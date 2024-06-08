蠟筆小新粉絲快來！ MITSUI OUTLET PARK三地15座可愛裝置造景必拍、60款萌物週邊登場 加碼抽鱷魚小新存錢桶

全球最受歡迎的5歲野原新之助來啦！活潑又勇敢冒險的蠟筆小新，今年將現身MITSUI OUTLET PARK伴大家快樂FUN暑假，精心打造了15座精彩小新場景，快閃店還供超過60款週邊及限定商品，最棒的是還有粉絲專屬抽獎活動，快來把小新好物統統帶回家！

圖／MITSUI OUTLET PARK台南

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

三據點將以林口「這夏林口超好玩」、台中港「宇宙探險」、台南「春日部運動會」為主題，一共設計15座主題裝置，不僅能拍出逗趣照片，也能在與造景互動過程中，與蠟筆小新留下歡樂搞笑的回憶。

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

圖／MITSUI OUTLET PARK 林口

圖／MITSUI OUTLET PARK台中港

圖／MITSUI OUTLET PARK台中港

圖／MITSUI OUTLET PARK台南

圖／MITSUI OUTLET PARK台南

圖／MITSUI OUTLET PARK台南

同步還有期間限定商品展售店，推出超過60款商品，家庭用品「點心杯盤組」巧克比款、睡衣款、超人款；「製冰盒」打造涼爽的冰塊天堂、露屁屁「隔熱杯墊」立體的小新屁屁讓人忍不住想多戳幾下，身上過多的零錢就投進屁屁怪獸裝「存錢筒」。

圖／MITSUI OUTLET PARK提供

圖／MITSUI OUTLET PARK提供

生活實用品半入耳「藍牙耳機」一定要收，配件飾品「磁扣鑰匙圈」，消暑大容量的「冰霸杯」環保還很保冰，共四大類商品滿足小新迷。

圖／MITSUI OUTLET PARK提供

台中港店及台南店也推出粉絲抽獎活動，有機會抽中「蠟筆小新系列無線藍芽耳機」或18公分高的「鱷魚阿山小新存錢筒」，詳情可上MITSUI OUTLET PARK林口、台中、台南各店經營粉專查閱。

圖／MITSUI OUTLET PARK台南

MITSUI OUTLET PARK《蠟筆小新》商品展售店

日期：2024年6月7日～2024年9月1日

地點：MITSUI OUTLET PARK林口、台中港、台南

三井OUTLET 林口店(活動DM)

週一至週五11:00-21:30、週六至週日10:30-22:00

三井OUTLET 台中港店(活動DM)

週一至週五11:00-21:30、週六至週日10:30-22:00

三井OUTLET 台南店(活動DM)

週一至週日11:00-21:30

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