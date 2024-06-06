朝聖韓劇「淚之女王」、日劇「初戀」取景地　跟著旅天下追星趣

超夯韓劇「淚之女王」劇中拍攝景點，成為關注焦點，也帶動旅遊風潮，旅行社業者特別將熱門影視元素規劃進旅遊行程，並整理日韓追星旅遊推薦5選，帶旅客朝聖熱播韓劇「淚之女王」景點，以及日劇「初戀」，回味浪漫劇情。

影劇作品帶動旅遊熱潮，其中以日本與韓國兩地作品最受台灣人青睞。根據旅天下聯合國際旅行社（以下簡稱旅天下）觀察，疫情後旅客愈趨注重深度旅遊，熱衷體驗在地文化，加上若有日韓熱門影劇、偶像明星等催化討論度，便會帶動旅遊效應，影響旅遊目的地選擇或行程安排，如日前在釜山舉辦的亞洲文化節演唱會，相關行程甫上架一週就售罄。

為因應此一趨勢，旅天下特別規劃進影視旅遊行程，包括跟著韓劇「淚之女王」玩德國、韓國，以及最夯韓劇「金秘書為何那樣」、「鬼怪」、「德魯納酒店」景點之旅，跟著最揪心神劇「初戀」玩北海道，走進新海誠「星之聲」世界，岩手縣聖地巡禮。

韓劇「淚之女王」劇中白賢祐、洪海仁約會地是京畿道水原市「日月樹木園」。圖片來源｜旅天下

韓劇淚之女王韓國、德國浪漫取景

德國蜜月旅行夯爆

韓劇「淚之女王」再度掀起韓國旅遊風潮，推薦「首爾6日遊」，來到劇中白賢祐（金秀賢飾）、洪海仁（金智媛飾）約會地「女王百貨頂樓花園」，這裡其實是京畿道水原市「日月樹木園」，融合東西洋植物種，充滿芬多精清新氣息，玻璃屋溫室的網美外型，成為打卡熱點。另外造訪女主角所擁有的女王百貨，本尊是首爾汝矣島的「現代百貨」，為首爾最大商場。劇中洪海仁居住的洪氏家族豪宅，則是首爾的「韓國石造博物館」，外觀氣派宏偉，讓旅客彷彿在洪氏家門前拍照打卡！行程每人23,900元起。

淚之女王甚至到德國取景，旅天下推薦「德國柏林漢堡旅遊10日」，必訪德國波茨坦「無憂宮」，這裡是白賢祐找到洪海仁並落淚激吻的場景，事實上，無憂宮是18世紀普魯士國王腓特烈二世的行宮，被列為聯合國世界文化遺產。

「金秘書為何那樣」朴敘俊、朴敏英約會地「愛寶樂園」。圖片來源｜欣傳媒

韓劇金秘書、鬼怪、德魯納酒店、梨泰院一網打盡！

免1萬5

韓劇男神、女神輕鬆一網打盡！「首爾明洞5日」造訪「金秘書為何那樣」朴敘俊、朴敏英約會地「愛寶樂園」；以及「孤單又燦爛的神—鬼怪」及「德魯納酒店」取景地「益善洞韓屋村」；並到「梨泰院Class」中朴敘俊和金多美夜景中漫步的「南山白凡廣場城牆路」，每人免15,000元。

「初戀」拍攝地「小樽運河」。圖片來源｜旅天下

日劇最揪心「初戀」

北海道經典場景特搜

2023年全球掀起日劇「初戀」熱潮，僅上線三天就躋身Netflix全球Top 10排行榜。旅天下表示，北海道旅遊人氣相當旺，幾乎無淡旺季之分，至今，購買北海道產品消費者中，仍有4成指名拜訪「初戀」拍攝地，訂單能見到度已到明年Q1，追星旅遊消費力道不容小覷。

旅天下推薦必去「初戀」拍攝地「小樽運河」，整排紅磚倉庫傍著運河，搭配瓦斯燈，散發歷史與浪漫風味，以及，劇中滿島光因為在「狸小路商店街」中的快餐店「Lotteria」詮釋哀傷的獨角戲，使快餐店一炮而紅；另外，將於6月底在台上映的「名偵探柯南：100萬美元的五稜星」，日本票房突破140億日圓，成為柯南系列票房最高的作品。電影中以函館景點為主軸，如，函館山夜景、五稜郭公園等，旅天下將「初戀」、「柯南」景點包裝進「北海道函館5日」僅28,888元起。

在夕陽西下以前搭乘空中纜車到函館山頂上，欣賞分秒變化的天色與夜景，享受絕美視覺。圖片來源｜旅天下

日劇走進新海誠「鈴芽之旅」世界！

岩手縣聖地巡禮

日本億萬動畫大師新海誠製作的「星之聲」將於6月7日在台上映，再度掀起朝聖新海誠旅遊潮，尤其上一部巨作「鈴芽之旅」入圍柏林影展聲量大，鈴芽的故鄉東北岩手縣成了動畫迷的追星之地。旅天下推薦岩手縣私房景點「山田灣展望廣場」，這裡百分百還原電影中的「後門」、「變成椅子的草太」、「鎮守要石」，還可眺望湛藍的三陸海岸。而電影中，鈴芽和草太最後告別的地方正是「三陸鐵道織笠站」，走進候車室，貓咪大臣印入眼簾，以及四本筆記簿，留下許多前來踩點的粉絲留言。

1. 首爾旅遊｜入住迎仕柏度假村.星光圖書館.石造博物館（一站彩妝)6日

出發日期：2024/7～2024/10

售價：NT $23,900元起

2. 首爾旅遊｜臨津閣和平世界公園.韓國文化體驗.愛寶樂園.好客空間.逛明洞商圈五日

出發日期：2024/6～2024/9

售價：NT $14,900元起

3. 旅展優惠｜特選德國旅遊｜淚之女王拍攝地忘憂宮．柏林．德勒斯登．女巫童話小鎮10日

出發日期：2024/7～2024/8

售價：NT $95,900元起

4. 東北旅遊│小資花卷仙台自由行５天４夜（花仙進出/含稅/週三出發)

出發日期：2024/6/~2024/10

售價：NT $19,900元起

5. 北海道旅遊｜函館夜景.企鵝遊行.小樽漫遊.溫泉五日｜保住三晚溫泉.全程無自費餐

出發日期：2024/6～2025/1

售價：NT $28,888元起

欣傳媒 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301385