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先不要出國了！振興花東國旅「買機票就送住宿、租車與一日遊」免1800元

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／KKday提供
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先不要出國了，體驗台灣在地之美！為響應政府振興花東觀光，KKday攜手立榮航空，即日起至9月30日獨家推出「飛趣花蓮FUN暑假」活動。購買松山至花蓮或花蓮至松山單程機票，即可任選贈送住宿、體驗、租車及一日遊行程方案，每人售價1,781元起！CP值超高快衝。

圖／KKday提供
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班機於周四到周日期間每天兩班，出發日期可選至9月30日。而KKday提供各種體驗活動，推薦親子行程如賞鯨船、抓溪蝦、馬拉桑獵人學校體驗，戶外活動如清水斷崖獨木舟SUP、溯溪冒險等。購買機票即贈花蓮租車二日，每人1,781元起，並有多項體驗行程第二人半價優惠，最低280元起，機車及汽車租借5折起，期望吸引更多旅客前來花蓮，欣賞當地迷人風貌，快揪團安排起來！

圖／KKday提供
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KKday此次主打的「飛趣花蓮FUN暑假」活動包含多種住宿方案，如位於光復鄉的台糖花蓮旅館，雙人房含早餐，或花蓮市中心的鮪魚家族飯店，鄰近東大門夜市，雙人行程每人只需1,781元。一日遊方案推薦「花蓮緃谷一日遊」及「花蓮微山海一日遊」，遊覽鯉魚潭、光復糖廠、石梯坪等景點，或選擇「花蓮一日包車」，如此彈性自行安排行程，很適合親朋好友懶人行程，一定要試試！

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