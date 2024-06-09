飛一個給你看！高雄愛河「20公尺飛龍在天」殺底片 萌龍舞姿最後「4場次」要把握
真的有飛龍在天！正逢端午連假，2024「高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」熱鬧開跑，除了最經典的直道競速賽、龍舟拔河的精彩賽事外，最吸睛的無非是「飛龍在天」的祥龍燈飛空巡演，飛龍模樣喜氣可愛，難得一見的飛天畫面一定要捕捉！
高雄好會玩！2024「高雄愛河端午國際龍舟嘉年華」盛大登場，熱血應景的直道競速賽、親子龍舟、龍舟拔河等精彩賽事吸引民眾朝聖，還有暌違4年的夜間龍舟與市府規畫的特色市集、氣墊遊具、水上活動體驗表演秀，熱鬧滾滾、精彩不間斷。特別是，晚間在愛河上空更有「飛龍在天」巡演，由一條長達20公尺的佛光山祥龍燈於空中飛竄，生動舞姿超殺底片。
第一天錯過了不要緊！想要親眼見證「飛龍在天」盛況的朋友，今(9)日與6/10晚上各有兩場次展演，分別於18:30、20:00揭開序幕，一同來欣賞這條萌萌飛龍的飛天英姿，打卡2024端午節吧。
飛龍在天 巡演資訊
時間：
2024/6/9 第一場18:30、第二場20:00
2024/6/10 第一場18:30、第二場20:00
地址：高雄市前金區河東路10號
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