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苦苓曝「10個搭計程車潛規則」下雨天叫車加200 網讚：善良暖男

噓！星聞／ 編輯三月兔／綜合報導
苦苓。圖／和展提供
苦苓。圖／和展提供

68歲作家苦苓近日突然聊起自己搭計程車的10個潛規則，除了透露下雨天、尖峰時間叫車會「跳表外加200」外，也提到自己搭計程車並不會指定路線，暖心搭計程車的潛規則引來網友熱議。

苦苓昨（12）日分享自己搭計程車的潛規則，列出了10點內容並解釋自己的用意，直言計程車駕駛的生活比大家想像中的辛苦很多，不僅工時長、收入不高，甚至許多人都不能向銀行貸款，最後虛心地說：「我能做的也只有這些而已」。

發文一出，苦苓的暖心行徑也引來眾多網友討論：「另類思維！值得借鏡！」、「如果每個客人都像苦老師一樣貼心，我們司機的心情每天一定都很好」、「搭乘小黃最高指導原則！」、「善良的人」、「細節帶出您的氣質」、「暖男一枚」、「優良乘客」、「善意的循環」。

苦苓搭計程車的潛規則如下：

1.在路邊叫車時，我不挑車子。車況較老舊的表示駕駛可能經濟狀況較差，反而更想給Ta機會。

2.上車時我一定先說「麻煩請到⋯」再告知目的地。如果是短程，我會先問駕駛願意跑嗎？如果Ta面露難色，我就改搭別輛。

3.我不會要求指定路線。如果駕駛問我，我會說：「就照你習慣的跑，如果有必要繞個路也沒關係。」

4.下車時我會準備好預估車資的百元鈔票（有時加上50元銅板），結算車資時一定會跟駕駛說「 不用找了」。

5.萬一有駕駛明顯繞遠路，只要不耽誤時間，我就不會聲張，下車時照表付錢（但零錢一定要找），心想Ta今天可能生意不好、或者有利息要付。

6.我不會打擾駕駛，但Ta如果主動開口，我會很樂意就此聊上幾句，也常聽到有趣的八卦和頗有見地的言論。

7.車子的後座如果有前面乘客留下的垃圾（尤其是門邊），我會提醒駕駛，否則Ta很難察覺、可能導致後來的乘客不開心。

8.有些駕駛急著在紅線停車下客，我會告訴Ta這裡可能有科技執法，可以等到前面黃線有位子再開過去停，錶繼續跳沒關係。

9.下雨天或尖峰時間很難叫到車，如果趕時間，我會在叫車時註明「跳表外加200」，讓駕駛們比較願意進來交通壅塞的地區。

10.下雨天或尖峰時間很難叫到車，如果趕時間，我會在叫車時註明「跳表外加200」，讓駕駛們比較願意進來交通壅塞的地區。

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