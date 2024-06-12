上午10點搶機票！台灣虎航「全航線799元起」 日韓越泰澳任你選

新北美術館春季園區展覽「公園漫遊」自開展以來，以自然元素為主軸的作品成為網友好評來源，現在該展覽即將於6月30日結束，為了慶祝展覽的成功，新北美術館將於6月22日下午2點至晚上7點，在戶外園區舉辦「感官漫遊 落日派對」。活動包括生態導覽、舞踏聲響、電子音樂表演及「晃晃市集」，希望讓民眾深入認識大自然，與萬物共舞，體驗自然的美好。

2024-06-11 12:00