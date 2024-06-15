最齊全！10間「台灣露營車＆露營區＆網美露營」住宿推薦

隨著現代生活的壓力與快節奏，越來越多人開始尋求與大自然親密接觸的機會，而露營或露營車住宿則成為了其中最受歡迎的選擇之一

在台灣這片美麗的土地上，無論是壯麗的山脈、廣闊的海岸線，還是迷人的湖泊，都為露營愛好者提供了無數絕佳的地點～

本篇特別整理了台灣露營車住宿營區推薦，讓你無論是喜愛豪華露營車住宿，又或是追求網美風格的懶人露營，這篇文章都能讓你找到適合的選擇！









台灣露營車住宿推薦

本篇懶人包將詳細介紹台灣各地精選的露營車住宿、露營區及網美露營區，不僅包含露營車營區設施介紹、環境特色，還會提供實用的預訂資訊。希望透過這篇文章，讓想體驗露營車住宿的你可以更輕鬆地計劃露營之旅，享受大自然的美好，創造美好的回憶，跟隨我們的腳步，一起探索台灣最chill的露營地吧！









台灣露營車住宿推薦-北部

北部露營車住宿推薦 #1 曼漫落羽松奶凍車莊園

▲台灣露營車住宿推薦-曼漫落羽松奶凍車莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

宜蘭三星，曼漫落羽松奶凍車莊園，是曼漫旅宿集團的第五館，坐落在落羽松森林裡，讓您身心靈，投入在靜謐的大自然懷抱中。獨家特有的奶凍車，配有吊隱式變頻冷暖空調、衛浴設備、床組及大面積的星空窗，融合時尚元素的設計及配色，舒適的住宿環境，讓您能享受懶人露營的樂趣。可容納8-12人包區住宿，提供烤肉區、戲水池、星空電影院設施，是您來到宜蘭的最佳選擇。

地點：宜蘭縣三星鄉宜蘭縣三星鄉日興一路191路

入住時間：15:00

退房時間：11:00





北部露營車住宿推薦 #2 拾階莊園

▲台灣露營車住宿推薦-拾階莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

拾階莊園地點鄰近新竹內灣老街，2021年再次推出新設計的露營車款，邀請各位露友來鑑賞，我們相信唯有持續經驗的積累才能淬煉出高品質的露營車住宿體驗，將心以心的款待才能孕育出有溫度的大自然休閒，除了有露營車，也有小木屋住宿。

地點：新竹縣橫山鄉內灣村內灣38-1

入住時間：15:00

退房時間：11:00





北部露營車住宿推薦 #3 天ㄟ露營車

▲台灣露營車住宿推薦-天ㄟ露營車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

回歸質樸，體驗藝術即是生活，為享受簡約、寧靜，喜歡看著美景冥想的朋友們所打造，打開神秘的木門，走過紫藤大道，聽著鳥兒們的低語，空氣中夾帶著淡淡的木頭香氣，抬頭一看，那波光粼粼的湖景，正是天ㄟ的夢想園地，當你來到天ㄟ可以遠離社會的紛擾，梅花湖是一個可以讓您放鬆身體、療癒心靈的湖畔祕境，們期許打造一座再生藝術莊園，廢棄素材 + 創意美學 = 再生藝術品 ，也是天ㄟ藝文露營區的組建公式，將藝術融於生活與自然共生共榮，文化的傳承與環境的永續，是天ㄟ的願景，友善環境的意識、將藝術在地化、生活化的理念，是我們最想送您的禮物。

地點：宜蘭縣冬山鄉得安村大埤二路75巷26號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





北部露營車住宿推薦 #4 希望之丘

▲台灣露營車住宿推薦-希望之丘 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

希望之丘休閒農場，可以採果和體驗療育香草及花卉帶來的放鬆心靈，也可以嘗試農業體驗及生態之旅，來感受大自然裡的生態與奧妙。還可以露營搭帳篷、住在露營車裡和夜間觀星及享受宜蘭在地的美食饗宴。

地點：宜蘭縣冬山鄉小埤五路331號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









台灣露營車住宿推薦-中部

中部露營車住宿推薦 #1 川夏野奢露營區

▲台灣露營車住宿推薦-川夏野奢露營區 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

川夏野奢露營區距離苗栗南庄老街僅5～10分鐘車程。來南庄感受這裡的好空氣，天晴看美麗的星空，天陰看嵐嵐的山景，天雨看濛濛美的營區，我們雖然不需經過蜿蜒陡峭的山路，一樣能享有山林的寧靜與芬多精，自由搭配的輕奢露營，來川夏別忘了時時仰望星空哦～

地點：苗栗縣南庄鄉福南17鄰50號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





中部露營車住宿推薦 #2 陌野露營車驛站

▲台灣露營車住宿推薦-陌野露營車驛站 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

陌野露營車驛站位於日月潭風景區內，步行即可到水社碼頭、711，交通地理位置方便，若您想一覽日月潭美景，又想有別一般觀光客至日月潭的住宿，那就千萬不要錯過陌野露營車驛站！這裡提供豪華露營車、獨立露臺、寵物友善住宿，歡迎您攜帶家人朋友、寵物一同來遊玩！

地點：南投縣魚池鄉水社中山路291號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





中部露營車住宿推薦 #3 卡爾小鎮

▲台灣露營車住宿推薦-卡爾小鎮 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

翠峰卡爾小鎮位在清境農場與合歡山的道路之間，是合歡山入口的第一站，標高二三○九，除了可以欣賞山林美景外其無光害、無遮蔽物的優勢更是觀星族的最愛，遇到觀星熱門季節時更有數千名天文愛好者聚集在此舉辦觀星活動。

地點：南投縣仁愛鄉合作村仁和路235號

入住時間：15:00

退房時間：11:00









台灣露營車住宿推薦-東部＆南部

東部＆南部露營車住宿推薦 #1 黑屋CAMP

▲台灣露營車住宿推薦-黑屋CAMP （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

黑屋CAMP 位於花蓮鯉魚潭湖畔旁，湖景四季明媚動人，早晨山巒與雲霧交錯，窗景如詩意般美麗。距花蓮市僅17公里，來住宿可品嚐在地美食、特色小吃外，還可參觀近幾年來花蓮蓬勃發展的文創產業，其住宿主打日式風格的露營車及木屋，喜歡日式風的你一定會喜歡！

地點：花蓮縣壽豐鄉池南村池南路一段27-1號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





東部＆南部露營車住宿推薦 #2 一水綠舟莊園

▲台灣露營車住宿推薦-一水綠舟莊園 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

一水綠舟莊園位於台南市歸仁區，有著落雨松湖畔美景，是免裝備的豪華露營區。這裡鄰近高鐵台南站、台南三井Outlet，僅五分鐘車程，主打豪華露營車、溫馨小木屋，附獨立浴廁空間、冷氣，還有親子友善、戲水池、碰碰球等多項趣味設施！

地點：台南市歸仁區武东里中正南路一段1263巷一水綠舟莊園號

入住時間：15:00

退房時間：11:00





東部＆南部露營車住宿推薦 #3 墾丁後壁湖露營車

▲台灣露營車住宿推薦-墾丁後壁湖露營車 （圖／Tripbaa趣吧！旅遊平台）

墾丁後壁湖露營車位於後壁湖南展館旁，每間房間都是獨立的露營車，由於特別使用了进艇規格的内裝，故車内隔熱良好，十分涼爽！並附設乾濕分離衛浴，露營車戶外空間很寬敞且景色怡人，您可以坐在庭院的椅子上欣賞風景，夜晚無光害的天空還能欣賞到滿天繁星～附近可以近距離欣賞到發電廠的大風車

除了可到旁邊南展館參觀，亦可步行至不遠處的後壁湖漁港，品嚐美味的海鮮料理，玩水也相當方便，如果想要體驗不一樣的墾丁住宿，不妨試試新鮮有趣的露營車吧！

地點：屏東縣墾丁 (恆春鎮)大光里大光路79號

入住時間：15:00

退房時間：11:00













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