暑假必遊可愛爆表！ 2024「鹿港小鎮光影節」療癒聯名「角落小夥伴」 七彩星空列車、巨萌恐龍媽媽 13大展區一次看

日本知名療癒系IP「角落小夥伴」來到鹿港了！「2024鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」今夏邀請到日本人氣角落小夥伴人偶與大家互動，即日起至8/4，從鹿港溪至桂花巷藝術村、鹿港老街等地，皆佈滿了可愛氣偶、璀璨光雕、街道燈海，一路閃耀繽紛，讓大人小孩嗨玩到暑假！

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

角落小夥伴是一群個性內向、自帶小憂鬱，喜歡待在角落的可愛生物，有白白胖胖的《白熊》、不知道自己是什麼的《企鵝?》、喜歡躲在角落的害羞《貓咪》、剩下一小角的《炸豬排》、還有假冒《蜥蜴》的藍色恐龍等小小夥伴角色，超萌外型深受大小朋友喜愛。

2024小鎮光影藝術節邀請到日本遠道而來的「角落小夥伴」人偶，打造13個限定造景燈區，每晚18:30-22:00點燈，讓大家迎接夏日規劃中部旅行時，納入拍照打卡景，一同來欣賞鹿港之美。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

沿著彰化鹿港中山路串起一系列的可愛光廊，在鹿港老街設置「最溫暖的角落」，能看見相疊在一起的角落小夥伴公仔；於公會堂展出「發現～角落小夥伴」，讓蜥蜴、貓、白熊、企鵝?、炸豬排5位角色氣偶一起來到公會堂前合影。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

桂花藝術村內結合眾多文創商品，除了定期有藝術展出，這回以角落小夥伴代表色圓球打造「療癒系光廊」、「萌之探頭」，還有「藝術的角落」將多種角色藏身在如同魔術方塊的裝置藝術之中。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

舊鹿港溪畔可看見巨型氣偶「仰望！鹿港星空」、燈柱長廊「穿越！星空隧道」，以及兩處光雕「今晚，星光燦爛」與「星光水映」，還有重頭戲人人都會愛上的「乘著星空列車 出發吧！」光彩奪目的星空列車載著角落小夥伴們啟程冒險等。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

2024為60年一遇的甲辰龍年，角落小夥伴也應景的換上恐龍裝，與蜥蜴媽媽一起來到舊鹿港溪，《龍在鹿港》​可看到巨型Q萌的恐龍媽媽現身，一旁還有角落小夥伴和蜥蜴媽媽玩溜滑梯的造景。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

超萌外型深受大小朋友喜愛，此次透過佈燈策展方式呈現，邀大家到鹿港體驗一段溫馨又夢幻的旅程，更多詳情可至「2024鹿港慶端陽－小鎮光影藝術節」或是「彰化縣旅遊資訊網」查詢。

圖／翻攝小鎮光影藝術節官網

【2024小鎮光影藝術節－發現鹿港角落小夥伴】

活動期間：即日起至2024/8/7

點燈時間：每晚18:30-22:00

活動官網：https://2024ch.com.tw/