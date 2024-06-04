北歐品味 x 奢旅日本「維京遊輪伊敦號」早鳥優惠 一房最高折扣2萬元！

維京遊輪－伊敦號以精緻的北歐風格，帶來全新奢華體驗。 圖：百威旅遊／提供

【旅奇傳媒/編輯部報導】嚮往沒有小孩狂奔叫囂、可以深度旅遊日本、一價全包輕鬆玩的遊輪假期嗎？百威旅遊引領遊客登上精緻的北歐風格「維京遊輪－伊敦號（VIKING Yi Dun）」，帶來全新的遊輪旅行體驗，航向品嘗各國美饌、身心休憩甦活的旅程，更有最高2人省2萬元的限時早鳥優惠！

▲維京伊敦號有親切的中、英文服務，適合朋友相揪放鬆以及蜜月、孝親等各式旅遊。 圖：百威旅遊／提供

維京遊輪屢獲大獎，包括2023 WLA 世界休閒大獎《最佳中小型豪華遊輪品牌》、2023《Condé Nast》旅行雜誌評為「第一名的河輪、海輪及探險船線路」、登上2023《Travel + Leisure》世界榜單且連續蟬聯19年第一名殊榮，在業界平均船齡13.7年的小型奢華遊輪中，維京遊輪船齡僅4.5年，極為新穎舒適。

大人系度假風格 藝術空間帶來身心大滿足

▲維京遊輪－伊敦號以北歐風格為設計主軸。 圖：百威旅遊／提供

維京伊敦號提倡大人系的度假風格，極簡旅行、品味升級，無賭場、無孩童的喧囂，給旅客最舒心寧靜的度假空間；船上空間以典雅的北歐 Hygge（溫暖舒適）風格作為設計，在斯堪地那維亞簡約明亮的自然、暖心空間中，加上日式服務的貼心，讓遊客盡情在此享受美好時光。

大廳數位畫框全天候展示挪威畫家愛德華．孟克（Edvard Munch）的多幅作品，其最知名的作品就是「吶喊」，以藝文體驗為身心充電。此外，維京伊敦號以貼心的「24小時服務在線」著稱，提供中英文服務，隨時隨地溝通無礙，為各年齡層遊客提供最安心的環境。

▲維京伊敦號皆為陽台艙房，隨時都可享受無敵海景。 圖：百威旅遊／提供

客艙全數設計為陽台艙房，坐擁180度海景，配備大型玻璃淋浴間，設置加熱地板、抗霧玻璃，備有北歐 Freyja 沐浴備品，在海上航程享受酣暢的淋浴不再遙不可及。

▲維京伊敦號日本10天旅程走訪細島港、高千穗神社、高千穗峽遊步道、真名井瀑布；圖片為示意圖，供遊客參考。 圖：Shutterstock／來源

此外，4.8萬噸的精巧船身，發揮小型奢華遊輪優勢，可深入日本航點，例如鹿兒島西之表、奄美大島、四國高知的宿毛、九州宮崎的細島……等秘境島嶼，前進鮮為人知的絕美小鎮，搭配充足岸上觀光時間，讓遊客真正享受海上假期，體驗景點的美好。

一價全包 頂級服務、簡化旅途一切細節

用心最頂級、提供郵輪市場中最多的免費服務，就在維京伊敦號！包括免費的全程 Wi Fi、午晚餐的佐餐酒水、24小時咖啡及茶飲、港口稅、全船主題餐廳、24小時客房服務、自助洗衣服務，還有頂級水療和健身房，都是免費，簡化旅途一切細節的「一價全包式假期」不僅讓遊客感到尊榮，更是去蕪存菁的貼心。

▲旅遊媒體評比最佳遊輪 SPA 獎項的「北歐傳統浴 Liv Nordic 水療中心」。 圖：百威旅遊／提供

其中免費提供的頂級水療，來自屢次榮獲旅遊媒體評比最佳遊輪 SPA 獎項的「北歐傳統浴 Liv Nordic 水療中心」，除了有挪威桑拿，還把雪花飄飄的雪屋搬到海上，讓遊客緩解疲勞、促進循環，提升舒暢的身心釋放體驗。

用味蕾環遊世界 七大主題餐廳全部免費

▲冬季花園餐廳，以木造結構營造溫暖的北歐氛圍。 圖：百威旅遊／提供

維京伊敦號實現了海上美食 Freestyle，七大特色餐廳無須另外付費，遊客在任何時段，都能享受異國美饌，囊括環球餐廳、義大利餐廳、北歐點心……等，在遊輪上輕鬆以味蕾來趟環球旅行，且用餐時段搭配紅、白葡萄酒和每日特飲，都可無限續杯。

▲鬆餅是維京伊敦號不可錯過的獨家美味。 圖：百威旅遊／提供

之中絕不可錯過的，是七樓甲板的北歐 Mamsen’s 點心吧，特別推出維京集團總裁母親的食譜，以招牌鬆餅搭配藍莓、山羊乳酪，每一口都是北歐原味；挪威黑麥麵包有著滿滿的堅果，夾著大西洋鮮蝦、醃鮭魚、番茄奶油的三明治，享受海洋美味之餘，每一口都是樸實的北歐氣息。

1間房最高優惠2萬元！ 3款行程深度暢遊日本

▲在無邊際泳池享受海上極致浪漫的時光。 圖：百威旅遊／提供

百威旅遊推出維京伊敦號早鳥超級優惠價！5/1～6/30期間報名且付訂，1間房優惠2萬元；7/1～8/31期間報名且付訂，1間房優惠1萬元。除了上述優惠，還加碼贈送日韓上網卡（1人1張）。

維京伊敦號共有3款航程，從今年11月起，在最美好的季節、從神戶出發，走訪國人最愛的日本，分別是「維京伊敦號日本10天～瀨戶內海巡航、熊本、細島、四萬十川、釜山」；「維京伊敦號日本10天～松山、宮崎、熊本、釜山、瀨戶內海航行」，還有聖誕節限定的「維京伊敦號日本10天～光之耶誕節、松山、細島、熊本、四萬十川」，詳細資訊可於「百威旅遊」官網查詢。

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