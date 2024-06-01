2024夏季旅展懶人包／今夏最優惠行程看這檔！ 韓國千人遊、香港買2晚送1晚、星級飯店餐券元有找遊

上半年全台最大旅展–TTE台北國際觀光博覽會，也是夏季最大旅展，於5/31~6/3在台北世貿一館登場，集合國內外觀光推廣單位、航空公司、及中央部會與縣市地方政府、旅行社和飯店業者，暑假想要購買優惠行程，別錯過搶這一波！

TTE台北國際觀光博覽會開幕總統賴清德、交通部次長林國顯、台北市副市長林奕華蒞臨致詞。圖片來源｜欣傳媒

TTE台北國際觀光博覽會由台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽共同主辦，展期自5/31(五)~6/3(一)為期四天，於台北世貿一館開展，此次集結250家海內外廠商，展位規模近800格，包含12國海外單位、4大航空公司、及中央部會與全台15縣市地方政府、50家旅行社和國內知名飯店、國旅業者共襄盛舉，預估將有30萬人潮、開創億萬商機。

開幕總統賴清德、交通部次長林國顯、台北市副市長林奕華蒞臨致詞，賴清德表示，上任後以觀光立國，Inbound（入境旅遊）與outbound（出境旅遊）同樣重要，兩岸往來將以對等尊嚴、共榮互利為原則，昨(30)日行政院已做出裁示，已規劃團客6/1以後仍可赴中國。林奕華則提到，台北市明年將首次舉辦夏季世界壯年運動會（通稱2025年雙北世壯運），屆時將歡迎全世界旅客來台灣觀光兼參加運動賽事。

韓國館為今年海外單位最大展館，主打千人遊韓國。圖片來源｜欣傳媒

今年參加海外單位包含:韓國、日本觀光局、香港、菲律賓、馬來西亞、非洲、泰國、帛琉、馬里亞納、關島等。各家觀光單位都推出優惠行程，民眾到訪展攤除了可獲得一手資訊，也有機會得到觀光推廣單位贈送紀念品。

韓國館

最大展館 主打「千人遊韓國」

韓國館準備精采表演《幻多奇秀 Fanta-Stick》。圖片來源｜韓國觀光公社

韓國館為今年海外單位最大展館，韓國觀光公社領軍的韓國館攤位以貨櫃風格為主體，讓大家感受時尚新潮的韓國風貌。韓國館內設有韓流、觀光重點城市等體驗區之外，能了解韓國各地慶典的K-Culture 100選體驗區，還有夜間通道可以拍照、打卡，彷彿置身於夜晚的韓國街頭。

「千人遊韓國」特別於6/24在統營將齊聚台灣旅客舉辦韓綜關卡競賽。圖片來源｜韓國觀光公社

韓國館也準備了精采的表演《幻多奇秀 Fanta-Stick》，將韓國傳統樂器與拍子、數位節奏等結合，演出不分年齡都會喜愛的喜劇內容，欣賞表演之外，韓國館內的地方政府宣傳區能體驗小遊戲，了解各地區的特色，在旅行社及航空公司銷售區，可以挑選機加酒、一日遊、畢旅商品、租車等多樣化旅遊商品，各家業者也祭出不同優惠，例如團體旅遊商品最高享兩人同行第2人現折NT$3000、全館內的下單禮，不僅如此，訪問韓國館完成各攤位體驗活動，集滿8個章，還可至韓國觀光公社服務台兌換Kingdom Friends防塵吸管套一個或韓式拍貼機體驗券一張，數量有限，送完為止。

「千人遊韓國」是韓國觀光公社為推廣韓國南部新興的18個景點與12家旅行社攜手推出的優秀商品系列行程。為打響其知名度，特別於6/24在統營將齊聚台灣旅客舉辦韓綜關卡競賽，當天該場地只開放給6/10前報名的台灣朋友入場，「千人遊韓國」走訪統營、釜山、大邱、蔚山、慶州等城市，包括釜山的CLUBD OASIS、深受大小朋友喜愛的統營Skyline Luge，以及蔚山的長生浦鯨魚文化村等，皆是韓國南部指定的熱門新景點，韓國館館內購買「千人遊韓國」旅遊商品，憑訂單即可帶走限量Kingdom Friends冰壩杯一個。

日本館

沖繩捏糖、三線傳統表演

日本館攤位舞台除了各縣市等觀光單位的推介之外，特別帶來沖繩傳統表演。圖片來源｜欣傳媒

日本觀光局（JNTO）以VISIT JAPAN攤位參展，攤位內裝飾著節慶的彩燈與節日屋台，宣傳日本各地旅遊景點的觀光魅力。攤位內除了提供可下載至手機桌面的電子數位旅遊手冊之外，也幫尚未決定去日本何處旅遊的遊客們準備「請示神明」的互動小遊戲。攤位舞台除了各縣市等觀光單位的推介之外，特別帶來飴細工（日式捏糖）和沖繩三線的歌唱表演，大會舞台則在6月2日（日）13：00～13：30表演沖繩傳統太鼓。

香港館

主打買二晚送一晚 每人8,888元起

香港館今年旅展主打買二晚送一晚。圖片來源｜欣傳媒

香港館今年旅展主打買二晚送一晚，等於四天三夜香港自由行，二人一室每人8,888元起（未稅）。

為了方便親子遊玩主題樂園，雄獅旅遊則安排全新的好萊塢酒店主題佈置房─米奇與好友豪華客房，三天二夜四人一室含二日樂園門票，每人13,888元起（未稅）；可樂旅遊推出含香港海洋公園門票的三天自由行，住荃灣帝盛酒店二人一室，每人8,799元起（未稅）；東南旅遊包裝香港迪士尼探索家酒店四人一室含二日迪士尼樂園門票，三天二夜每人11,788元起（未稅）。

親子必玩：香港海洋公園、海洋公園水上樂園、昂坪纜車、大巴士大嶼山路線，旅展限定景點門票優惠最低43折起。

馬來西亞館

霹靂州舞團開場 優惠行程15,999起

今年開幕主舞台活動，由來自馬來西亞霹靂州的知名舞團「The Selendang Perak Group」開場表演。圖片來源｜馬來西亞觀光局

今年開幕的主舞台活動上，由來自馬來西亞霹靂州的知名舞團「The Selendang Perak Group」以一場3分鐘的精彩開場表演，瞬間點燃全場熱情，該舞團融合馬來人、華人、印度人與原住民傳統舞蹈，呈現絕妙的視覺與文化盛宴，讓觀眾感受馬來西亞大熔爐的文化遺產。

馬來西亞觀光局攜手旅遊業者舉行每日下單抽獎活動。獎項多達16間馬來西亞飯店住宿券 : 雲頂高原至尊玖霄明閣大酒店、麗昇酒店集團店、八打靈再也艾美酒店、雙威渡假村酒店、吉隆坡武吉免登瑞士花園酒店、檳城眾望酒店...等，及金務大花園、太子城遊湖之旅、吉隆坡觀光巴士、吉隆坡塔、馬來西亞樂高樂園等體驗門票，以及各式電子產品等。前50名下單，馬上贈送吉隆坡觀光巴士券。

馬來西亞館並推出旅展專屬優惠，亞洲航空（AirAsia）特惠機票促銷活動，台北至吉隆坡單程未稅票價僅NTD 999起，台北至沙巴單程未稅票價僅NTD 799起。雄獅旅行社、山富旅行社和盈達旅行社也推出多款親子暑假首選的套裝行程，如「雲頂纜車.法國村.全世界最大Lalaport.馬六甲文化遺產.飯店美食饗宴」、「大紅花渡假村套裝行程」、「嗨翻沙巴」、「淘夢島、長鼻猴生態之旅」及「吉隆坡高爾夫」等，旅展期間最低售價僅NTD 15,999起。

泰國館

泰國舞蹈表演 攤位送小紀念品

泰國觀光局今年攤位的設計強調「驚艷泰國，精彩你的生活」。圖片來源｜欣傳媒

泰國政府2024年5月11日至11月11日，延長免簽證Visa Exemption Extended給台灣旅客，帶動赴泰旅遊熱潮。泰國觀光局今年攤位的設計強調「驚艷泰國，精彩你的生活」從5F軟實力的角度來規劃。從大家最愛的泰國美食、時尚、影劇、泰拳及節慶，希望可以讓大家從不同的視角看到泰國旅遊的展新風貌。

泰國觀光局今年邀請旅行社及Air Asia亞洲航空共同參與推廣泰國，亞洲航空公司旅展期間托運行李30 kg可享 6折優惠，新用戶註冊Move App 可享機票現折NT$ 200，數量有限。

泰國觀光局加碼送，只要旅展期間在7家攤位內旅行社訂購泰國產品，前700名每人可獲得一張泰國網卡，並有機會抽中泰越捷機票，數量有限先買先享受。還可以到攤位參加網路活動，獎項有泰國小紀念品。

今年的主舞台非常精彩，特別邀請到泰國舞蹈，將為大家帶來泰國東北部傳統舞蹈、泰國北部持燈籠舞、孔雀舞、打鼓表演、米神祭祀舞蹈及泰國南部諾拉舞等等。今年特別邀請到4位知名部落客暨旅遊達人，有貓大爺、泰北達人Ricky、Nick及Eric來與大家分享泰國的吃喝玩樂。

帛琉

七月起華航直飛航班增至4班

帛琉觀光局今年攤位主要推介帛琉潛水、人文等旅遊資源。圖片來源｜欣傳媒

帛琉觀光局今年攤位主要推介帛琉潛水、人文等旅遊資源，華航目前有台北–帛琉直飛航班，僅3.5小時航程即可抵達，帛琉觀光局今年4月推出特別獎勵計劃，適用於搭乘每週一由華航前往帛琉的旅客，計劃期間即日起至6 月24 日，共計13 個航班。旅客抵達帛琉後，可前往當地的帛琉觀光局領取美金250元（合台幣約7、8,000元）特別獎勵金，引起轟動。

自4/1起華航台北–帛琉航線，除原有每週三、六的班次之外，增加每週一的航班，7/18起增加每週四航班，將共有一週 4班飛航帛琉航線，提供旅客便捷的航班選擇。

關島

吉祥物可可鳥與大家合影

旅展期間，關島吉祥物可可鳥，將在攤位上與民眾拍照留念。圖片來源｜關島觀光局

旅展期間，關島觀光局將舉辦限時活動，為喜愛關島的粉絲們提供來自關島的獨家紀念品，參觀旅展的民眾還可以期待見到特別亮相的關島吉祥物可可鳥，它將在攤位上與民眾拍照留念。

凡是到關島攤位上並追蹤關島觀光局社群媒體的民眾，即可獲得空運來台的關島特有點心—關島拉提石形狀的美味餅乾。無法親臨現場的民眾，也可以透過關島觀光局臉書專頁上（https://www.facebook.com/visitguam.tw）所舉辦的線上抽獎活動，來獲得豐富的關島好禮。

目前前往關島，除了包機之外，需轉機前往，可透過大韓航空、濟州航空、菲律賓航空等航空公司中轉，以大韓航空為例，台北–首爾約2、3小時，首爾–關島約4、5個小時。

馬里亞納

推廣香港直飛塞班

馬里亞納觀光局推介三大島：塞班島、羅塔島和天寧島。圖片來源｜欣傳媒

馬里亞納觀光局今年參展，主要推介三大島：塞班島、羅塔島和天寧島，目前台灣民眾前往馬里亞納，可透過香港轉機，香港航空近日恢復香港至塞班島的直飛航班，即日起至7/14每週兩班，暑期七月開始增班，7/16-8/20 每週三班，暑假前往塞班更為便利。

馬里亞納推廣運動觀光，包括潛水、馬拉松，每年一月開辦的羅塔馬拉松（Rota Marathon），希望推廣給台灣民眾。目前透過Sorara Travel預定下列指定飯店：塞班肯辛頓(Kensington Hotel Saipan)、PIC Saipan、珊瑚海洋渡假村（Coral Ocean Resort）享有機場來回接送服務。

中華航空

抽環遊世界夢幻大獎

華航以「奇幻遨遊 隨心漫旅」主題，現場祭出多重好康優惠。圖片來源｜欣傳媒

華航以「奇幻遨遊 隨心漫旅」主題，現場祭出多重好康優惠，攤位整體以「華航直飛西雅圖」為造景，復刻當地著名地標太空針塔，引領民眾提前一睹為快。

華航將自 7 月 14 日起以空中巴士A350-900 飛航台北－西雅圖，每周提供五個往返班次，旅展限時優惠再優惠只要 TWD 20,777 元起 （未稅），搭乘首航班機還可獲得獨家專屬好禮。

華航展區特別祭出好康優惠，現場驚喜加碼只有 4 天的機票限量折扣，購票再贈刮刮樂乙張，最大獎項「不限航點區域線經濟艙」天天刮，買越多中獎機率越高；展場亦設有咖啡小點款待區、舞台表演區、互動遊戲區等，有吃有玩，好禮拿不完，歡迎民眾前往華航攤位購票同樂。

華航將自 7 月 14 日起飛航台北－西雅圖，攤位設計復刻當地著名地標太空針塔。圖片來源｜華航

線上優惠促銷不打烊，台灣出發全航線最優惠 82 折起，台北－馬尼拉 TWD 3,690 元起 （未稅）、台北－河內 TWD 4,930 元起 （未稅）、台北－新加坡 TWD 5,166 元起 （未稅）、台北－熊本TWD 7,140 元起 （未稅）、台北－福岡 TWD 7,708 元起 （未稅）等，萬元有找；華航澳洲全面促銷，布里斯本兩萬有找；直飛歐洲黃金 6 大航點，羅馬最優惠只要 TWD 27,405 元起 （未稅），眾多精選航點超值特惠。

此外，旅展期間於華航網站購買台北－高松，即享限定單程機票折價 TWD 500 元、來回折價 TWD 1,000 元，還可至當地機場免費領取機場巴士來回乘車券、高松港－小豆島來回船票及栗林公園入場券等優惠。

華夏會員於活動期間，購買華航任一航點機票並完成登錄，即可任選包含「中華電信多國漫遊優惠折扣序號」、「Uber APP X 華航會員獨家購票乘車優惠」等好禮；驚喜再抽「全球不限航點」、「台北西雅圖首航」、「日本大九州福岡、熊本、鹿兒島三大航點任選」等夢幻機票大獎；玩 IG 濾鏡參加指定任務，還有機會獲得鹿兒島來回機票。

．官網:https://2024tte.china-airlines.com/

長榮航空

精選航線最低72折起

長榮航空於展場打造高達3公尺巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈。圖片來源｜欣傳媒

長榮航空這次於展場打造高達3公尺巨型787發動機模型、模擬機翼及航行燈，搭配3D投影及聲光效果，讓民眾感受發動機的震撼。

即日起至6月6日23:59止，凡購買2025年2月28日前從台灣地區出發至指定航線，可享最低優惠72折起，推出精選航線超值票價：桃園-清邁來回最低8,170元起、桃園-北海道來回最低15,555元起；歐美航線包含：桃園-巴黎來回最低25,200元起、桃園-西雅圖來回最低28,571元起，民眾旅展現場出示長榮航空LINE官方帳號好友，可以獲得長榮航空機票優惠專案活動代碼，指定日期區間購票，有機會享最高2%折扣，參加互動遊戲還可領取眾多好禮。至「會員優惠購票專區」享指定航線獨家折扣，購票還可參加巴黎奧運主題限量商品組抽獎。

．官網：https://www.evaair.com/zh-tw/index.html

完成指定任務兌換Häagen-Dazs

國泰航空根據80年代復刻風格設計旅行袋系列，現場有旅行選品亮相。圖片來源｜欣傳媒

國泰航空除特別祭出限時機票折扣，香港、日本、歐洲、紐澳等全球精選航點經濟艙最優85折起，商務艙 89 折起，亦於現場販售多項質感旅遊選物，累計消費滿額即可帶走幸運好禮！國泰航空以「冰紛夏日 CHILL 度假」作為攤位主題，完成指定任務還能兌換Häagen-Dazs哈根達斯迷你杯、精美荷葉扇等精緻獎品；日日登場的舞台活動也有豐富贈獎內容，邀請民眾共襄盛舉。

國泰航空根據80年代復刻風格設計的旅行袋系列，勾起大家的復古情懷，備受歡迎，現場還有旅行選品亮相，國泰x Samsonite聯名行李箱、經典系列保齡球袋等，享旅展優惠價之外皆可與機票累計消費金額，不限品項達滿額門檻就抽幸運好禮，大獎20吋Samsonite行李箱及萬元機票折抵金等你帶回家。

會員憑「亞洲萬里通」里數兌換旅遊獎勵包括全球精選酒店住宿及租車服務，不限兌換里數即贈經典系列行李掛牌；兌換滿 20,000 「亞洲萬里通」里數即可現折2,500里數。每日首五位兌換滿30,000「亞洲萬里通」里數的民衆再加碼贈國泰經典迷你保齡球袋；國泰航空同步推出限量「哩享刮刮樂」，凡以里數兌換香港、曼谷、京都精選酒店盲盒，便能抽選刮刮卡揭曉驚喜住宿禮遇，即享有最高3折的里數折扣，有機會入住香港文華東方酒店、曼谷新通凱賓斯基酒店以及京都二條城悅柳！

民眾現場註冊成為國泰航空的國泰新會員，或出示台新國泰航空聯名卡、國泰世華亞洲萬里通聯名卡均可兌換Häagen-Dazs「草莓」或「淇淋巧酥」100ml迷你杯乙杯。

．官網:https://www.cathaypacific.com/cx/zh_TW.html

台灣虎航

全線單程未稅799元起

台灣虎航特別推出全航線單程未稅NT$799起的線上旅展優惠促銷價，並加碼推出限定折扣碼「ITSALE」，購票時輸入就有機會享票價最高85折優惠！

同時，熱情號召虎迷們來現場同樂當旅遊大富翁，除了有來回機票、機票回饋金等豐富好禮外，並首度與日本上野地區知名平價大賣場「多慶屋」合作，只要抽中台虎回饋金，就加碼再送相同數字日幣金額的多慶屋購物折扣券，為下次的出遊省下荷包。

此次推出的線上旅展，促銷期間為2024年5月31日上午10:00起至2024年6月3日晚間23:59止，可訂購的旅行期間為2024年5月31日至2024年10月26日。而針對樂虎卡卡友，旅展期間透過指定網址購票，也能享有票價最高8折，再賺8%回饋金的超級好康。此外，凡於線上旅展期間自行至台灣虎航官網完成購票者，可於旅展期間至台虎攤位出示即日起至2024年10月26日期間出發之訂單確認信，即可兌換展場限定的「敲可愛虎將手機支架」成交禮，行程確認單中也將提供多慶屋的活動連結，還可再獲得多慶屋提供的87折的購物折價券；若是購買韓國指定航線，還能獲得韓國觀光公社提供的輕巧斜背包，成交禮每日數量有限，送完為止。

現場民眾只要到台灣虎航攤位，加入台灣虎航官方粉絲專頁或是追蹤台灣虎航官方IG帳號即可以參加台虎大富翁互動問答遊戲，只要答對問題就有機會獲得包括台灣虎航不限航點來回機票、最高3,000元的折抵金、最高3,000日幣多慶屋抵用券、仙台海洋森林水族館門票、日本王子大飯店住宿券、西武鐵道交通券等逾4千份的多樣好禮。

．官網:https://www.tigerairtw.com/zh-tw

飯店餐券、住宿券

五星級飯店下午茶千元有找

今年台北君悅酒店參展。圖片來源｜欣傳媒

每年旅展飯店推出餐券、住宿券往往為焦點，今年有台北君悅酒店、台北遠東香格里拉、台中林酒店、台東鹿鳴溫泉酒店、大板根森林溫泉酒店、華山觀止-虫二行館、中冠礁溪大飯店、葛瑪蘭飯店集團等參展。

台北君悅酒店推出凱菲屋平日自助午餐雙人券8折，每張2,960元，彩日本料理平日超值自助餐午餐雙人券83折，每張2,700元，ZigaZaga義大利餐廳平假日義是全家饗樂四人券68折，每張7,600元，寶艾西餐廳米其林餐盤推薦威靈頓公爵式美國菲力牛排雙人券79折，每張7,300元，漂亮廣式海鮮餐廳假日花樣年華精緻優雅港點下午茶套餐雙人券84折，每張2,360元；超值住宿券一泊一食‧自助早餐27折，每張7,388元。

台北遠東香格里拉飯店搶攻國旅及餐飲商機，推出餐券、住宿券等，包含尊榮客房住宿券24折，每晚5,699元，以及人氣自助餐「遠東Cafe」下午茶餐券組，原價每張1,188元，展場優惠價920元。ibuki日本料理平日午間鐵板雙人套餐下殺57折，只要4,980元(原價8,680元)。台南遠東香格里拉飯店推出《尊榮家庭房平日住宿券》兩張券組，原價62,370元，展場優惠價9,598元，約1.6折。

台東鹿鳴溫泉酒店標榜擁有溫泉、生態、觀星、熱氣球等多元主題，此次推出雙人&四人住宿券，最低優惠住房55折起，現場購買訂金券入住《鹿春精緻溫泉雙人客房》一泊二食每晚只要4,999元起，購買2張訂金券加碼贈送台東熱氣球季旺日入住不加價、下午茶優惠、鹿野高台來回接駁、指定假日不加價等好康優惠。

暢遊台灣之美 15縣市攜手亮相

隨著暑假旺季即將到來，國內旅遊熱潮逐漸升溫。由臺北市政府、桃園市政府、臺中市政府、南投縣政府、雲林縣政府、屏東縣政府、花蓮縣政府等15縣市政府、部會攜手合作，共同推廣台灣在地文化，將台灣豐富多元的文化和景點呈現眼前，引領遊客深度探索國內旅遊。

關注重點放在花蓮縣政府振興救觀光，推出「國內外四大旅遊市場獎勵方案」，包含：國內及國外自由行、國內及國外旅行團獎勵，於日前5/10開始實施，凡國內自由行旅客到花蓮住宿，有機會將最大獎特斯拉model3帶回家，再加碼6月到9月天天抽出台北、台中或高雄飛花蓮的雙人機票。

2024台北國際觀光博覽會(TTE)

展覽地點：台北世貿一館 (台北市信義區信義路五段5號)

展覽時間：5/31(五)~6/3(一) 10:00~18:00

主辦單位：台北市旅行商業同業公會、上聯國際展覽有限公司

官網：https://www.tte.tw/

欣傳媒 BY 方雯玲 https://www.xinmedia.com/article/301367