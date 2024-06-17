2025年旅遊趨勢搶先看！ Sabre預訂數據揭曉「10大熱門目的地」
【文・唐偉展】
根據Sabre預訂數據，為了避開英國的寒冷天氣，並確保2025年有個美好的假期，預訂2025年度假的英國人位居第一。其次則是美國、德國、韓國和澳洲的度假者，他們也已經提前製定了旅行計畫，台灣則排第10位。
▍根據Sabre預訂數據 英國旅客跑第一
提前預訂旅遊行程，似乎已成為越來越多人選擇的方式，他們可能希望確保想要的旅行可達成，或者可以更好地優先考慮和管理他們的旅行預算。根據Sabre的數據，與2023年至2024年的預訂量相比，英國的早鳥預訂量有所增加（該數據為2025年第1季的預訂量，統計至2024年3月底）；此外，雖然西班牙和日本的預訂量並未躋身前10名，但也呈現上升趨勢。
▍2025年熱門提前預訂目的地 美國位居首位
那麼，這些早鳥旅客都想去哪裡呢？有些人在國內旅行，有些人則規劃去更遠地方的旅行計畫。
從全球來看，2025年預訂的首選目的地是美國。許多旅客渴望享受冬天的暖陽，其中泰國排名第2。新加坡、日本、英國、澳洲、南非、越南和印度也都躋身2025年10大最受歡迎目的地之列（該數據為2025年第1季的預訂量，統計至2024年3月底）。
▍2025年誰愛去泰國？台灣排第6位
由於泰國制定了明確的策略，吸引更多來自特定國家的旅客，包括為特定國家推出免簽證待遇。根據Sabre的數據，泰國是提早預訂者成長最快的目的地之一，那麼泰國吸引哪裡的早鳥預訂者呢？
大部分前往泰國的旅客，都是來自寒冷國家、想享受陽光的遊客，在前10的國家中，排名第1的是英國，其次是泰國本身；旅客可能會選擇多個旅遊地點，或在抵達曼谷後，再前往泰國其他熱門城市，特別是普吉島。位居第3的是德國，第4名是丹麥；最近在丹麥旅遊獎上授予泰國「歐洲以外最佳目的地」稱號。後續包括法國、台灣、韓國、荷蘭、奧地利和瑞典都位居前10名。
▍2025年美國為最受英國歡迎之早鳥目的地
由於英國是早鳥預訂者的領頭羊，深入了解英國遊客選擇去的地方。在排名前10名的目的地中，旅客可能更傾向於提前規劃長途旅行。在英國遊客已預訂的目的地中，美國名列前茅，其次是排名第2的西班牙、泰國、印度、新加坡、馬爾地夫、阿拉伯聯合大公國（UAE）、南非、冰島和澳洲。
鑑於Sabre數據考慮的是第1季英國天氣仍然寒冷的預訂情況，總體而言，英國旅客似乎想逃離寒冷的天氣，尋找溫暖的陽光。然而，他們也不害怕寒冷的天氣，冰島也是一個受歡迎的目的地。與去年相比，美國、西班牙、泰國、印度、馬爾地夫和阿聯酋的早鳥預訂量增加；巴貝多和斯里蘭卡沒有進入前10名，但斯里蘭卡的受歡迎程度正在上升。
▍人們開始優先計畫旅行
明顯地，世界各地的人們都將旅遊視為優先事項，他們希望確保自己已經規劃好2025年的計畫。旅客通常會提前預訂，掌握有效預算，並確保能獲得想要的目的地和住宿。提前預訂也往往是旅行者信心的表現；在新冠疫情期間和剛結束後，旅行者計劃旅行的時間更接近實際旅行的時間，而這種趨勢現在正在扭轉，提前預訂的時間更長了。旅客現在有足夠的信心提前預訂，現在預訂2025年的機票，他們就有足夠的時間真正思考自己想在目的地做什麼，並期待2025年旅行的樂趣。
*資料來源：Sabre Market Intelligence MIDT 對2025年第1季預訂，截至2024年3/31的預訂進行了分析，並與上一年同期進行比較。
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