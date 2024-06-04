夯了半年！「台中國家漫畫博物館」免費入場 最新展攜「第一位台漫英雄」重溫熱血 加碼「身分證對對碰」餐飲優惠

免費入場必衝！位於台中西區的新景點「國家漫畫博物館」自開放後即湧入不少人朝聖，本次更迎來新展覽，邀請曾風靡全台的英雄漫畫「諸葛四郎」，共同展出作者葉宏甲的百年紀念系列展演，加碼推出身分證對對碰享優惠活動，端午連假踩點提案直接安排！

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

不輸日漫！台中「國家漫畫博物館」前身為「台中刑務所」，園區總面積達2.75公頃，串聯19棟歷史建築，和風庭園與建築結合文創、台漫，新舊碰撞出蓬勃的生命力。而本月迎來最新展覽，請到了轟動50、60年代的台灣第一本英雄漫畫「諸葛四郎」，並同步推出原作者「葉宏甲百年紀念」系列展演，有《英雄魂》記憶中的英雄展、《諸葛四郎100》漫畫展、《成為諸葛四郎》動畫展和紙風車劇團將於6/15帶來的精彩演出，統統免費入場，一同重溫台漫的激情與熱血。

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

此外，為響應「葉宏甲百年紀念」展演，園區內的「3家人氣餐飲」特別推出優惠折扣及期間限定主題商品，即日起至10/14，凡身分證字號中含「4」入店消費出示證件即享優惠，到甜點控必訪「吳甜」贈茶飲一杯、質感茶飲「喫茶．花覓」贈特製胸針、濃郁飄香「甲拉麵」贈小菜一碟。

期間限定主題餐飲部分，吳甜推出「四郎真平燒」、喫茶．花覓推出「古早風格茶套餐」，甲拉麵則推出「擔擔乾拉麵」，不僅顏值高，入口更是享受。端午節連假想好去哪了嗎？不妨來趟漫畫博物館，感受台漫與日式建築帶來的愜意氛圍兼拍拍美照囉。

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

圖／國家漫畫博物館籌備處粉絲頁

圖／摘自Google地圖 網友邱鴻友、楊淑華

國家漫畫博物館 葉宏甲百年紀念系列展演

《英雄魂》記憶中的英雄展｜演武場 即日起～2024/9/15

《諸葛四郎100》漫畫展｜07宿舍 2024/6/8～2025/1/5

《成為諸葛四郎》動畫展｜S展間 2024/6/8～2024/10/14

紙風車劇團《諸葛四郎-葉宏甲百年紀念》｜光明國中操場 6/15 19:00

國家漫畫博物館

地址：台中市西區林森路33號

開館時間：週一至五10:00-19:00、週六日10:00-20:00（週二展間休館不閉園）

備註：開展試營運期間免費入場

粉絲專頁：https://www.facebook.com/NationalComicMuseum