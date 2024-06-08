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蠟筆小新粉絲快來！ MITSUI OUTLET PARK三地15座可愛裝置造景必拍、60款萌物週邊登場 加碼抽鱷魚小新存錢桶

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
圖／MITSUI OUTLET PARK提供
圖／MITSUI OUTLET PARK提供

全球最受歡迎的5歲野原新之助來啦！活潑又勇敢冒險的蠟筆小新，今年將現身MITSUI OUTLET PARK伴大家快樂FUN暑假，精心打造了15座精彩小新場景，快閃店還供超過60款週邊及限定商品，最棒的是還有粉絲專屬抽獎活動，快來把小新好物統統帶回家！

圖／MITSUI OUTLET PARK台南
圖／MITSUI OUTLET PARK台南

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口
圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

三據點將以林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」、台南「春日部運動會」為主題，一共設計15座主題裝置，不僅能拍出逗趣照片，也能在與造景互動過程中，與蠟筆小新留下歡樂搞笑的回憶。

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口
圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口
圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口
圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

圖／MITSUI OUTLET PARK台中港
圖／MITSUI OUTLET PARK台中港

圖／MITSUI OUTLET PARK台中港
圖／MITSUI OUTLET PARK台中港

圖／MITSUI OUTLET PARK台南
圖／MITSUI OUTLET PARK台南

圖／MITSUI OUTLET PARK台南
圖／MITSUI OUTLET PARK台南

圖／MITSUI OUTLET PARK台南
圖／MITSUI OUTLET PARK台南

同步還有期間限定商品展售店，推出超過60款商品，家庭用品「點心杯盤組」巧克比款、睡衣款、超人款；「製冰盒」打造涼爽的冰塊天堂、露屁屁「隔熱杯墊」立體的小新屁屁讓人忍不住想多戳幾下，身上過多的零錢就投進屁屁怪獸裝「存錢筒」。

圖／MITSUI OUTLET PARK提供
圖／MITSUI OUTLET PARK提供

圖／MITSUI OUTLET PARK提供
圖／MITSUI OUTLET PARK提供

生活實用品半入耳「藍牙耳機」一定要收，配件飾品「磁扣鑰匙圈」，消暑大容量的「冰霸杯」環保還很保冰，共四大類商品滿足小新迷。

圖／MITSUI OUTLET PARK提供
圖／MITSUI OUTLET PARK提供

台中港店及台南店也推出粉絲抽獎活動，有機會抽中「蠟筆小新系列無線藍芽耳機」或18公分高的「鱷魚阿山小新存錢筒」，詳情可上MITSUI OUTLET PARK林口、台中、台南各店經營粉專查閱。

圖／MITSUI OUTLET PARK台南
圖／MITSUI OUTLET PARK台南

MITSUI OUTLET PARK《蠟筆小新》商品展售店
日期：2024年6月7日～2024年9月1日
地點：MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南
三井OUTLET 林口店(活動DM)
週一至週五11:00-21:30、週六至週日10:30-22:00
三井OUTLET 台中港店(活動DM)
週一至週五11:00-21:30、週六至週日10:30-22:00
三井OUTLET 台南店(活動DM)
週一至週日11:00-21:30

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