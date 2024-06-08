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慶祝Hello Kitty 50 週年！粉絲專屬生日派對登場，還有「台灣限定版娃娃、聯名飾品」必收藏

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／三麗鷗提供
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慶祝Hello Kitty 50 週年！特別舉辦了一場專屬生日派對，邀請了 170 位幸運粉絲參加。活動以 Hello Kitty 的舞蹈教學拉開序幕，粉絲們隨著輕快的音樂一起跳舞，現場氣氛充滿快樂與活力。隨後，Hello Kitty 與粉絲們進行了一系列互動遊戲，包括圈叉默契大考驗和定時炸彈淘汰賽，笑聲不斷，讓大家度過了一個愉快的下午。活動結束時，每位參與的粉絲都獲得了一份 Hello Kitty 紀念禮品包，帶著滿滿的回憶和可愛的禮物回家，為這次派對畫上完美句點。

圖／三麗鷗提供
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為了慶祝 Hello Kitty 50 週年，三麗鷗推出了限量紀念絨毛娃娃，這款娃娃以 50 週年紀念主視覺為設計，裝飾有蝴蝶結和珍珠點綴，每個娃娃的腳上都有限量編號，極具收藏價值。目前，這款紀念絨毛娃娃已在各大三麗鷗專櫃上架，粉絲們可前往購買。此外，三麗鷗還與多家知名飾品品牌合作推出 Hello Kitty 夢幻飾品。Bonny&Read 推出了結合 Hello Kitty 50 週年蝴蝶結設計的戒指、手鍊及耳環，Story+ 則推出了結合莫桑鑽的銀飾系列，每件飾品都散發著純潔的愛情象徵。購買系列商品還能獲贈 Hello Kitty 50 週年限定包裝和拭銀布，送完為止。

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在虛擬世界中，三麗鷗也推出了全新 LINE 貼圖企劃，與多位知名創作者合作，推出多達 24 款不同風格的 Hello Kitty 貼圖，將於 2024 年 11 月前每月推出新款，為粉絲們帶來持續驚喜。為了慶祝週年，三麗鷗還計劃舉辦更多精彩活動，包括與居加解謎合作的實境解謎遊戲包，以及屈臣氏 x Hello Kitty 聯名商品，如旅行收納袋、洗顏霜和卸妝乳等，這些商品將於 6 月 13 日前陸續上市，粉絲們敬請期待更多精彩內容。

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