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開啟台中、高雄直飛富國島 越捷航空齊備北中南定期直航點

聯合新聞網／ TTN旅報
近期台灣旅遊市場寵兒，3.5小時內就能抵達越南唯一免簽證度假勝地的富國島。 圖／越捷航空 提供
近期台灣旅遊市場寵兒，3.5小時內就能抵達越南唯一免簽證度假勝地的富國島。 圖／越捷航空 提供

【文・吳丁江】

隨著富國島產品熱賣，越捷航空亦看準全台旅人「越越」欲試的旅行魂，以及即將到來的熱門暑假旅遊商機，在今年1月份啟動「台北—富國島」定期航班後，不到半年時間立即推出台中與高雄直飛富國島新航線，搶占全台旅遊市場，同時也成為第一家同時提供北中南出發直飛富國島且為定期航班的航空公司。

直飛富國島 台中每週3班、高雄每週4班

「台中—富國島」航線6/13首航，每週３班，週二、四、六15:30起飛，飛行時間3.5小時；「高雄—富國島」航線6/14首航，每週4班，週一、三、五、日17:10起飛，飛行時間3小時15分鐘，提供中南部的旅人一個輕鬆且快速直達富國島，盡享迷人海島假期的新選擇。

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限時優惠每週五搶訂單程1,850元越南航點機票，豈可錯過。 圖／越捷航空 提供
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延伸閱讀>>法航全新禮賓服務旅客機場體驗換然一新

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