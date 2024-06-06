證件有「5」半價、六月壽星免費！ 全台端午連假「樂園景點優惠」整理包 爽玩水陸設施、親子闖關、近距離動物同樂

端午連假快選這裡玩！ 全台樂園景點迎接2024最後連假優惠，特別推出證件優惠、壽星優惠等，為大家盤點端午連假「樂園景點優惠」整理包，快查看你的身分證件，北中南都有好康優惠，讓大家入園爽玩一整天！

⊙台北 兒童新樂園

兒童新樂園。圖／台北捷運公司提供

台北兒童新樂園舉辦「龍粽來 厚禮旺」活動，除了臨櫃購買一日樂FUN券，隨券即贈好禮一份，更自6/8至6/10下午16：00起，購買120元「星光樂FUN券」入園，就能無限暢玩樂園13項大型和2項小型遊樂設施，連假期間還有親子闖關、寶寶運動會、露天瘋市集等限定活動等著你喔。

⊙新北 野柳海洋世界

野柳海洋世界海豚表演秀。圖／新北市政府觀光旅遊局提供

野柳海洋世界自6/8起至8/31，每逢假日就會推出美食搜查線的活動，先到售票口拿取美食蒐集卡，依指定地點購買3種指定美食，集滿後便可參加三波抽獎，每一波將抽出10位幸運兒，可獲得特製獎品海洋世界環保餐具收納袋。

⊙新北 雲仙樂園

圖／雲仙樂園官網

雲仙樂園款待六月壽星們，於6/10端牛節當日壽星可免費入園，六月壽星也能享有半價150元入園優惠，但優惠僅限定端午節當天遊園。

⊙桃園 小人國

圖／小人國提供

小人國自6/8至6/10推出「端午連假FUN玩一整天」活動，全民入園只要499元；加碼6/8、6/10這兩天，只要憑本人身分證字號對中「6、1、0」任2碼數字，即可享入園購票只要299元(未滿三歲憑健保卡免費入園)。

⊙新竹 六福村

圖／六福村

六福村自6/8至6/10期間，鎖定鄉親回娘家優惠，設籍桃園跟新竹的民眾，現場購票可享599元優惠，龍潭、關西的鄉親再下殺到399元，等於現省800元就可玩一整天；而外縣市的朋友，也有12歲以下孩童同享優惠票價399元！

⊙新竹 小叮噹科學主題樂園

圖／小叮噹科學主題樂園FB

「小叮噹科學主題樂園」6/8至6/10期間推端午優惠，只要是六月壽星到現場購票直接「免費入園」；非壽星者於現場購票也可以享有門票「買一送一」(須搭配購買全票720元乙張)。

⊙台中 麗寶樂園

圖／麗寶樂園渡假區提供

麗寶樂園自即日起至6/30，推出「三鐵警消月」職業身份優惠，凡現職高鐵、台鐵、捷運、警察、警校生、消防員、義警、義消、民防、海巡等人員憑證購票，可享水陸雙園擇一門票，本人450元、同行者799元(限定2人)。此外，即日起到6/10端午節，加入麗寶樂園渡假區會員即可以雙人999元入園(原價2600元)。

⊙台中 東勢林場遊樂區

四角林野溪景觀步道示意圖。圖／東勢林場遊樂區臉書專頁

東勢林場遊樂區於6/8至6/10端午節連假，特別優惠「車牌尾數是6」的車輛，車上每個人都可以享有門票半價優惠，同時憑門票就可以參加闖關遊戲跟抽獎，現場還會有立蛋體驗跟包粽子DIY。

⊙南投 九族文化村

圖／九族文化村提供

九族文化村祝福全天下的考生包「中」，於端午三天連假期間，在只要憑學生證或任何考試的准考證、報名繳費單，學生票入園立減100元，只要700元。而六月份壽星，全票900元門票可省200元、特價700元，當日壽星更只要500元。

⊙南投 九九峰動物樂園

圖／九九峰動物樂園粉絲頁

九九峰動物樂園於端午三天連假期間，只要身分證「數字中有5」，原價560元門票，即可以半價優惠價280元入園，另，園區內消費滿500元，有機會抽中免費飲料券、飲料折價券跟文創商品折扣券。

⊙雲林 劍湖山世界

圖／劍湖山世界提供

劍湖山世界推出端午連假推另類立蛋超值優惠，凡出示健保卡正面左下序號有5個「0」以上，本人只要299元暢玩水陸樂園，同行親友也有599元優惠價(至多2人)；此外，只要是六月份壽星，整個6月都能以低於400元的價格購買門票。

⊙台南 頑皮世界

圖／台南頑皮世界官網

頑皮世界端午連假期間，推出最低5折起票價優惠(全票700元、優惠價480元，600元的學童票只要380元，560元的幼童票直接打對折變280元)，再送30元消費券。

⊙高雄 義大遊樂世界

義大遊樂世界。圖／高雄市政府觀光局提供

義大遊樂世界自6/7至6/10期間，限定身分證正面有數字「5」，全票就能享五折優惠，等於450元即可入園(但團體不適用)。