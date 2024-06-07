30秒搞定的為何要花30分鐘排隊？ 華航「自助報到系統」旅行者的最佳助攻！

【文・吳丁江】

搭飛機出國旅行，蔚為現代人調劑生活、紓解工作壓力的最佳療癒之道，不分四季，隨時都是出國好時機。不過，還記得今年春節過年連假前一天，桃園機場單日突破12萬人次的旅運量，所有航空公司報到櫃檯大排長龍的狀況嗎？遇到特殊節慶或航班密集時段，若沒有提早出門預留多一點時間完成報到手續與安檢通關，那可能會把出國小旅行變成送機小旅行，目送自己的班機離開。

▍自助報到 已成先進國家機場指標之一

近年推動自助報到已成為先進國家機場的一項指標，尤其觀察歐洲機場可以發現大多機場已進入非接觸式服務，優先推廣使用自助報到機，或者在航空公司櫃檯完成人工報到後，直接提供旅客行李條，利用SBD自助託運設備自行完成行李託運手續。利用多元科技與新設備推動自助登機流程，最大效益在於加速機場報到流程，同時幫助旅客節省等候時間，若再搭配電子登機證的使用，更可進一步達成永續節能的目標。

中華航空近年向旅客與旅行社業者大力倡導自助報到，即是在地面作業的部分加強綠色服務與溝通，藉由自助報到提升無紙化的永續環保作為，共創永續環境價值。

桃園機場公司表示，桃園機場旅運量每年可達3～4千萬人次，除了航空公司以各種系統與介面提供旅客自助報到，機場本身也持續朝智慧化與自動化目標邁進，包含建置第一與第二航廈行李託運機台共56座、推行市區預辦登機等服務。

根據統計，目前由桃園機場搭乘台灣國籍航空出境者，已有超過5成的旅客使用智慧化報到與自助行李託運服務。省時且便利的出行體驗，不但縮短旅客排隊時間、減少人工報到櫃檯作業負荷，同時也能紓解特定尖峰時段出發報到大廳的排隊人潮。

▍滾動式調整 以使用體驗修正自助報到

圖／王世澤 攝影

華航推行自助報到，不斷在流程上與使用體驗上加以調整。最原始的模式是與12家業者簽署免驗證照合作（目前合作業者持續增加中），合作旅行社的OP會提前將旅客資料上傳，在起飛前24～18小時進行線上報到，這個動作不但可讓旅行社預先將同團旅客選在鄰近座位，也代表同時將旅客訂位紀錄推送給機場，告訴機場這些旅客確定會登機，接著可選擇列印紙本或產出電子登機證等不同方式取得登機證，提前利用Email將登機證提供給旅客，或以華航APP下載電子登機證。

經過一段時間使用，可以發現整體流程對業者或旅客，會有一些執行上的難度，例如團體旅客接觸自助服務的經驗比較少，希望獲得更加完整的協助，或是年紀較長的旅客學習新的事物困難度較高，因此稍微調整模式，回歸讓旅行社或領隊協助，改以推薦使用機場自助報到機的方式進行推廣。

熟悉自助報到流程，即可讓團體旅客出遊更省時順暢。 圖／王世澤 攝影

▍30秒完成報到 領隊帶團的最佳助攻

在農曆春節、連續假期或寒暑假旺季等國人蜂擁出國旅行的時段，為了完成報到手續，經常得要求團員更早抵達機場，也免不了在機場櫃檯排隊數十分鐘等候辦理報到手續。

因此若將自助報到實際運用到團體旅遊操作上，過去領隊習慣直接將資料交由人工櫃檯處理，不妨嘗試改用操作簡便的自助報到機。桃園機場第一航廈將機具設置於航空公司櫃檯旁，搭乘中華航空的乘客可以就近選用7～11號櫃檯旁的自助報到機；第二航廈可至10～11號櫃檯旁使用報到機。

操作流程只要依照畫面指示依序鍵入幾項資料，再直接使用護照掃描功能帶出登機資料，從畫面點選到登記證列印完成取得票券。每次操作可以重複進行護照掃描的程序，因此一次可同時辦理9名乘客的報到，整個過程不超過30秒即可完成。即便帶領30~40人較大團體的領隊，也可在2~3分鐘內為所有團員辦妥check in手續。

取得登機證後，接續的SBD自助託運機操作也很容易，在機台讀取登機證條碼後點選資料，過磅確認行李限重後即可印出行李條託運。溫馨說明，託運機秤重與人工櫃檯一樣可容許小數點誤差，不用擔心機器的重量限制設定嚴格，超出一點就不予辦理。

在強調獲得更多旅行體驗的時代，領隊可適時推廣團員嘗試自行報到與託運行李，自助報到區周邊都會有地勤人員隨時提供協助。目前在香港、曼谷與福岡機場也設有SBD服務，推薦團體旅客回程時也可多加嘗試利用。自助報到後，省下來的時間即可從容進行安檢與通關，當別人還在check in，你早已在免稅店盡情逛、開心買，或在候機室悠閒地稍作休息準備登機。

自助報到機使用Tips 《桃園機場第一航廈》 位置 8～11號 中華航空櫃檯旁 數量 每條櫃檯前各5台自助報到機 使用時間 ⊹ 8號櫃檯上午為中華航空、下午為大韓航空。 ⊹ 9～11號櫃檯可全天候使用。 ⊹ 7號台虎櫃檯前自助報到機亦可使用。 行李託運 ⊹ 自助託運機設於9號櫃檯前，現場地勤人員亦隨時提供協助。 ⊹ 行李限重於小數點後誤差皆可接受。 《桃園機場第二航廈》 位置 10～11號 中華航空櫃檯旁 數量 櫃檯前共6台自助報到機，也可使用鄰近報到機 使用時間 全天候使用 行李託運 ⊹ 10～11號櫃檯為整條自助行李託運機。 ⊹ 行李限重於小數點後誤差皆可接受。

多方溝通宣導 雄獅積極鼓勵自助報到

雄獅旅遊媒體管理部總經理單葑表示，自助報到服務正式上線前，華航與雄獅企劃部門協同合作，預先設想執行面會面臨的困難，再特別對導領同仁召開會議宣達相關流程。同時該功能是設置於現有的使用系統，有益於增加操作便利性和效率。領隊同仁對此皆表示樂見其成，有足夠的時間來準備和理解服務的內容。

此外，包含中華航空與各航空公司陸續啟用網路報到服務，做為夥伴雄獅全力支持，並鼓勵同仁積極執行，包括特別召開宣導布達會議，呼籲網路報到的便利性，強調領取登機證後，即可直接前往機場自助託運行李，無需再花費時間排隊；交班時也會再次提醒及填寫執行回饋表，以掌握執行狀況，希望透過這些措施，讓團體旅客出遊更省時、順暢。

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