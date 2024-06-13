苦苓曝「10個搭計程車潛規則」下雨天叫車加200 網讚：善良暖男

68歲作家苦苓近日突然聊起自己搭計程車的10個潛規則，除了透露下雨天、尖峰時間叫車會「跳表外加200」外，也提到自己搭計程車並不會指定路線，暖心搭計程車的潛規則引來網友熱議。

苦苓昨（12）日分享自己搭計程車的潛規則，列出了10點內容並解釋自己的用意，直言計程車駕駛的生活比大家想像中的辛苦很多，不僅工時長、收入不高，甚至許多人都不能向銀行貸款，最後虛心地說：「我能做的也只有這些而已」。

發文一出，苦苓的暖心行徑也引來眾多網友討論：「另類思維！值得借鏡！」、「如果每個客人都像苦老師一樣貼心，我們司機的心情每天一定都很好」、「搭乘小黃最高指導原則！」、「善良的人」、「細節帶出您的氣質」、「暖男一枚」、「優良乘客」、「善意的循環」。