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中山必逛市集！北捷「微糖生活節」六月新主題「女子喫茶派對」登場

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／愛手創Ishands臉書粉專
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台北捷運「微糖生活節」更換新主題，六月每週末推出「女子喫茶派對」，成為中山區不可錯過的市集活動。此次活動將美食小吃與手作文創集結一堂，現場還設有「命定下午茶」互動心理測驗，完成任務即可獲得限定禮品。

圖／愛手創Ishands臉書粉專
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活動首週6月1日和6月2日將有超過90間店家參與，提供多樣美食和手作商品，包括法式甜點蛋糕、雞蛋仔、冰淇淋等小吃，以及飾品、包包、日式器皿、花束、香氛等小物。此外，現場還會有3間美食餐車進駐，讓訪客享受逛市集的樂趣。

「女子喫茶派對」將在每週五、六、日於心中山線型公園與爵士廣場舉行，市集主題圍繞茶飲與甜點，爵士廣場特別設置的復古特區，提供老物、古著和玩具，是絕佳的打卡拍照點。

圖／愛手創Ishands臉書粉專
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圖／愛手創Ishands臉書粉專
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在爵士廣場庭園區，參與者還可以兌換甜點控必備的小扇吧。兌換方式為出示捷運會員身份、追蹤愛手創的Instagram或Facebook粉專，並現場拍照打卡標記@愛手創，出示畫面給服務台確認，即可兌換活動限定涼扇乙支，數量有限，送完為止。此外，完成心理測驗的參與者還可於愛手創職感選物店兌換小禮品。

圖／愛手創Ishands臉書粉專
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這個六月，「女子喫茶派對」不僅帶來豐富的美食和創意商品，更提供了多樣的互動體驗，成為中山區週末休閒的最佳選擇。

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