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台灣海洋文化：金山磺火季必看磺火捕魚「蹦火仔」！

聯合新聞網／ Tripbaa趣吧! 旅遊平台
（圖／laoppp0608, Instagram、gominkin, Instagram)
（圖／laoppp0608, Instagram、gominkin, Instagram)

在台灣的漁村文化中，古法捕魚一直扮演著重要的角色，其中金山的磺火捕魚「蹦火仔」更是獨樹一幟的文化瑰寶。這項古老的捕魚技藝不僅展現了漁民的智慧和勇氣，更是一場驚險刺激的漁火之旅。讓我們一起探索這個歷史悠久的傳統，感受其中蘊含的深厚文化底蘊和令人驚嘆的捕魚技藝。



金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」簡介

▲金山磺火季磺火捕魚蹦火仔。   （圖／ laoppp0608, Instagram)
▲金山磺火季磺火捕魚蹦火仔。   （圖／ laoppp0608, Instagram)

每年五到九月，正值金山磺火季。磺火捕魚是曾經是北海岸最盛大、也最古老的傳統捕魚方式之一，運用的是「電火石」（碳化鈣）遇水產生類似乙炔（硫化氫）的易燃性氣體，在點燃的瞬間會產生強大的火光，吸引趨光性強的青鱗魚來，點火時會產生「蹦」的聲響，因此被漁民俗稱「蹦火仔」。



金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」地點

▲金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」體驗。   （圖／ pete_chen_, Instagram)
▲金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」體驗。   （圖／ pete_chen_, Instagram)

早年在北海岸石門至龜吼港一帶都可以看見許多「蹦火仔船」，其捕魚的範圍甚至可以延伸到宜蘭的南方澳，但隨著時間過去，這項傳統逐漸流失，目前台灣僅剩的蹦火仔船只有四艘，所以又被稱為是「世界僅剩的海上火焰」，透過金山磺火季，也讓更多人可以一起參與這項傳統文化。



金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」流程

▲金山磺火季磺火捕魚蹦火仔。 （圖／ laoppp0608, Instagram)
▲金山磺火季磺火捕魚蹦火仔。 （圖／ laoppp0608, Instagram)

傳統「蹦火仔」到底怎麼進行的？

第一，船長通常會在船頭用哨子發號施令，表示作業即將開始。

第二，船員們會跟著船長的哨聲行動，首先找尋魚群的所在地。這時，通常不會點火或只用較小的火來尋找位置。

第三，一旦船長確定了可以捕獲魚群的地點，各艘船隻便會停在該地點共同進行捕魚作業。

由於這個過程需要高度的機動性和快速的航行速度，非常考驗船長的經驗與技能，而這也是這項捕魚技術難以廣泛傳承的原因。



金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」體驗推薦

如果想要體驗磺火捕魚「蹦火仔」，可以跟隨在地漁業導覽團隊，搭乘遊艇出海，近距離觀賞磺火船捕魚作業的震撼場景，共同傳承這項珍貴的文化遺產。

▲金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」體驗。    （圖／ lefthands.c, Instagram)
▲金山磺火季磺火捕魚「蹦火仔」體驗。    （圖／ lefthands.c, Instagram)

如果是揪團一齊去的你，也可以選擇去磺港漁村導覽、漁活手作等活動，讓這個「蹦火仔」的回憶更特別！



其他台灣海洋文化體驗

台灣海洋文化#1

石滬捕魚

▲台灣捕魚文化—石滬捕魚    （圖／ gominkin, Instagram)
▲台灣捕魚文化—石滬捕魚    （圖／ gominkin, Instagram)

石滬捕魚利用的是漲潮時，魚群會靠岸覓食的習性，在退潮後以綿延、蜿蜒的石滬擋住水流，阻斷魚群去路來捕撈的友善海洋工法，在台灣的桃園新屋已經沿用近三百年，至今還有長達上百公尺的石滬持續使用中，但已少有人會這項傳統的手工堆砌與建造工法。

說到石滬就一定要提到台灣離島－澎湖七美島的雙心石滬，七美石滬堆成了雙缺口的心形，加上得天獨厚的湛藍海水襯映，讓這項捕魚方式又多了幾分浪漫，即便現在已無捕魚的作用，還是讓許多人有機會了解到石滬的起源與作用，也不失為美事一樁。


台灣海洋文化#2

八卦網捕魚

▲台灣捕魚文化—八卦網捕魚    （圖／ shiuchentsai, Instagram)
▲台灣捕魚文化—八卦網捕魚    （圖／ shiuchentsai, Instagram)

在豐濱秀姑巒溪出海口與奚卜蘭島交會處的靜浦部落，為了傳承與保存這項文化，會在週末由各部落頭目、耆老，帶領年輕人學習傳統的「米拉底斯」（Milaedis）捕魚技巧與文化，在祭典期間透過各種儀式和活動，重新喚起大家對於傳統漁業文化與友善海洋活動的重視，邀請大家一同來體驗並傳承祖先的智慧，與大自然共生共樂。


台灣海洋文化#3

牽罟

▲台灣捕魚文化—牽罟 （圖／ respond_wei, Instagram)
▲台灣捕魚文化—牽罟 （圖／ respond_wei, Instagram)

牽罟是臺灣海洋文化中最古老、傳統的捕魚方式，完全依靠人力進行。通常一群漁民會出海，當發現魚群聚集時，吹響罟螺召集周圍的竹筏或舢舨，共同撒網包抄魚群。上岸後大家平分漁獲，這種捕魚方式極需組織與團結。1950年代動力漁船出現後，牽罟捕魚法逐漸減少。為了復興和保存這一傳統，許多地方透過觀光活動邀請遊客體驗，感受古早漁村的凝聚力與海上共生的力量。


台灣海洋文化#4

夜釣

▲台灣捕魚文化—夜釣。     （圖／monkey33m, Instagram)
▲台灣捕魚文化—夜釣。     （圖／monkey33m, Instagram)

如果你以為捕魚只能在白天進行，那就大錯特錯了！夜晚的基隆是許多船家繁忙作業的時段，因此也誕生了海上夜釣的活動。專業船長和教練會帶領大家出航，在海上釣小管、白帶魚等魚類，還可以遠眺北海岸和九份的燈火美景。這是一場深度的海上派對，非常適合和朋友一起體驗，感受夜間捕魚的獨特魅力。



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北海岸 漁村 金山

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