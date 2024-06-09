先不要出國了！振興花東國旅「買機票就送住宿、租車與一日遊」免1800元

慶祝Hello Kitty 50 週年！特別舉辦了一場專屬生日派對，邀請了 170 位幸運粉絲參加。活動以 Hello Kitty 的舞蹈教學拉開序幕，粉絲們隨著輕快的音樂一起跳舞，現場氣氛充滿快樂與活力。隨後，Hello Kitty 與粉絲們進行了一系列互動遊戲，包括圈叉默契大考驗和定時炸彈淘汰賽，笑聲不斷，讓大家度過了一個愉快的下午。活動結束時，每位參與的粉絲都獲得了一份 Hello Kitty 紀念禮品包，帶著滿滿的回憶和可愛的禮物回家，為這次派對畫上完美句點。

2024-06-08 12:00