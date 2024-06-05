2024最新花蓮旅遊補助懶人包！振興花蓮觀光獎勵、國旅補助重點 旅遊攻略一次看

今年2024必看的花蓮旅遊補助攻略就在這👀！這次的振興花蓮震後獎勵旅遊在2024/06/01正式上線啦~旅客們每房每晚最多可以申請1000元的花蓮住宿補助！振興觀光的同時還賺到一場cp值超高的花蓮之旅，這麼好康AsiaYo一定替大家好好把握~一起來看看吧✊！





圖／AsiaYo提供

🌊2024振興花蓮旅遊補助攻略🌊

花蓮自由行旅客旅遊補助申請時間：2024年06月01日~2024年09月30日

入住指定合法旅宿方可申請住宿補助，活動至經費預算用罄為止！

🍀平日(週一至週四)，每房每晚基本住宿補助額度為1000元。

🍀假日(週五至週日)，每房每晚基本住宿補助額度為500元。

⚠本國國民之個別旅客，每人之身分證件統一編號，花蓮/台東補助限使用一次⚠





🌊2024最新花蓮旅遊補助住宿訂房流程🌊

最貼心的AsiaYo提前替大家整理好2024花蓮旅遊補助住宿的飯店/民宿預訂流程啦~振興花蓮觀光之餘，也能趁假期帶上親朋好友與寵物，來一場輕鬆愉快又省錢的花蓮之旅吧！2024花蓮旅遊補助住宿優惠真的超讚，可別錯過啦！

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🌊精選花蓮國旅補助住宿看這裡🌊

鮭魚歸魚✨花蓮寵物友善民宿

鮭魚歸魚 圖／業主提供

花蓮超推的寵物友善民宿，提供寵物備品超貼心，不只有免費停車場，另外也有免費自行車租借、票劵代售服務，甚至多人入住還有桌遊可以玩唷！

真實旅客評價：4.9/5.0 民宿對狗狗很貼心，除了準備小禮物和其他寵物用品外，還提供花蓮寵物友善餐廳名單給我們參考，有實用，太棒了！

📍附近地標：慈濟技術學院 -262 公尺、花蓮縣立體育場 -2.10 公里





干城小鎮民宿✨多人多寵物包棟

干城小鎮民宿 圖／業主提供

寵物友善~大、小型犬都可以入住/入房，還可以包棟真的太讚了！免費自行車也可以借~另外BBQ燒烤設備跟場地都可以借喔，可以代訂食材超貼心🥗🍖

真實旅客評價：4.9/5.0 這裡可以帶寵物一同入住，非常貼心，民宿內的環境也非常乾淨，附近很適合騎自行車，下次來花蓮還想住這邊

📍附近地標：慕谷慕魚旅遊諮詢中心 -3.12 公里、鯉魚潭 -3.52 公里





晴境文旅包棟民宿✨電梯/唱歌/電動麻將桌

晴境文旅包棟民宿房型 圖／業主提供

能夠寄放行李還有免費停車場的優質包棟民宿，超級推薦多人來花蓮一起玩~有卡拉OK、電動麻將桌、麻將出借，甚至還可以烤肉喔！振興國旅期間還有優惠，來花蓮想怎麼玩就怎麼玩~🎤🗯

📍附近地標：七星潭 -2.52 公里、花蓮縣立體育場 -3.57 公里





歐堤斯旅店✨距離東大門夜市很近

歐堤斯旅店大廳 圖／業主提供

整體超級漂亮！又很寬敞、乾淨，而且是親子友善的住宿，貼心的提供了電梯方便嬰兒車上下樓之外，還有嬰兒澡盆可以使用喔，另外也有行李寄放、免費停車等等服務，超級讚🤩！

📍附近地標：東大門夜市 -537 公尺、南濱公園 -647 公尺





哉煙煙✨親子同樂放鬆首選

哉煙煙房型 圖／業主提供

評價超好的花蓮親子友善住宿~提供超多兒童專屬的設施，像是遊樂區、溜滑梯等等，小嬰兒也可以放心來玩唷，真的超級貼心！年長者也不用擔心，無障礙設施也是一應具全👶🎈！

真實旅客評價：4.8/5.0 很美的民宿，裝潢整個典雅舒適~ 房間也超寬敞，大面的落地窗讓人心曠神怡，家具的擺設也都相當有氣質~ 當然還有熱情親切的老闆一家人~ 而且有電梯，老人小孩或是有大件行李的旅客完全不用擔心囉:)

📍附近地標：知卡宣森林公園 -1.90 公里、吉安慶修院 -2.28 公里





以上這些花蓮旅遊補助優惠/攻略，看完是不是超級心動了呀！一邊爽玩花蓮，一邊振興震後觀光，一舉兩得，大家都開心😆另外還有超美的花蓮海景飯店，或是更多花蓮寵物友善民宿~現在就跟著AsiaYo開啟一場cp值超高的花蓮之旅吧🤩！





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