上午10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」 日韓越泰澳任你選
虎航促銷來了！台虎【夏日假期 請享用！】促銷登場，全航線優惠單程最低799元起，日韓、澳門、越南、泰國統統有，優惠機票自6/12上午10:00起開搶，想好去哪就差拚手速啦！
台虎優惠新一波！台灣虎航推出百元起超殺「全航線優惠」，航點囊括日韓、澳門、越南和泰國，北中南出發皆有，最低單程未稅799元起，本次促銷自6/12上午10:00起開跑，搭乘期間至2024/9/30。不論是想去日韓血拚、澳門吃美食，還是打卡越南熱門景點、朝聖泰國海洋風情，都能一次滿足，準備卡點搶機票囉。
台虎【夏日假期 請享用！】全航線優惠
優惠內容：單程未稅799元起，航點包含日本、韓國、澳門、越南、泰國
銷售期間：2024/6/12 10:00～2024/6/13 23:59
搭乘期間：2024/6/12～2024/9/30
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