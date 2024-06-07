「2024南投巧克力咖啡節」馬來貘、爽爽貓助陣！120家名店任選還有無人機煙火秀免費看

記得今年春節過年連假前一天，桃園機場單日突破12萬人次的旅運量，所有航空公司報到櫃檯大排長龍的狀況嗎？遇到特殊節慶或航班密集時段，若沒有提早出門預留多一點時間完成報到手續與安檢通關，那可能會把出國小旅行變成送機小旅行，目送自己的班機離開。

2024-06-07 08:01