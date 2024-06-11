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26年回憶掰了！ 「好樂迪KTV木柵門市」最後營業日曝光 資深員工真情告別

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專
圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專

老字號連鎖式KTV又一間要消失了！ 位於台北市文山區一間好樂迪門市，傳出租約到期，將於6月底熄燈，消息一出，許多木柵人超不捨，甚至釣出一名服務26年資深員工的真情告別！

圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專
圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專

台北市文山區的木柵好樂迪，近日於臉書粉專貼出公告，公告上寫道：「木柵店將於6/30日畢業了，因應租約到期，月底前想來歡唱聚會一下的家人朋友們，要抓緊時間喔！」往可選擇到鄰近門市唱歌，有景美店、通化店、中和店。

圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專
圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專

消息一出，不少當地居民不捨紛紛留言「太難過了，感謝好樂迪的陪伴」、「唯一的一間也走入歷史」、「唯一的一間也走入歷史」、「趕快去唱最後一次」、「木好不能亡」、「可不可以不要這樣 至少進場1000次的我的哀嚎」。

木柵好樂迪業者也在留言處透露無法續約主因是「房東收回…只能畢業。」道別公告文章底下，還釣出26年資深員工感性發言，「自87年-113年，26年來謝謝木柵人的支持，受租約影響無法繼續為大家服務，謝謝各位對於木柵店的包容。也謝謝HD的工作夥伴在無數的節日站在營運第一線努力工作。謝謝木柵人、謝謝木柵好樂迪！」

圖／翻攝木柵好樂迪臉書粉專
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