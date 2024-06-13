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就是要逛市集！華山「耍廢計畫」限時4天登場，集結50個IP一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／華山1914文化創意產業園區提供
圖／華山1914文化創意產業園區提供

華山1914文創園區推出「耍廢計畫」，50個創意圖像IP融入園區

為推廣視覺藝術，華山1914文創園區首度推出「耍廢計畫」，集結50個創意圖像IP，將這些圖像主角巧妙融入園區各處。這些主角可能會躺在劇場草地上，或是在藝術大街四連棟的屋簷上擺出慵懶姿勢。活動期間將舉辦市集活動，分別於6月15日～16日和6月22日～23日連續兩個周末登場，為民眾帶來視覺與購物的雙重享受。

圖／華山1914文化創意產業園區提供
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推廣視覺藝術，華山原創町「耍廢計畫」展現創意

作為台北市重要的藝文展演場所，華山1914文創園區今年開始推出一系列「華山原創町」活動，結合創意、美學、設計和跨領域元素，融入大眾生活。首檔「耍廢計畫Lazy Plan」於暑假前登場，讓民眾在逛市集的同時，也能觀賞到生動有趣的圖像作品。這次活動希望藉由圖像展示和市集活動，傳遞適當放鬆和休息的重要性，並重新檢視個人生活步調。

圖／華山1914文化創意產業園區提供
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圖／華山1914文化創意產業園區提供
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「耍廢計畫」結合多元創意IP品牌，活化華山場域印象

「耍廢計畫」集結了台灣近50個創意圖像IP品牌，創作者們發揮所長，將IP主角巧妙融入華山園區的建築環境中，觀眾可以發現主角們躺在草地上或屋簷上，用慵懶姿勢與人打招呼。活動特別邀請橘子集團圖文IP孵育計畫「文創股長」及旗下40個插畫品牌，共同展示視覺藝術和創意周邊。參與的IP品牌風格多元，包括可愛療癒、漫畫風、萌寵類等，創作者將日常生活中的慵懶情境平行轉移到華山場域，生動展示各種耍廢情景。

華山1914文創園區表示，「華山原創町」作為新興展覽市集品牌，將持續舉辦多元主題的展覽與市集活動，邀請民眾前來放慢步調，享受自在生活。無論你是誰，都能在這裡找到合適自己的生活美學模式，無論是無所事事地遊晃，還是有目的性地參觀，都能在華山體驗到藝文的樂趣。

圖／華山1914文化創意產業園區提供
圖／華山1914文化創意產業園區提供

圖／華山1914文化創意產業園區提供
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【華山原創町 耍廢計畫Lazy Plan】

活動檔次：2024/6/15 - 2024/6/16，2024/6/22 – 2024/6/23

活動時段：11:00-17:00

活動地點：華山1914文創園區 中三前廣場

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