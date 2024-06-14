快訊

她的LINE少做1動作…1.2萬元全消失！網喊話這樣做不怕噴錢

中職／啦啦隊是目前女生最頂職業？前FA卡卡鼓勵新人勇敢去徵選築夢

測輻射量後昏迷！福島核電廠50多歲男員工倒臥休息室 送醫不治

聽新聞
test
0:00 / 0:00

郵輪假期超值動心！ 「名勝世界壹號」買1送1、最低8950玩沖繩 「MSC榮耀號」搶冬航每房減6千元

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／名勝世界郵輪提供、MSC 榮耀號官網
圖／名勝世界郵輪提供、MSC 榮耀號官網

還在觀望郵輪遊日本的民眾看過來！ 名勝世界豪華郵輪慶祝雙週推驚喜4好禮、送8千元大禮包，除了7.8月暑期檔次，加開延長至9月底，再加碼買一送一超值好康；而剛完成夏季首航日韓返台的「MSC 榮耀號」大獲好評，接力推出冬季航線早鳥每房減6千元優惠！

圖／名勝世界郵輪提供
圖／名勝世界郵輪提供

搭郵輪是最悠閒舒適的旅遊方式了，今夏計畫衝日本旅遊的民眾別錯過，名勝世界壹號針對暑假推出基隆出發獨家航程6天5晚玩九州沖繩三個目的地，共規劃了「熊本－鹿兒島－那霸」、「佐世保－鹿兒島－那霸」以及「熊本－長崎－那霸」等組合的5晚航程，是市面上唯一5晚能玩最多目的地的郵輪。

圖／名勝世界郵輪提供
圖／名勝世界郵輪提供

歡慶雙週年，推出驚喜回饋，即日起至6/30，可享每艙房立減5000元，內艙房現在享優惠第1、2人折扣價每人29,400元，同艙房第3人、第4人折扣價每人4,900元起，每天不到1千元；露台房享第1、2人每人折扣價42,400元，同艙房第3、4人每人折扣價8,900元。

圖／名勝世界郵輪提供
圖／名勝世界郵輪提供

即日起至6/30，訂購「名勝世界壹號」獨家航程6天5晚暢遊九州和沖繩，限時送四大好禮，價值8,000元的CP值禮包，包含：

1.每艙房立減5,000元，同艙房第3人、第4人4,900元起，平均每天不到1,000元。

2.加贈海陸漫遊Wi-Fi，價值逾1,800元(包括海上全航程標準型 Wi-Fi，每間限一個裝置、每航次限量80間；陸地漫遊每人送eSIM 1GB流量。)

3.每房贈送郵輪餐飲抵用金港幣300元，價值逾台幣1,200元。

4.岸上觀光買2送1，一次訂購2個九州岸上觀光行程，即贈送那霸指定岸上觀光，每團名額有限售完為止。

圖／名勝世界郵輪提供
圖／名勝世界郵輪提供

名勝世界壹號獨家航程，吃喝玩樂一船搞定，暢遊九州和沖繩，穿插搭配熊本、鹿兒島、長崎、佐世保、那霸，可一次玩滿三個目的地，感受海港魅力；上船後，從早到晚都能玩，更有琳瑯滿目的吃喝玩樂主題，提供業界最多的中文服務員，更有精心規劃的餐點、表演、設施、絕美海景等，只怕時間不夠用。

原先名勝世界壹號從7/12至8/27，以基隆、高雄雙母港運營，安排14趟次；由於賣況空前，據《ETtoday新聞雲》報導，業者日前透露名勝世界壹號緊急加開8/30至9/22期間出發的沖繩3至5日遊，共11個航次，並預定於6/17至6/30祭出買一送一優惠，以雙人玩3天2晚玩沖繩為例，含港務費每人最低只要8,950元起，就能玩沖繩、石垣島、宮古島。

圖／名勝世界郵輪提供
圖／名勝世界郵輪提供

圖／MSC 榮耀號官網
圖／MSC 榮耀號官網

另外，逾17萬噸的「MSC 榮耀號」，日前刷新最高載客紀錄，於本月8日晚載著超過5,400名旅客，停靠韓國濟州島、日本鹿兒島，航程結束後於13日早上6點順利返回基隆港，結束6天5夜的海上假期。

圖／MSC 榮耀號官網
圖／MSC 榮耀號官網

MSC 榮耀號（MSC Bellissima）是目前亞洲最大噸位的郵輪，於2019年下水，載客量5,686人，配備2,217間高品質艙房。最大亮點首推80公尺長的LED天幕的榮耀大道，被稱作「海上香榭大道」、超過200個知名品牌聚集的免稅品大道，吃喝玩樂一應俱全。

圖／MSC 榮耀號官網
圖／MSC 榮耀號官網

6月航程有兩種，一從基隆港上船遊那霸、宮古回基隆；二是從日本那霸登船，經石垣、基隆等港口返回那霸，台日旅客都會有。錯過此波訂購的旅客，現正開啟2024年11月到2025年1月的冬季航線，「石垣島-沖繩自主遊4日、5日」第三、四人最低只要7,900元、「宮古島-沖繩-石垣島自主遊5日、6日」第三、四人最低只要9,900元，凡於指定日期前報名並付訂金，每間艙房可減6,000元優惠，快快把握！

圖／MSC 榮耀號官網
圖／MSC 榮耀號官網

編輯推薦

九州 基隆 沖繩 郵輪 鹿兒島

相關新聞

跟著「媽祖熱氣球」起飛！ 「2024冬山熱氣球嘉年華」最後2天升空繫留體驗、最後1天夜間光雕秀快追

跟著「媽祖熱氣球」起飛！ 「2024冬山熱氣球嘉年華」最後2天升空繫留體驗、最後1天夜間光雕秀快追

郵輪假期超值動心！ 「名勝世界壹號」買1送1、最低8950玩沖繩 「MSC榮耀號」搶冬航每房減6千元

郵輪假期超值心動！ 「名勝世界壹號」買1送1、最低8950元玩沖繩 「MSC榮耀號」搶冬航每房減6千元

荷花繡球花大爆發！「新北4賞花必去景點」1次看，到7月都看得到

賞花是許多人假期常常休閒的活動之一，尤其天氣好的時候賞花更加心曠神怡，而夏季是荷花和繡球花的季節，新北市擁有多處賞花秘境，UDN小編與讀者一起來看看新北近期最佳四個不容錯過的賞花勝地吧！

台灣海洋文化：金山磺火季必看磺火捕魚「蹦火仔」！

在台灣的漁村文化中，古法捕魚一直扮演著重要的角色，其中金山的磺火捕魚「蹦火仔」更是獨樹一幟的文化瑰寶。這項古老的捕魚技藝不僅展現了漁民的智慧和勇氣，更是一場驚險刺激的漁火之旅。讓我們一起探索這個歷史悠久的傳統，感受其中蘊含的深厚文化底蘊和令人驚嘆的捕魚技藝。

搶攻台越旅遊熱潮！越旅航空北中南直飛越南 8月相繼開台北－富國島、 台中直飛峴港、順化年底再開高雄

暑假旺季到來，台越之間的天空也隨氣溫升高越來越熱絡，越籍的越旅航空於8/1開航「台北－富國島」航線，之後接續開航「台中－峴港」、「台中－順化」航線，8月起，旅客前往越南航班選擇更多元。對中部地區旅客來說，更是一大利多訊息，遊訪越南不僅益加便利，還可以峴港、順化雙點進出，輕鬆暢玩中越，感受越南魅力。

就是要逛市集！華山「耍廢計畫」限時4天登場，集結50個IP一次看

為推廣視覺藝術，華山1914文創園區首度推出「耍廢計畫」，集結50個創意圖像IP，將這些圖像主角巧妙融入園區各處。這些主角可能會躺在劇場草地上，或是在藝術大街四連棟的屋簷上擺出慵懶姿勢。活動期間將舉辦市集活動，分別於6月15日～16日和6月22日～23日連續兩個周末登場，為民眾帶來視覺與購物的雙重享受。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。