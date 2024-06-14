郵輪假期超值動心！ 「名勝世界壹號」買1送1、最低8950玩沖繩 「MSC榮耀號」搶冬航每房減6千元

還在觀望郵輪遊日本的民眾看過來！ 名勝世界豪華郵輪慶祝雙週推驚喜4好禮、送8千元大禮包，除了7.8月暑期檔次，加開延長至9月底，再加碼買一送一超值好康；而剛完成夏季首航日韓返台的「MSC 榮耀號」大獲好評，接力推出冬季航線早鳥每房減6千元優惠！

圖／名勝世界郵輪提供

搭郵輪是最悠閒舒適的旅遊方式了，今夏計畫衝日本旅遊的民眾別錯過，名勝世界壹號針對暑假推出基隆出發獨家航程6天5晚玩九州和沖繩三個目的地，共規劃了「熊本－鹿兒島－那霸」、「佐世保－鹿兒島－那霸」以及「熊本－長崎－那霸」等組合的5晚航程，是市面上唯一5晚能玩最多目的地的郵輪。

圖／名勝世界郵輪提供

歡慶雙週年，推出驚喜回饋，即日起至6/30，可享每艙房立減5000元，內艙房現在享優惠第1、2人折扣價每人29,400元，同艙房第3人、第4人折扣價每人4,900元起，每天不到1千元；露台房享第1、2人每人折扣價42,400元，同艙房第3、4人每人折扣價8,900元。

圖／名勝世界郵輪提供

即日起至6/30，訂購「名勝世界壹號」獨家航程6天5晚暢遊九州和沖繩，限時送四大好禮，價值8,000元的CP值禮包，包含：

1.每艙房立減5,000元，同艙房第3人、第4人4,900元起，平均每天不到1,000元。

2.加贈海陸漫遊Wi-Fi，價值逾1,800元(包括海上全航程標準型 Wi-Fi，每間限一個裝置、每航次限量80間；陸地漫遊每人送eSIM 1GB流量。)

3.每房贈送郵輪餐飲抵用金港幣300元，價值逾台幣1,200元。

4.岸上觀光買2送1，一次訂購2個九州岸上觀光行程，即贈送那霸指定岸上觀光，每團名額有限售完為止。

圖／名勝世界郵輪提供

名勝世界壹號獨家航程，吃喝玩樂一船搞定，暢遊九州和沖繩，穿插搭配熊本、鹿兒島、長崎、佐世保、那霸，可一次玩滿三個目的地，感受海港魅力；上船後，從早到晚都能玩，更有琳瑯滿目的吃喝玩樂主題，提供業界最多的中文服務員，更有精心規劃的餐點、表演、設施、絕美海景等，只怕時間不夠用。

原先名勝世界壹號從7/12至8/27，以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次；由於賣況空前，據《ETtoday新聞雲》報導，業者日前透露名勝世界壹號緊急加開8/30至9/22期間出發的沖繩3至5日遊，共11個航次，並預定於6/17至6/30祭出買一送一優惠，以雙人玩3天2晚玩沖繩為例，含港務費每人最低只要8,950元起，就能玩沖繩、石垣島、宮古島。

圖／名勝世界郵輪提供

圖／MSC 榮耀號官網

另外，逾17萬噸的「MSC 榮耀號」，日前刷新最高載客紀錄，於本月8日晚載著超過5,400名旅客，停靠韓國濟州島、日本鹿兒島，航程結束後於13日早上6點順利返回基隆港，結束6天5夜的海上假期。

圖／MSC 榮耀號官網

MSC 榮耀號（MSC Bellissima）是目前亞洲最大噸位的郵輪，於2019年下水，載客量5,686人，配備2,217間高品質艙房。最大亮點首推80公尺長的LED天幕的榮耀大道，被稱作「海上香榭大道」、超過200個知名品牌聚集的免稅品大道，吃喝玩樂一應俱全。

圖／MSC 榮耀號官網

6月航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。錯過此波訂購的旅客，現正開啟2024年11月到2025年1月的冬季航線，「石垣島-沖繩自主遊4日、5日」第三、四人最低只要7,900元、「宮古島-沖繩-石垣島自主遊5日、6日」第三、四人最低只要9,900元，凡於指定日期前報名並付訂金，每間艙房可減6,000元優惠，快快把握！