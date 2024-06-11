結合自然、市集與聲音的「公園漫遊」展覽最後倒數！「感官漫遊落日派對」即將登場

新北美術館春季園區展覽「公園漫遊」自開展以來，以自然元素為主軸的作品成為網友好評來源，現在該展覽即將於6月30日結束，為了慶祝展覽的成功，新北美術館將於6月22日下午2點至晚上7點，在戶外園區舉辦「感官漫遊 落日派對」。活動包括生態導覽、舞踏聲響、電子音樂表演及「晃晃市集」，希望讓民眾深入認識大自然，與萬物共舞，體驗自然的美好。

圖／新北市美術館提供

四組藝術家參與創作，自然元素成靈感來源

「公園漫遊」展覽由四組藝術家參與創作，包括王振瑋、黃俊男＋羅婕如、伊祐．噶照、幽法，他們的作品靈感皆來自自然生態，遵循「取之於自然，用之於自然，最後回歸自然」的理念。作品主要以土、木、風及各種自然聲響為創作素材，展現出自然的多樣性和美麗，帶給觀眾豐富的感官體驗。

圖／新北市美術館提供

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「感官漫遊 落日派對」活動詳情與參與方式

至於6月22日的「感官漫遊 落日派對」活動包括一系列精彩節目。活動安排了生態導覽，帶領大小朋友探索園區的動植物；舞踏聲響演出由「森 感覺實驗室」帶來的《胚胎》表演，展現生命的儀式感；電子音樂演出則由參展藝術團隊幽法、本源共振及DJ高許帶來，探索人與自然的對話。此外，活動現場還有「晃晃市集」，集合多間美食品牌，與大家共享歡樂時光。新北美術館的主館建築目前仍在進行室裝工程，尚未正式開放，民眾可前來免費參觀第一期戶外園區及沙坑區域，享受「公園漫遊」的最後時光。活動詳情請參考新北市美術館官網。

地址：新北市鶯歌區館前路300號

圖／新北市美術館提供