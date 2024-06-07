「2024南投巧克力咖啡節」馬來貘、爽爽貓助陣！120家名店任選還有無人機煙火秀免費看
馬來貘、爽爽貓亮相！2024南投巧克力咖啡節盛大開幕
全台規模最大的「2024南投巧克力咖啡節」將於6月8日至6月16日在福興溫泉園區舉行。今年以「投號玩咖LET'S PLAY」為主題，匯集上百家在地精品咖啡、國際得獎巧克力和人氣伴手禮品牌。活動現場將設置占地6公頃的樂園級嘉年華，包括15大主題特區和10大亮點，並攜手知名IP馬來貘與爽爽貓推出一系列活動，還有夜間煙火秀精彩呈現。
120家咖啡巧克力品牌進，還有無人機煙火秀魅力無限
本次活動匯聚超過120家台灣精品咖啡、冠軍巧克力和人氣伴手禮品牌，並推出夜間限定的夜空煙火秀，其中兩天還有馬來貘和爽爽貓的無人機展演。五大主題展館包括南投巧咖館、精品風味館、台灣特選館、品味南投館等。參展品牌有總統府國宴指定咖啡「92向陽高山咖啡」、網美咖啡廳「蠻荒咖啡」和「桑心實驗室」，還有ICA世界巧克力大賽金牌得主「Cona's妮娜巧克力」等。
白天市集與夜間演唱會，各式手作DIY不停歇
活動期間，白天可以逛巧克力與咖啡主題市集、參加手作課程、欣賞1.7公頃的七彩花海，並觀賞馬來貘與爽爽貓的燈組展出。晚上則有數十位重量級歌手登台演出，包括Marz23、阿跨面、曹雅雯等，6月8日、9日、15日晚間還有煙火秀，最佳觀賞點在活動主場地附近的花海區域。這次活動規模精彩可期，絕對不容錯過，趕快揪團大小朋友一起參加吧！
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