快訊

胡歌台灣腔對談不分彼此！曝拍王家衛「繁花」筋疲力盡

網紅主廚和2女陳屍飯店 檢警今相驗、男方家屬到場哭斷腸

史無前例猛攻…真主黨「狂射逾160枚火箭」 報復高層命喪以軍襲擊

聽新聞
test
0:00 / 0:00

暑假必遊可愛爆表！ 2024「鹿港小鎮光影節」療癒聯名「角落小夥伴」 七彩星空列車、巨萌恐龍媽媽 13大展區一次看

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

日本知名療癒系IP「角落小夥伴」來到鹿港了！「2024鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」今夏邀請到日本人氣角落小夥伴人偶與大家互動，即日起至8/4，從鹿港溪至桂花巷藝術村、鹿港老街等地，皆佈滿了可愛氣偶、璀璨光雕、街道燈海，一路閃耀繽紛，讓大人小孩嗨玩到暑假！

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

角落小夥伴是一群個性內向、自帶小憂鬱，喜歡待在角落的可愛生物，有白白胖胖的《白熊》、不知道自己是什麼的《企鵝?》、喜歡躲在角落的害羞《貓咪》、剩下一小角的《炸豬排》、還有假冒《蜥蜴》的藍色恐龍等小小夥伴角色，超萌外型深受大小朋友喜愛。

2024小鎮光影藝術節邀請到日本遠道而來的「角落小夥伴」人偶，打造13個限定造景燈區，每晚18:30-22:00點燈，讓大家迎接夏日規劃中部旅行時，納入拍照打卡景，一同來欣賞鹿港之美。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

沿著彰化鹿港中山路串起一系列的可愛光廊，在鹿港老街設置「最溫暖的角落」，能看見相疊在一起的角落小夥伴公仔；於公會堂展出「發現～角落小夥伴」，讓蜥蜴、貓、白熊、企鵝?、炸豬排5位角色氣偶一起來到公會堂前合影。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

桂花藝術村內結合眾多文創商品，除了定期有藝術展出，這回以角落小夥伴代表色圓球打造「療癒系光廊」、「萌之探頭」，還有「藝術的角落」將多種角色藏身在如同魔術方塊的裝置藝術之中。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

舊鹿港溪畔可看見巨型氣偶「仰望！鹿港星空」、燈柱長廊「穿越！星空隧道」，以及兩處光雕「今晚，星光燦爛」與「星光水映」，還有重頭戲人人都會愛上的「乘著星空列車 出發吧！」光彩奪目的星空列車載著角落小夥伴們啟程冒險等。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

2024為60年一遇的甲辰龍年，角落小夥伴也應景的換上恐龍裝，與蜥蜴媽媽一起來到舊鹿港溪，《龍在鹿港》​可看到巨型Q萌的恐龍媽媽現身，一旁還有角落小夥伴和蜥蜴媽媽玩溜滑梯的造景。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

超萌外型深受大小朋友喜愛，此次透過佈燈策展方式呈現，邀大家到鹿港體驗一段溫馨又夢幻的旅程，更多詳情可至「2024鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」或是「彰化縣旅遊資訊網」查詢。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網
圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

【2024小鎮光影藝術節－發現鹿港角落小夥伴】

活動期間：即日起至2024/8/7

點燈時間：每晚18:30-22:00

活動官網：https://2024ch.com.tw/

編輯推薦

鹿港

相關新聞

暑假必遊可愛爆表！ 2024「鹿港小鎮光影節」療癒聯名「角落小夥伴」 七彩星空列車、巨萌恐龍媽媽 13大展區一次看

暑假必遊可愛爆表！ 2024「鹿港小鎮光影節」療癒聯名「角落小夥伴」 七彩星空列車、巨萌恐龍媽媽 13大展區一次看

上午10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」 日韓越泰澳任你選

虎航促銷來了！台虎【夏日假期 請享用！】促銷登場，全航線優惠單程最低799元起，日韓、澳門、越南、泰國統統有，優惠機票自6/12上午10:00起開搶，想好去哪就差拚手速啦！

開離島第一槍！小琉球7月新制收觀光保育費 3潮間帶每人60元

屏東縣琉球鄉因觀光蓬勃發展，海域資源因人為遊憩壓力逐漸衰退，縣府今年展開多項重要海洋保育措施，7月1日率離島之先，在自然...

26年回憶掰了！ 「好樂迪KTV木柵門市」最後營業日曝光 資深員工真情告別

26年回憶掰了！ 「好樂迪KTV木柵門市」最後營業日曝光 資深員工真情告別

結合自然、市集與聲音的「公園漫遊」展覽最後倒數！「感官漫遊落日派對」即將登場

新北美術館春季園區展覽「公園漫遊」自開展以來，以自然元素為主軸的作品成為網友好評來源，現在該展覽即將於6月30日結束，為了慶祝展覽的成功，新北美術館將於6月22日下午2點至晚上7點，在戶外園區舉辦「感官漫遊 落日派對」。活動包括生態導覽、舞踏聲響、電子音樂表演及「晃晃市集」，希望讓民眾深入認識大自然，與萬物共舞，體驗自然的美好。

花蓮遊補助金「雙倍折價」！瑞穗天合一泊三食9千有找

瑞穗天合國際觀光酒店搶攻交通部觀光署旅遊補助商機，即日起推出「快樂加倍」住房優惠，雙人入住城堡精緻客房一泊二食官網10,...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。