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黃仁勳吃過的古早味爆紅！ 主播朝聖神模仿AI教父 揭餐廳1驚人現況

聯合新聞網／ 旅遊美食頻道 綜合報導
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影、翻攝自王軍凱臉書
輝達創辦人黃仁勳。記者吳康瑋／攝影、翻攝自王軍凱臉書

被譽為「AI教父」的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，再度來台灣引發旋風，甚至有人整理出「黃仁勳的台北美食圖鑑」，當中包含的「磚窯古早味懷舊餐廳」，主播王軍凱特地前往餐廳打卡，不但拍了黃仁勳同款照片，還透露餐廳老闆現在訂單接不完的驚人現況。

磚窯古早味懷舊餐廳。記者吳康瑋／攝影
磚窯古早味懷舊餐廳。記者吳康瑋／攝影

黃仁勳日前在松山區的「磚窯古早味餐廳」，宴請供應鏈夥伴們用餐，包含劉揚偉、童子賢、林百里、華碩董事長施崇棠等大咖都是座上賓。同步也讓餐廳瞬間爆紅，吸引民眾朝聖，而主播王軍凱也搞笑曬出畫面喊：「聽說AI教父站過這個位置，AV教父來站站也不為過吧，因為黃仁勳忘記約我，所以我就自己過來了」

王軍凱說，經過黃仁勳加持，不少人前去該餐廳拍照，而他則是在取得店家的同意後，成為第一個站上椅子神複製黃仁勳照片的人，搞笑指數破表。並透露，該餐廳老闆表示，現在電話根本接不完，訂單已經接到9月！

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