旅客的住宿首選，鄰近後站商圈的「天成文旅-蜂巢」，推出超殺1泊2食優惠，即日起至12月31日平日二人同行入住精緻客房，即可享受贈送早餐和全新自助麵吧，每房僅需2,499元起，相當於每人每晚只需1,250元起，希望優惠回饋給旅客並提供絕佳的住宿體驗！

圖／取自天成文旅-蜂巢臉書粉專

「天成文旅-蜂巢」主打摩登現代風格，且融合現代設計與在地文化精神，保留古代儒家八卦窗的原貌及蜂巢的六角型結構，營造出猶如蜜蜂歸巢般的住宿空間。文旅內設施豐富，包括Garden Cafe、自助柑仔鋪、星空童樂室及自助洗衣服務，為旅客提供舒適而溫馨的環境。無論是商務出差還是家庭旅遊都能滿足各類旅客的需求，日前也成為台北住宿的新亮點。

圖／取自天成文旅-蜂巢臉書粉專

圖／取自天成文旅-蜂巢臉書粉專

而「天成文旅-蜂巢」創新推出的新餐飲設施「自助麵吧」，每份95元起，無論是房客還是餐飲饕客，都能享受自煮泡麵的樂趣。該麵吧24小時供應，滿足了夜貓子的需求，讓旅客在任何時刻都能享受熱騰騰的美味。

圖／取自天成文旅-蜂巢臉書粉專

圖／取自天成文旅-蜂巢臉書粉專

不僅如此，這個全新的餐飲服務設施，引進了時下流行的無人自助泡麵機，提供12款經典口味選擇，包括台式、日式和韓式風味，並配有豬或牛五花肉片、雞蛋、高麗菜、玉米粒和蔥花等配料，讓旅客可以自由搭配，隨心所欲地享受美食，趕快預訂起來吧！

圖／取自天成文旅-蜂巢臉書粉專