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搭乘虎航朋友注意了！旺季單程航段服務費「6/17起正式調漲」　完整公告1次看

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／取自虎航官網與臉書粉專
圖／取自虎航官網與臉書粉專

台灣虎航重大宣布！自2024年6月17日起，旺季航班的訂位服務費將調整為每人每航段（單程）新台幣400元。這項調整將影響所有在旺季期間預訂的航班，某程度也可能影響旅客訂票意願，常常打虎航的讀者們要注意了！

圖／取自虎航官網與臉書粉專
圖／取自虎航官網與臉書粉專

值得一提的是，若是非旺季航班的訂位服務費別擔心，目前仍維持每人每航段300元，虎航表示希望旺季服務費得調整目的是能更好地應對旺季期間的需求。

另外，若是針對2024年6月16日之前訂購的機票，如需改期，不論是旺季還是非旺季航班，部分旅客可能會被重複收取訂位服務費。台灣虎航表示，將於一周內主動通知發卡銀行或相關支付單位進行退款。旅客需密切留意訂單資訊、消費明細及帳單退款紀錄，以確保退款順利到賬。如有疑問，旅客可在營業時間聯繫虎航客服中心。

自今年來看，2024年的旅遊旺季包括多個重要假期，截至目前為止，具體日期為6月26日至7月17日（暑假）、9月11日至19日（中秋假期）、10月8日至16日（雙十連假）及12月21日至12月31日（聖誕及新年）。提醒各位旅客需提前規劃行程，了解旺季及非旺季航班訂位服務費的差異，避免不必要的費用支出喔！更多詳情查看官網。

完整虎航公告如下：

台灣虎航自2024年6月17日起，針對「旺季航班」（*註1）的訂位服務費進行調整。調整後，旺季航班的訂位服務費將為每人每航段 twd 400元；非旺季航班的訂位服務費仍將維持每人每航段 twd 300元。

請注意，2024年6月16日之前訂購的機票如需改期（無論是否為旺季航班），部分旅客可能被重複收取訂位服務費。針對此類情況，台灣虎航將於一週內主動將退款資訊通知發卡銀行或相關支付單位（視個別旅客之付款方式而定），請留意，後續退款作業時程將依發卡銀行或相關支付單位之內部作業流程為準，敬請各位旅客留意訂單資訊、消費明細及帳單退款紀錄。若您對此有任何疑問或需進一步協助，請於營業時間聯繫台灣虎航客服中心 (02-77531088)。

圖／取自虎航官網與臉書粉專
圖／取自虎航官網與臉書粉專

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台灣虎航 機票 訂票 連假

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