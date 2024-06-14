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荷花繡球花大爆發！「新北4賞花必去景點」1次看，到7月都看得到

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自賞花快報臉書粉專
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賞花是許多人假期常常休閒的活動之一，尤其天氣好的時候賞花更加心曠神怡，而夏季是荷花和繡球花的季節，新北市擁有多處賞花秘境，UDN小編與讀者一起來看看新北近期最佳四個不容錯過的賞花勝地吧！

一、淡水屯山里石頭厝荷花田一路延續到七月

位於淡水屯山里石頭厝的荷花田，是隱藏在鄉間道路旁的美景。這片荷花田由農民利用大屯溪水源於休耕時打造，粉嫩的荷花已於6月開始盛開，預計花況可延續到7月。茂密的花田甚至長得比人還高，建議民眾在清晨時前往，捕捉荷花清麗的姿態。賞完花後，傍晚還可到附近的六塊厝漁港，欣賞美妙的日落，絕對是完美的一日遊行程。

圖／取自賞花快報臉書粉專
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二、雙溪景觀廊道藍紫繡球花超適合美拍打卡

雙溪區的景觀廊道沿線種植了大量以藍紫色為主的繡球花，是欣賞繽紛花海的好地方。這條景觀廊道位於雙泰產業道路，介於新北市雙溪區和泰平里之間，坡道平緩、景色怡人。景觀處表示，繡球花的花期可延續至7月中，讓遊客在初夏時節享受繽紛的花海美景。

圖／取自賞花快報臉書粉專
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圖／取自賞花快報臉書粉專
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三、新北最大田園「雙溪區上林里荷花田」

雙溪區是新北市最大的友善田園區，位於台2丙線16.3K處的「雙溪區上林里荷花田」，種植超過7公頃的荷花。最佳賞花期從6月15日起至7月31日。荷花季將於6月15日正式開跑，當天有舞蹈及音樂演出、荷花田巡禮、本地有機農產品展售，以及DIY手作活動。而浪漫荷花節則在6月29日登場，帶來荷花田音樂會、DIY荷花造型輕質土盆栽等活動，讓遊客盡情享受夏日賞花的樂趣。

圖／取自「新北市雙溪區公所-雙溪荷所在」臉書粉專
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四、「石牌縣界公園」繡球花免門票6月花期快把握

位於坪林往頭城交界處的縣界公園「繡球花」，絕對是近期繡球花的亮點，加上「免門票」的賞花景點與綿延漫長公路的休憩站吸引遊客的關注，整片繽紛的藍紫景緻讓人沈醉，結束後還可以順遊當地的「坪林茶業博物館」與擁有百年歷史的「坪林老街」，一起認識臺灣茶產業的發展！

圖／取自賞花快報臉書粉專
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淡水 繡球花 美景 花海 賞花

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